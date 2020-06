«Black Lives Matter»: Υποστηρίξτε το κίνημα, μ’ ένα απλό κλικ στο YouTube

Η είδηση για την άδικη δολοφονία του George Floyd από αστυνομικό, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, έκανε τον γύρο του κόσμου, πυροδοτώντας μια σειρά διαδηλώσεων για τον συστηματικό ρατσισμό που βιώνουν οι έγχρωμοι πολίτες στην Αμερική.

Τις τελευταίες ημέρες, όλο και περισσότερος κόσμος από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη έχει ευαισθητοποιηθεί και προσπαθεί να ενημερωθεί όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει – ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί.

Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Φυσικά ένας τρόπος για να βοηθήσετε είναι να κάνετε κάποια δωρεά στις οργανώσεις που βοηθούν διαδηλωτές και ακτιβιστές με πόρους και υποστήριξη, αλλά φυσικά δεν έχουν όλοι την δυνατότητα να διαθέσουν χρήματα, ωστόσο θέλουν να προσφέρουν!

Αν λοιπόν δεν έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε κάποιο ποσό, αλλά ψάχνετε τρόπο να βοηθήσετε, υπάρχει ένα νέο βίντεο ανεβασμένο στην πλατφόρμα του YouTube, το οποίο συγκεντρώνει, μέσω των προβολών, χρήματα για το κίνημα Black Lives Matter και άλλους οργανισμούς που υποστηρίζουν τους διαδηλωτές.

Το βίντεο που ανέβασε η Zoe Amira στις 30 Μαΐου έχει διάρκεια σχεδόν μία ώρα, με μουσική, ποίηση και τέχνη από έγχρωμους δημιουργούς, αλλά για να συγκεντρωθούν τα χρήματα θα πρέπει να παρακολουθήσετε τις διαφημίσεις που υπάρχουν στη διάρκεια του βίντεο.

Η Amira αναφέρει ότι θα δωρίσει το 100% των διαφημιστικών εσόδων από το βίντεο, σε μια επιλογή οργανισμών που υποστηρίζουν το κίνημα του Black Lives Matter κι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από χρήματα τη στιγμή που θα έχει συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό.

It’s here! donate to #BlackLivesMatter protester funds with your time and your views. given the pandemic, I know opening your wallet to donate to important causes is more difficult than ever, so here you can donate by watching ads instead! LIKE, SHARE, RT https://t.co/nmL24xfW52

— 💫 Z O E . A M I R A 💫 (@zoeamira1) May 31, 2020