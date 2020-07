Κατά παραγγελία μάσκες με…την selfie σας

Μια εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο έχει σχεδιάσει ένα νέο είδος μάσκας που προστίθεται στην ευρεία γκάμα με τις μάσκες που μπορείτε να επιλέξετε να φορέσετε, για να συμβάλλετε στη διάδοση του κορονοϊού. Και αν σας φαίνεται περίεργο να μιλάτε με κάποιον άλλο και να μη μπορείτε να δείτε το πρόσωπό του, τότε η εταιρεία αυτή έχει την ιδανική λύση για εσάς!

Η εταιρεία – που ιδρύθηκε στο Σαν Φρανσίσκο από την Danielle Baskin – ονομάζεται Maskalike και φτιάχνει μάσκες που προσαρμόζονται στα ανθρώπινα πρόσωπα, αντικαθιστώντας το κάτω μισό του προσώπου μας με… μια εικόνα του κάτω μισού του προσώπου μας!

When I go outside I put on my second face. 👃👄 pic.twitter.com/ys5pisuY1A

Εκτός από… selfies, οι μάσκες μπορούν επίσης να σχεδιαστούν με το πρόσωπο κάποιου άλλου, πχ κάποιου φίλου σας ή κάποιου διάσημου!

Οι μάσκες «selfie» έχουν λάβει ως ώρας ανάμικτα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν χαρακτηριστεί από ιδιοφυείς μέχρι και ανατριχιαστικές. Σίγουρα πάντως είναι αστείες!

I’m either stoic and hardened. Nervous and sad. Surreal and serious. Or just my smiling self. pic.twitter.com/1RleMjl63c

— Danielle Baskin (@djbaskin) July 13, 2020