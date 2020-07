Ο Tom Meighan αποχωρεί από τους Kasabian, μετά από κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία

Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι ο Tom Meighan, ο τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Kasabian θα αποχωρούσε από το συγκρότημα, για «προσωπικούς λόγους» μετά από 23 χρόνια.

Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι οι προσωπικοί λόγοι ήταν στην πραγματικότητα κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία από την αρραβωνιαστικιά του, τις οποίες ο διάσημος τραγουδιστής αρχικά είχε αρνηθεί, αν και τελικά το παραδέχτηκε όταν παρακολούθησε σχετικό βίντεο ντοκουμέντο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Guardian, ο Meighan επιτέθηκε στην αρραβωνιαστικιά του, την χτύπησε στο πρόσωπο και την απείλησε. Την κλήση στην αστυνομία την έκανε ένα τρομαγμένο ανήλικο παιδί που ήταν παρόν κατά την επίθεση. Κατά τα δεδομένα της αστυνομίας αυτή δεν είναι η πρώτη φορα.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Meighan έχει πρόβλημα αλκοολισμού, το οποίο ο ίδιος έχει αναγνωρίσει.

Ο Tom Meighan κρίθηκε φυσικά ένοχος από το δικαστήριο και του επιβλήθηκαν 200 ώρες κοινωνικής εργασίας -κάτι που φυσικά εξόργισε τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και συγκεκριμένα των θυμάτων έμφυλης βίας.

Έτσι, οι πρώην συνάδελφοί του και μέλη των Kasabian αποφάσισαν να τον απομακρύνουν από το συγκρότημα.

Σε σχετική ανακοίνωση στο Twitter διαβάζουμε: «Τώρα που οι δικαστικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν μπορούμε να μιλήσουμε για την αποχώρηση του Tom. Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ζητήσουμε από τον Tom να φύγει από το συγκρότημα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις κατηγορίες εναντίον του. Η ενδοοικογενειακή βία και γενικά η κακοποίηση είναι απολύτως απαράδεκτη.»

Now that the legal proceedings have been concluded, we can comment on the departure of Tom Meighan from the band. Full statement below. Kasabian x pic.twitter.com/vP7Y61sxQA

— KasabianHQ (@KasabianHQ) July 7, 2020