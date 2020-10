Ίχνη της Αντιγόνης: η ψηφιακή-διαδραστική παράσταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου στο Romaeuropa Festival 2020

Η Έλλη Παπακωνσταντίνου/ODC Ensemble, μετά την τελευταία δημιουργία της “Oedipus: Sex with Mum Was Blinding” που παρουσιάστηκε στο BAM (Brooklyn Academy of Music) της Νέας Υόρκης αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές (τόσο η εφημερίδα Observer όσο και το OperaWire τη συμπεριέλαβαν στη λίστα των must-see παραστάσεων) βάδισε για ακόμα μία φορά σε νέα, ανεξερεύνητα μονοπάτια δημιουργώντας ένα υβριδικό έργο, μια ψηφιακή διαδραστική παράσταση που ο θεατής έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά.

«Ίχνη της Αντιγόνης» (Trace of Antigone)

Το «Trace of Antigone» σε digital μορφή παρουσιάστηκε μεσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας με 15 sold out παραστάσεις με θεατές από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους η Τζούντιθ Μπάτλερ, η Αμερικανίδα φιλόσοφος και συγγραφέας που έχει συμβάλει τα μέγιστα στο πεδίο του φεμινισμού και ο Αμερικανός συγγραφέας και σκηνοθέτης, Ρίτσαρντ Σέχνερ, ιδρυτής της ομάδας Wooster Group και του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης NYU. Η παράσταση δουλεύτηκε ξανά για να πάρει τη μορφή φυσικής παράστασης και πρόκειται να κάνει Παγκόσμια Πρεμιέρα στο διεθνούς φήμης ROMAEUROPA Festival στις 13 & 14 Οκτώβρη.

Διεθνείς διακρίσεις

Η παράσταση είναι ήδη προτεινόμενη για το ιταλικό «Βραβείο Κριτικών (#PremioReteCritica)» για τη digital μορφή της και θα συνεχίσει την περιοδεία της με επόμενη στάση το Διεθνές Φεστιβάλ Città Delle 100 Scale Festival στις 19 Οκτώβρη. Η παράσταση «απέσπασε το «Amazone Award» (65th Amazon Filmfare Awards 2020). «Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν τόσο από την ιδέα, το περιεχόμενο και την αισθητική ποιότητα της πρότασης, που αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ειδική υποψηφιότητα» αναφέρεται στο σκεπτικό της βράβευσης.

Τι είπε η σκηνοθέτις

«Η περίοδος του lockdown με βρήκε να κάνω πρόβες στο Σουηδικό έργο «Στα ίχνη της Αντιγόνης» της Χριστίνας Ουζουνίδη που εστιάζει στην ρευστή ταυτότητα και την έμφυλη βία. Συνεχίζοντας τις πρόβες μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, άρχισαν να αναδύονται αισθητικές και διακειμενικές αντιστοιχίες χάρη στη χρήση των νέων μέσων. Ο περιορισμός στο σπίτι πάντα χαρακτήριζε το γυναικείο φύλο και τη γυναικεία δημιουργία και τώρα ο εγκιβωτισμός, η «έλλειψη οξυγόνου» της κάθε περφόρμερ μέσα στο ψηφιακό της παράθυρο, άρχισε να συνομιλεί με το ίδιο το περιεχόμενο του έργου.

Για όλες εμάς ήταν επίσης, ένας τρόπος να στηρίξουμε τις επιζώσες έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας, γυναίκες, θηλυκότητες, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εν μέσω πανδημίας και περιορισμού της κυκλοφορίας, που είναι εγκλωβισμένες/α σε κακοποιητικό περιβάλλον.»

Λίγα λόγια για την Παράσταση

Η παράσταση «Ιχνη της Αντιγόνης/Trace of Antigone» είναι μία live-streamed, φυσική / ψηφιακή περφόρμανς, που έχει αναπτυχθεί, σχεδιαστεί και εκτελεστεί σε διαφορετικά σπίτια των καλλιτέχνιδων κατά την περίοδο της απομόνωσης. Ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μία μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία, ένα συγχρονισμένο κινηματογραφικό κονσέρτο.

Πρόκειται για ένα οπτικοακουστικό κέντημα, ένα ζωντανό έργο τέχνης που ξετυλίγεται ταυτόχρονα τόσο στον ψηφιακό όσο και στον φυσικό κόσμο. Το έργο στοχεύει να συνδέσει το φυσικό με το ψηφιακό, το υλικό με το άυλο και να συνδυάσει τα δύο ακροατήρια (το ψηφιακό και το φυσικό) στον αιθέρα ενός μετα-χώρου. Είναι ένα παράξενο ζώο του Διαδικτύου.

Οι ερμηνεύτριες 4 live στη σκηνή και 2 μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, υφαίνουν μαζί γλώσσες, εικόνες και ήχους. Μας επιτρέπουν να μπούμε μέσα από τα παραθυρά τους στο εσωτερικό τους χώρο. Μοιράζονται διαφορετικές εμπειρίες για να συνθέσουν μαζί έναν κοινό τόπο και να μεταφέρουν ένα κοινό μήνυμα Είναι η αρχή ενός νέου κόσμου, όπου μπορούμε να συναντηθούμε να αλληλεπιδράσουμε να ενωθούμε επιτρέποντας ο καθένας να παίξει με τα όρια της ιδιωτικότητα του.

Σουηδική κριτική

Η Σουηδική κριτική αναφέρει χαρακτηριστικά για την ελληνικής καταγωγής συγγραφέα: “Η γραφή της διακεκριμένης Ελληνο-Σουηδής Χριστίνας Ουζουνίδης εκπορεύεται από την άμεση επαφή της με το θέατρο. Η γλώσσα είναι μεστή κι εναλλάσσεται στιγμιαία από καθημερινή σε υψηλή ποιητική. Η γλωσσική επιφάνεια στα “‘Ιχνη της Αντιγόνης” καταρρέει, κι ένα αρχαϊκό σκοτάδι απλώνεται.”

Επόμενα σχέδια…

Η Έλλη Παπακωνσταντίνου φιλοξενείται ως résidence artist στο Center National des écritures du Spectacle, La Chartreuse στην Αβινιόν όπου θα ερευνήσει αρχεία της περιοχής και το μνημείο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Camp des Milles για να εμπλουτίσει το κείμενο των The Kindly Ones για μια ειδική παρουσίαση τον Οκτώβριο και για το επόμενο Φεστιβάλ Αβινιόν το 2021.

Ύστερα από ανάθεση που έγινε στην Έλλη Παπακωνσταντίνου από το Εθνικό Θέατρο της Σουηδίας για την συγγραφή και σκηνοθεσία ενός νέου έργου βασισμένου στην «Αλκηστη» του Ευριπίδη, η σκηνοθέτης θα πάει στην Στοκχόλμη τον Νοέμβριο για να ξεκινήσει την προεργασία για το νέο της έργο στο Dramaten της Σουηδίας.

Το έργο πρόκειται να παρουσιαστεί στην Κεντρική Σκηνή του Dramaten (Εθνικό θέατρο Σουηδίας) και πρόκειται να εγκαινιάσει τη νέα καλλιτεχνική σαιζόν υπό τη διεύθυνση του Matthias Anderson του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή. Αναμένεται η πρεμιέρα τον Οκτώβριο 2021.