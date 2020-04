Ejekt Festival: Ακυρώνεται το μεγάλο μουσικό φεστιβάλ λόγω κορονοϊού

Είναι επίσημο: Το πολυαναμενόμενο Ejekt Festival δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να πραγματοποιηθούν οι συναυλίες των Red Hot Chili Peppers και των Foals -από τα πιο «δυνατά» line-ups που είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να ακυρώσουν το φεστιβάλ.