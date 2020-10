Planet Physics: Διαδραστική έκθεση Φυσικής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

199: Έκθεση του Κωστή Βελώνη στα Σφαγεία της Ύδρας

Anthropause: Έκθεση στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Aporia: Ατομική έκθεση του Αντρέα Τζούροβιτς στην γκαλερί Kalfayan

Athens Photo Festival 2020 στο Μουσείο Μπενάκη: Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες

Imagine you wake up and there is no Internet: Ομαδική εικαστική έκθεση στο Ρομάντσο

Lefas Collection: Έκθεση ζωγραφικής στη Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα

Marbles and Drawings: Ατομική έκθεση του Brice Marden στην Gagosian

Preparing for the Beach: Έκθεση της Pernille Koldbech Fich στο Μουσείο Μπενάκη

The Elephant In The Room: Έκθεση της Joy Labinjo στη γκαλερί Breeder

The Garden of Light: Έκθεση του Charles Sandison στην γκαλερί Bernier/ Eliades

The Pursuit of Happiness: Έκθεση του Εμμανουήλ Μπιτσάκη στην γκαλερί CAN Christina Androulidaki

Together, so Far so Close: Έκθεση στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών

UBUNTU - Πέντε δωμάτια από τη Συλλογή Χάρη Δαυίδ: Έκθεση στο ΕΜΣΤ

Vessels: Έκθεση του Νίκου Γιαμπάνη στην Αίθουσα Τέχνης Καππάτος

Yearning for truth: Ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Νίκου στην Evripides Art Gallery

«Baby One More Time»: Έκθεση της Στέλλας Καπεζάνου στην Evripides Art Gallery

Άνοιξη τον Χειμώνα: Έκθεση της Μαρίας Γιαννακάκη στην Γκαλερί Σκουφά

Ίων Δραγούμης. Στο Μεταίχμιο Ανατολής και Δύσης: Έκθεση στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Από τον αγκώνα ως τον καρπό: Έκθεση της Μάρως Φασουλή στο Κέντρο Τεχνών

Δυτικά της Ιθάκης - Τερατογονίες: Έκθεση του Χαράλαμπου Κατσατσίδη στην Πινακοθήκη Γ. Βογιατζόγλου

Δύναμη vs Βία: Ατομική έκθεση του Μιχάλη Καλλιμόπουλου στην a.antonopoulou.art

Η Γεωμετρία των Χρωμάτων: Έκθεση της Ελένης Σταθοπούλου στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Θεωρήματα 2 - Περί Ιστορίας: Ομαδική έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Κώστας Τσόκλης. Ζωγραφική. Όρια και υπερβάσεις: Έκθεση στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Μια μη προσωπική συνέπεια: η λογική της υπέρθεσης, του Γιάννη Μίχα στη Roma Gallery

Μύθος: Ατομική έκθεση του Μανώλη Αναστασάκου στην Blender Gallery

Νίκολα Τέσλα – Ο άνθρωπος από το μέλλον: Έκθεση στο Μουσείο Κοτσανά

Οικείο-Οικείν: Έκθεση της Κατερίνας Κατσιφαράκη στο Μουσείο Μπενάκη

Πολιτικά σχέδια: Έκθεση του Δημήτρη Σεβαστάκη στο Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ

Τα έργα του Φθινοπώρου 2: Έκθεση του Αλέξανδρου Ίσαρη στην γκαλερί 7

Τα θεωρητικά αντικείμενα-Έργα 2017-2020: Έκθεση του Ηλία Παπαηλιάκη στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή, στην καρδιά της Αθήνας

Χωροδυναμικά Πεδία: Έκθεση της Βαρβάρας Σπυρούλη στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών