Τι να δούμε σήμερα; 11 εκδηλώσεις για την Πέμπτη 16 Ιουλίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Πυξ Λαξ στην Τεχνόπολη

Οι Πυξ Λαξ έρχονται στην Τεχνόπολη για μία συναυλία, στο πλαίσιο του Nostalgia Tour για να θυμηθούμε και ακούσουμε ξανά αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή.

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 21:00

16.50€ – 25€

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

CHICKN Live στο Romantso Rooftop

Με αφορμή το Φεστιβάλ Χλωροκίνη, η Αθηναϊκή ροκ μπάντα CHICKN επιστρέφει στην ταράτσα του Ρομάντσο, για ένα εκρηκτικό live.

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 22:30

Romantso Rooftop, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα

5€

Ο Βαγγέλης Γερμανός live από τον Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί τον Βαγγέλη Γερμανό, ο οποίος θα βρεθεί στην σκηνή του Θόλου, στον Λαβύρινθο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, με την παρουσία περιορισμένου αριθμού θεατών, για μια μοναδική συναυλία, η οποία θα μεταδοθεί και διαδικτυακά.

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 21:00

10€, 5€ (προπώληση: Ticket Services)

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η Αθήνα τη νύχτα – restart στο Υπαίθριο Δημοτικό θέατρο Ζωγράφου

Με οδηγό τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, τραγούδια που σημάδεψαν την εποχή της αθωότητας, μεγαλώνοντας γενιές και γενιές Ελλήνων, η παράσταση με τίτλο «Η Αθήνα τη νύχτα – restart», επιχειρεί ένα ταξίδι στα περασμένα με την Ερωφίλη και την Αργυρώ Καπαρού. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Αμαλία Καβάλη και Σήφης Πολυζωίδης.

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 21:00

Είσοδος ελεύθερη / απαραίτητη η κράτηση εδώ ή στο τηλ. 211-8002911

Υπαίθριο Δημοτικό θέατρο Ζωγράφου, Γ. Ζωγράφου 17

ΘΕΑΤΡΟ

Δάφνες και πικροδάφνες, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη

Η πολιτική κωμωδία «Δάφνες και πικροδάφνες» των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη, ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία στα θέατρα της χώρας. Μαζί με τον Πέτρο Φιλιππίδη, που υπογράφει και την σκηνοθεσία, θα βρεθούν επί σκηνής ο Τάσος Χαλκιάς, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και ο Θανάσης Πατριαρχέας.

Πέμπτη 16/7, 21:30

Από 15€

Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς

Περιμένοντας τον Γκοντό, του Σάμιουελ Μπέκετ

Η παράσταση του αριστουργήματος του Σάμιουελ Μπέκετ, «Περιμένοντας τον Γκοντό», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία από τις 15 Ιουλίου. Ο Σάμιουελ Μπέκετ με αυτό το τολμηρό και σύγχρονο έργο διαπραγματεύεται την ανθρώπινη ύπαρξη με κατανόηση, και χιούμορ γράφοντας μια κωμωδία που παρωδεί την τραγωδία του ανθρώπινου είδους από την εμφάνισή του σ΄αυτό τον κόσμο μέχρι και σήμερα. Πρωταγωνιστούν οι Σπύρος Παπαδόπουλος, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αρης Σερβετάλης, Ορφέας Αυγουστίδης, Αρης Κακλέας και Αγγελική Τρομπούκη.

16 Ιουλίου, 21:15

17€

Θέατρο Βράχων Βύρωνα Μέλινα Μερκούρη

Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω, του Γιώργου Θεοδοσιάδη

Το «Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω» σε σκηνοθεσία Σπύρου Σπαντίδα, είναι μια κωμωδία εμπνευσμένη από έναν παλιό Ινδικό μύθο για την υπομονή και την μακροθυμία απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Ταυτόχρονα, όμως, είναι ένα έργο για τη συντροφικότητα, την αγάπη, την εκτίμηση, τη φιλία, τον καθημερινό αγώνα και την αισιόδοξη προσέγγιση της ζωής, σε μια εποχή που οι μαύρες σκέψεις πληθαίνουν.

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 21:30

13€, 17€

Κηποθέατρο Παπάγου

Έλα μια βόλτα, με τον Τάκη Ζαχαράτο στο Θέατρο Άλσος

Ο Τάκης Ζαχαράτος έρχεται στο Άλσος, με κέφι και μπρίο, με ανανεωμένα κείμενα, βίντεο, περισσότερες μεταμφιέσεις και τολμηρές μιμήσεις, σε μία παράσταση που εμπνέεται από την επικαιρότητα.

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 21:00

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Από 15€

PERFORMANCE

Now that we meet again, του Daniel Wetzel των Rimini Protokoll

Για μία εβδομάδα ο Daniel Wetzel παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα την περφόρμανς με τίτλο «Now that we meet again» στο πλαίσιο του φεστιβάλ Χλωροκίνη στο BIOS. Το ιδρυτικό μέλος των Rimini Protokoll, την ομάδας που σύστησε το αθηναϊκό κοινό το θέατρο ντοκουμέντο, παρουσιάζει την τελευταία του δουλειά στην Αθήνα λίγο πριν την επιστροφή του στο Βερολίνο. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο απομόνωσης, κοινό και performers έρχονται και πάλι κοντά για μια σειρά πολύ προσωπικών συναντήσεων.

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 21:00, 21:45, 22:30

8€

BIOS, Πειραιώς 84, Αθήνα

Βίωμα Καλοσύνης, της Lydie Dattas

Η Χριστίνα Τασκασαπίδου θα ερμηνεύσει σε ελεύθερη θεατρική απόδοση αποσπάσματα του βιβλίου Βίωμα Καλοσύνης. Η παράσταση, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Όλιας Λαζαρίδου, είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά το Φεβρουάριο 2019. Την συνοδεύει φωτογραφικό λεύκωμα με εικόνες του φωτογράφου Αρσένη Μίαρη, εμπνευσμένες από το έργο της Lydie Dattas.

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 21:00, 21:30, 22:00

10€

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια

Από τα γουρούνια χρωστάμε μια συγγνώμη, σε σκηνοθεσία Βασίλη Βηλαρά

Πριν πολλά χρόνια, ο Ζαμπέτας και η Παπαγιαννοπούλου έγραψαν ένα τραγούδι για την έφοδο μιας ομάδας αστυνομικών σε ένα κουτούκι του Αιγάλεω. Μίλησαν για την προσπάθεια να κατασταλεί ένα από τα τελευταία μαζικά κινήματα αντίδρασης που γέννησε η λαϊκή κουλτούρα. Το ρεμπέτικο. Μέσα από αυτή τη μουσική περφόρμανς παρουσιάζεται η ιστορία αυτού του τραγουδιού και μιλά για την αστυνομική βία.

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 21:00, 21:30, 22:00

10€

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια