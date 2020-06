Ποιοι διάσημοι καλλιτέχνες στηρίζουν έμπρακτα το κίνημα Black Lives Matter

Χτες, Τρίτη 2 Ιουνίου, τα social media γέμισαν μαύρες εικόνες στο πλαίσιο της διαδικτυακής διαμαρτυρίας #BlackOutTuesday για την μνήμη του George Floyd, του Αφροαμερικανού που δολοφονήθηκε στα χέρια ενός αστυνομικού και τριών συνεργατών του στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Όσο καλές προθέσεις και αν είχε αυτή η διαμαρτυρία, όμως, υπάρχουν καλλιτέχνες που θεωρούν ότι μια απλή δημοσίευση δεν είναι αρκετή. Μάλιστα, πολύ διάσημοι, όπως η Κένταλ Τζένερ, έχουν δεχθεί κριτική, καθώς περιορίστηκαν μόνο σε μία απλή αναδημοσίευση στο Instagram. Τελικά, αν και καθυστερημένα, δημοσίευσε την γνωστή μαύρη εικόνα για το #BlackOutTuesday.

Οι φωνές, όμως, που επιμένουν ότι η δράση των διάσημων και influencers δεν πρέπει να μείνει στα social media όλο και πληθαίνουν. Ως άτομα με αυξημένη επιδραστικότητα ειδικά στους νέους και φυσικά παραπάνω οικονομικούς πόρους, υπάρχουν σίγουρα πολλά περισσότερα που μπορούν να κάνουν.

Οι διασημότητες που κάνουν τη διαφορά

Για παράδειγμα, ο Lil Nas X, δημοφιλής ράπερ που έγινε διάσημος μετά την επιτυχία του Old Town Road, προτείνει να μην περιοριστούν στις μαύρες εικόνες στα social media. Αντιθέτως, μπορούν να δημοσιεύσουν συνδέσμους και τρόπους για να στηριχθεί οικονομικά το κίνημα Black Lives Matter.

not tryna be announcing but what if we posted donation and petitions links on instagram. All at the same time instead of pitch black images.

Μία πολύ απλή ιδέα, αλλά παράλληλα πολύ αποτελεσματική, ειδικά αν την ακολουθήσουν influencers και διασημότητες με εκατομμύρια followers.

Ανάλογα, η Rihanna αποφάσισε να στηρίξει τους ακτιβιστές και το κίνημα Black Lives Matter με παραπάνω από έναν τρόπο. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε ένα βίντεο της Alicia Keys με τίτλο «23 Τρόποι να δολοφονηθείς στην Αμερική αν είσαι μαύρος». Έβαλε σε πλειστηριασμό ένα φόρεμα της, τα έσοδα του οποίου θα πάνε σε αντίστοιχες οργανώσεις. Προέτρεψε επίσης τους followers της να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές των ΗΠΑ.

Παρομοίως, ο Harry Styles, αν και Βρετανός, αποφάσισε να κάνει πολλά περισσότερα από πολλούς Αμερικανούς διάσημους. Αφού ανακοίνωσε την ανοιχτή στήριξη του στο κίνημα με ένα tweet, έγραψε πως έδωσε χρήματα για την αποφυλάκιση των ακτιβιστών που φυλακίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Σίγουρα μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς χιλιάδες ακτιβιστές που συμμετείχαν σε αντιρατσιστικές πορείες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και μάλιστα με βίαιο τρόπο.

I do things every day without fear, because I am privileged. And I am privileged every day because I am white.

Being not racist is not enough, we must be anti racist.

Social change is enacted when a society mobilizes.

I stand in solidarity with all of those protesting. pic.twitter.com/45MSXAWEJl

— Harry Styles. (@Harry_Styles) May 30, 2020