Αυτοί είναι οι έξι συμμετέχοντες του Thessaloniki Locarno Industry Academy International 2020

Το Thessaloniki Locarno Industry Academy International 2020, μία σπουδαία συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο που μετράει ήδη πέντε χρόνια, είναι εδώ!

Στήριξη νέων επαγγελματιών

Η στήριξη του ελληνικού σινεμά αποτελεί προτεραιότητα, γι’ αυτό και φέτος, έξι νέοι επαγγελματίες του σινεμά που ζουν στην Ελλάδα θα συμμετάσχουν στο Thessaloniki Locarno Industry Academy International, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στόχο έχει να βοηθήσει τους νέους επαγγελματίες που ειδικεύονται στην προώθηση και διανομή ταινιών. Ειδικά για φέτος, το Thessaloniki Locarno Industry Academy International ανοίγει τις πύλες του και σε νέους παραγωγούς.

Σε αυτό το εντατικό πρόγραμμα πέντε ημερών (10 έως 14 Νοεμβρίου) κορυφαίοι παίκτες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής θα προσφέρουν την εμπειρία τους στους έξι συμμετέχοντες μέσω συζητήσεων, παρουσιάσεων case study και ομαδικής εργασίας. Η εξατομικευμένη εκπαίδευση που προσφέρει το πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να επεκτείνουν την εμπειρία τους και το επαγγελματικό τους δίκτυο στα πεδία των διεθνών πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της διανομής και του προγραμματισμού ταινιών.

Φέτος, λόγω συνθηκών, το Thessaloniki Locarno Industry Academy International θα πραγματοποιηθεί online.

Δείτε παρακάτω τους φετινούς συμμετέχοντες:

Μάγδα Βαζ

Thessaloniki Animation Festival / Προγραμματισμός ταινιών

Απόφοιτη του τμήματος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και με μεταπτυχιακό τίτλο στο Ντοκιμαντέρ από το πολιτιστικό κέντρο Francesca Bonnemaison, η Magda Vaz συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Πολιτιστική Διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Oberta de Catalunya. Έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα στο Queer Art Festival στη Θεσσαλονίκη για δύο χρόνια ενώ ταυτόχρονα ανέπτυξε το φεστιβάλ ‘Films from the South’ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο βασίστηκε σε οπτικοακουστικά έργα που ξεπερνούν τα όρια των κυρίαρχων δομών αφήγησης μεταξύ τάξης, φυλής, φύλου και θρησκείας. Σήμερα, συνεργάζεται με το 6ο Φεστιβάλ Animation Θεσσαλονίκης στο τμήμα προγραμματισμού και παραγωγής.

Ερμιόνη Ευστρατιάδου

asterisk* / Film Marketing Executive

Η Ερμιόνη Ευστρατιάδου αποφοίτησε από το τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ το 2017. Το ταξίδι της στον χώρο του σινεμά ξεκίνησε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όπου έκανε την πρακτική της και στη συνέχεια εργάστηκε. Τον τελευταίο χρόνο έχει δουλέψει ως βοηθός σκηνοθέτη. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως Film Marketing Executive στην asterisk*.

Χρυσάνθη Καρφή Κώη

Haos Film / Παραγωγός

H Xρυσάνθη ξεκίνησε να εργάζεται στο χώρο του κινηματογράφου σε διάφορα πόστα της παραγωγής και ως βοηθός σκηνοθέτη το 2015. Το 2017 ξεκίνησε να εργάζεται ως Associate Producer στην Haos Film (Attenberg, Alps, Before Midnight-Line producing, Chevalier, δημιουργία βιντεοπροβολών για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004). Η πρώτη της ταινία ως παραγωγός με τη Haos Film ήταν το Digger, σε σκηνοθεσία Τζώρτζη Γρηγοράκη (70η Berlinale – CICAE Art Cinema Award, 26ο Φ.Κ Σαράγεβο -Heart of Sarajevo for Best Actor). Αυτή την περίοδο η Χρυσάνθη έχει αναλάβει εκ μέρους της Haos την παραγωγή της ταινίας Δεύτερο Σπίτι σε σκηνοθεσία Ιωάννας Τσουκαλά. Παράλληλα συνεχίζει να συνεργάζεται με την παραγωγό /σκηνοθέτη / σεναριογράφο Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη για την ανάπτυξη των επερχόμενων ταινιών της, καθώς και με τον Ari Marcopoulos για την ανάπτυξη του ντοκιμαντέρ του Refused.

Ρομάννα Λόμπατς

AKRAN / Παραγωγός

Η Ρομάννα Λόμπατς αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών το 2013. Έκανε την πρώτη της ταινία ως ηθοποιός στην ηλικία των 11 και από τότε έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 20 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Έχει βραβευτεί για την ερμηνεία της στις ταινίες Olla της Ariane Labed το 2019 και 4 Μαρτίου του Δημήτρη Νάκου το 2015 σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον είναι alumni του Talent Campus του Sarajevo Film Festival το 2017 και μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Έχει εργαστεί ως copywriter στην McCann Athens. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με εταιρείες παραγωγής σε διάφορα projects. Παράλληλα διατηρεί την δική της εταιρεία παραγωγής, AKRAN, με την οποία βρίσκεται σε στάδιο προ-παραγωγής και ανάπτυξης 6 ταινιών μικρού μήκους και 3 ντοκιμαντέρ. Η πρώτη της μικρού μήκους Skin σε σκηνοθεσία του Μανώλη Μαυρή έκανε πρεμιέρα στο PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival 2019.

Δάφνη Μπεχτσή

Cinobo / Ιδρύτρια, CEO, Γενική Διευθύντρια

Η Δάφνη μετακόμισε στην Αθήνα μετά από 9 χρόνια διαμονής στη Γλασκώβη για να δημιουργήσει το Cinobo, μια ελληνική streaming πλατφόρμα αφιερωμένη στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η εμπειρία της στην ακαδημαϊκή έρευνα και οι ευκαιρίες που της δόθηκαν έχοντας μεγαλώσει σε μια οικογένεια που για δεκαετίες δραστηριοποιούνταν στον κινηματογραφικό χώρο την βοήθησαν να φέρει το project της πρώτης ελληνικής sVOD υπηρεσίας εις πέρας. Το Cinobo αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη επιμελημένη online ταινιοθήκη ανεξάρτητου κινηματογράφου στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται στην κινηματογραφική διανομή, συνεργάζεται με τοπικoύς οργανισμούς και διοργανώνει και υποστηρίζει εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον κινηματογράφο.

Σωτήρης Πετρίδης

Ανεξάρτητος κινηματογραφικός παραγωγός/Διδάκτωρ του Τμήματος Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

Ο Σωτήρης Πετρίδης είναι ανεξάρτητος κινηματογραφιστής και παραγωγός έχοντας στο ενεργητικό του αρκετές ταινίες μικρού μήκους, μία ταινία μεγάλου μήκους και επιλεγμένα οπτικοακουστικά σποτ. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου και μέλος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος. Ασχολείται συστηματικά με τη συγγραφή κινηματογραφικών σεναρίων και την παραγωγή ταινιών, ενώ έχει διατελέσει και σκηνοθέτης τεσσάρων ταινιών μικρού μήκους, οι οποίες έχουν προβληθεί ανά τον κόσμο και έχουν βραβευθεί από πληθώρα διεθνών κινηματογραφικών φεστιβάλ. Η πρώτη του μεγάλου μήκους (ως σεναριογράφος/παραγωγός), το Scopophilia (2018), έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου και απέσπασε το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας. Το 2019 συμμετείχε στο Sarajevo Talents που διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sarajevo σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Σε συνέχεια της συμμετοχής του, έγινε δεκτός στο Sarajevo Talents και το 2020, το οποίο αποτελεί σπάνιο γεγονός για έναν κινηματογραφιστή να συμμετάσχει δύο φορές σε αυτή τη διοργάνωση. Τέλος, αυτό το διάστημα πραγματοποιεί την μεταδιδακτορική του έρευνα στο τμήμα Κινηματογράφου, ΑΠΘ, γύρω από τις αφηγηματικές δομές σειρών που παράγονται για SVOD πλατφόρμες.