Backstage Film Festival: Έρχεται το πρώτο online φεστιβάλ με μουσικές ταινίες/ντοκιμαντέρ

Το Backstage Film Festival είναι το πρώτο online κινηματογραφικό φεστιβάλ με μουσικές ταινίες και ντοκιμαντέρ. Ξεκινάει στις 22 Ιουνίου και θα προβάλλει ταινίες μέχρι τις 19 Ιουλίου, καθημερινά, στις 22:00 μ.μ. (εκτός Παρασκευής και Σαββάτου). Τα φιλμ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν, με ελληνικούς υπότιτλους και δυνατότητα πλήρους οθόνης, εδώ. Κάποια ντοκιμαντέρ μπορείτε να τα δείτε άμεσα και από αυτό το άρθρο.

Το πρόγραμμα των οnline προβολών

«Danny Says» του Brendan Toller, 2015

Μια ταινία για τον Danny Fields που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη μουσική και την κουλτούρα του 20ού αιώνα, δουλεύοντας ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων για τους Doors, Lou Reed, Nico, Judy Collins και ως μάνατζερ για τους Stooges, MC5 και Ramones.

Θα προβληθεί την Δευτέρα 22/6 στις 22:00 μ.μ.

«Ο χαμένος τα παίρνει όλα» του Νίκου Νικολαΐδη, 2002

Η ταινία αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας που ξεκίνησε με «Τα Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόμα» (1979) και συνέχισε με τη «Γλυκιά Συμμορία» (1983), κλείνοντας τον κύκλο για «τα χρόνια της χολέρας», το βλέμμα δηλαδή του δημιουργού πάνω στις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Παίζουν οι: Γιάννη Αγγελάκα, Συμεών Νικολαΐδη, Τζένη Κιτσέλη, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Louise Attah, Ιωάννα Παππά.

Θα προβληθεί την Τρίτη 23/6 στις 22:00 μ.μ.

«Straight To You» της Nanni Jacobson, 1994

Το πρώτο ντοκιμαντέρ για τον Nick Cave που είχε την άδειά του για να γυριστεί και μας παρουσιάζει τον ίδιο και την καριέρα του μέχρι το 1993, με σπάνιες σκηνές από την καθημερινότητά του. Με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε άμεσα εδώ.

Θα προβληθεί την Τετάρτη 24/6 στις 22:00 μ.μ.

«Ladies and Gentlemen… Mr. Leonard Cohen» των Don Owen και Donald Brittain, 1965

Στο ντοκιμαντέρ παρακολουθούμε τον Leonard Cohen σε ηλικία 30 ετών, να επισκέπτεται την πατρίδα του, το Μόντρεαλ. Ο ποιητής, μυθιστοριογράφος και συνθέτης διαβάζει την ποίησή του σε ένα ενθουσιώδες κοινό, κάνει βόλτες στους δρόμους της πόλης, μιλάει για τη ζωή του και μας καθηλώνει.

Θα προβληθεί την Τετάρτη 24/6 στις 22:00 μ.μ.

«Charles Bradley: Soul of America» του Poull Brien, 2012

Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Charles Bradley που μετά από μισό αιώνα στην αφάνεια, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και ενέπνευσε στη δεκαετία των 10s πολύ κόσμο με τη μοναδική soul φωνή του. Aπό τον πάτο, τη σκληρότητα, τις καταχρήσεις και τις εργατικές κατοικίες του Bushwick στην επιτυχία. Το φιλμ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στην πρεμιέρα του στο SXSW του 2012.

Θα προβληθεί την Πέμπτη 25/6 στις 22:00 μ.μ.

«Lemmy» των Greg Olliver και Wes Orshoski, 2010

Το ντοκιμαντέρ για τον rock n’ roll θρύλο Λέμι Κίλμιστερ, μπασίστα των Motörhead, με πτυχές από την καριέρα του, ενδιαφέρουσες απόψεις, παρασκήνια συναυλιών και πολλούς guest (Metallica, Οzzy Osbourne, Henry Rollins, Mick Jones, Anthrax, Slash κ.α.).

Θα προβληθεί την Κυριακή 28/6 στις 22:00 μ.μ.

«The Wrecking Crew!» του Denny Tedesco, 2008

Τρομερό παρασκηνιακό ντοκιμαντέρ με τους μουσικούς που έπαιξαν στους δίσκους των Beach Boys, Phil Spector, Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Sonny & Cher, Elvis, The Monkees κ.α. και καθόρισαν τον ήχο πολλών pop κομματιών. Εδώ περιγράφουν τις εμπειρίες τους από κλασικές ηχογραφήσεις, ζωντανεύοντας μια ολόκληρη εποχή στις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

Θα προβληθεί την Δευτέρα 29/6 στις 22:00 μ.μ.

«Μάρκος» του Νίκου Σκαρέντζου, 2019

Ένα ντοκιμαντέρ για την επιρροή του Μάρκου Βαμβακάρη στο σύγχρονο ηχοτοπίο της Ευρώπης. Συνθέτες, μουσικολόγοι και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο αναδεικνύουν τη σημαντική κληρονομιά του μουσικού στον 21ο αιώνα.

Θα προβληθεί την Τρίτη 30/6 στις 22:00 μ.μ.

«End of the Century: The Story of the Ramones» των Jim Fields και Michael Gramaglia, 2003

Το καλύτερο ντοκιμαντέρ για την πορεία των Ramones από τις αρχές των ’70s μέχρι τη διάλυσή τους το 1996. Εμφανίζονται οι Rick Rubin, Tommy Ramone, Dee Dee Ramone, Johnny Ramone, Joey Ramone, The Stooges, Debbie Harry, Andy Warhol, Joe Strummer, Mick Jones, Phil Spector κ.α.

Θα προβληθεί την Τετάρτη 1/7 στις 22:00 μ.μ.

«Sun Ra – A Joyful Noise» του Robert Mugge, 1980

Ένα κλασικό ντοκιμαντέρ για τη μουσική και όχι μόνο, του ιδιοφυούς jazz θρύλου Sun Ra. Δείτε το πρώτο μέρος του εδώ.

Θα προβληθεί την Πέμπτη 2/7 στις 22:00 μ.μ.

«Punk: Attitude» του Don Letts, 2005

Ντοκιμαντέρ για την punk επανάσταση, από τα μέσα των ’70s, μέχρι την επίδρασή της στη σύγχρονη rock μουσική και κουλτούρα, αλλά και πολλά άλλα είδη.

Θα προβληθεί την Κυριακή 5/7 στις 22:00 μ.μ.

«Ταξιδιάρα Ψυχή» της Αγγελικής Αριστομενοπούλου, 2012

Ένα ντοκιμαντέρ για τον μουσικό βίο του Γιάννη Αγγελάκα. Στα δύο χρόνια που διήρκεσαν τα γυρίσματα, βλέπουμε τις μουσικές συναντήσεις με τους συντρόφους του και την εξέλιξη των μουσικών διαδρομών τους μέσα από μια αναζήτηση στα ακούσματα της παιδικής τους ηλικίας, το ρεμπέτικο, τα ηπειρώτικα πολυφωνικά, τις κρητικές μελωδίες.

Θα προβληθεί την Δευτέρα 6/7 στις 22:00 μ.μ.

«Upside Down: The Creation Records Story» του Danny O’Connor, 2010

Το ντοκιμαντέρ εξερευνά μία από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες στον κόσμο, που έφτασε να κάνει εκατομμύρια πωλήσεις, αλλά και στη χρεωκοπία. Συμμετέχουν οι: Alan McGee, Noel Gallagher (Oasis), Bobby Gillespie (Primal Scream), Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine κ.α.

Θα προβληθεί την Τρίτη 7/7 στις 22:00 μ.μ.

«Blue Note – A Story of Modern Jazz» των Julian Benedikt και Andreas Morell, 1997

Ένα ντοκιμαντέρ για τη δισκογραφική εταιρία Blue Note Records.

Θα προβληθεί την Τετάρτη 8/7 στις 22:00 μ.μ.

«The Decline οf Western Civilization Part II: The Metal Years» της Penelope Spheeris, 1988

Ένα εμβληματικό ντοκιμαντέρ για την αμερικάνικη hard rock/ heavy metal σκηνή των late ’80s. Κάποια από τα ονόματα που παρελαύνουν στο απολαυστικό δεύτερο μέρος της τριλογίας Decline είναι οι Megadeth, Alice Cooper, Kiss, Ozzy Osbourne, Motörhead, Aerosmith.

Θα προβληθεί την Πέμπτη 9/7 στις 22:00 μ.μ.

«Ζητείται Διέξοδος» του Σέργιου Βαφειάδη, 2017

Οι Κωνσταντίνος Βήτα, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Αγγελάκας Κωνσταντίνος Τζούμας, Δημήτρης Πουλικάκος, Θάνος Ανεστόπουλος και πολλοί άλλοι αφηγούνται τις περιπέτειες της εναλλακτικής καλλιτεχνικής σκηνής στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών, μέσα από ένα έντονο κοινωνικο-πολιτικό φίλτρο.

Θα προβληθεί την Κυριακή 12/7 στις 22:00 μ.μ.

«Piazzolla, the Years of the Shark» του Daniel Rosenfeld, 2018

Το φιλμ παρουσιάζει τον Astor Piazzolla, τον μεγαλύτερο συνθέτη τάνγκο μουσικής στον κόσμο. Μοναδικό υλικό από την ιδιωτική συλλογή του Daniel Pazzolla, γιου του Astor, μαζί με πλάνα από συναυλίες και οικογενειακά φιλμ.

Θα προβληθεί την Δευτέρα 13/7 στις 22:00 μ.μ.

«Last Shop Standing» του Pip Piper, 2012

Βρετανικό ντοκιμαντέρ για την επιστροφή του βινυλίου και τους συλλέκτες, με εμφανίσεις ονομάτων όπως ο Fatboy Slim, ο Richard Hawley και ο Johnny Marr. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Graham Jones, διηγείται την ιστορία των βρετανικών δισκάδικων.

Θα προβληθεί την Τρίτη 14/7 στις 22:00 μ.μ.

«Suburbia» (Τα αποβράσματα της κοινωνίας) της Penelope Spheeris, 1984

Cult ταινία με συμμετοχή αμερικάνικων punk σχημάτων, όπου αφηγείται την ιστορία ενός εφήβου, που εγκαταλείπει το σπίτι του και βρίσκει καταφύγιο στα «punk σπίτια», τους χώρους στους οποίους οι τότε έφηβοι τρύπωναν, για να παίξουν μουσική και να ζήσουν την επανάσταση.

Θα προβληθεί την Τετάρτη 15/7 στις 22:00 μ.μ.

«Rip! – A Remix Manifesto» του Brett Gaylor, 2008

Ντοκιμαντέρ όπου συζητιούνται θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας γύρω από τον χαοτικό κόσμο των samples. Συμμετέχει ο mash-up remixer, Girl Talk.

Θα προβληθεί την Πέμπτη 16/7 στις 22:00 μ.μ.

«Coachella Festival» του Chris Perkel, 2020

Ντοκιμαντέρ για τα 20 χρόνια του κορυφαίου μουσικού φεστιβάλ «Coachella» που φιλοξενεί 250.000 άτομα κάθε χρόνο, με εμφανίσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες (Madonna, Moby, Beck, Radiohead, Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Rage Against The Machine, Pixies, Björk, The White Stripes). Μπορείτε να το παρακολουθήσετε απευθείας εδώ.



Θα προβληθεί την Κυριακή 19/7 στις 22:00 μ.μ.