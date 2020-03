Elisabeth Moss: Είναι η νέα Meryl Streep;

H Elisabeth Singleton Moss γεννήθηκε το 1982 στο Los Angeles της California από Βρετανό πατέρα μάνατζερ και Αμερικανίδα μητέρα μουσικό. Ξεκίνησε την καριέρα της από μικρή ηλικία επιλέγοντας προσεκτικά τους ρόλους της. Αν κάτι χαρακτηρίζει την πορεία της, είναι ότι διαλέγει ρόλους με βάθος και ουσία, ενσαρκώνοντας δυναμικές ηρωϊδες που επαναστατούν στα ανδροκρατούμενα στερεότυπα.

Η δυναμική Moss, λοιπόν, εισβάλει στο Χόλιγουντ αποφασιστικά, με μια ακόμα παθιασμένη ερμηνεία στο καινούργιο ριμέικ του Άόρατου ανθρώπου, σε σκηνοθεσία Λι Γουάνελ, εξασφαλίζοντας επαίνους για μια ακόμα φορά.

Πρώτοι ρόλοι

Αρχικά η Μοss φιλοδοξούσε να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια και μάλιστα στην εφηβεία της, είχε ταξιδεύσει στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει μπαλέτο, ενώ τα επόμενα χρόνια άρχισε να συμμετέχει σε διάφορα φιλμ. Ο πρώτος της ρόλος ήρθε το 1990 στη τηλεόραση και συγκεκριμένα, στη μίνι σειρά του NBC, Lucky Chances. Την ίδια χρονιά συμμετείχε σε δυο πολύ επιτυχημένες παραγωγές, στη δραματική σειρά The West Wing, όπου υποδυόταν την κόρη του Προέδρου για πολλές σεζόν, και στην ταινία Girl, Interrupted, δίπλα στην Winona Ryder και την Angelina Jolie.

Η αρχή της επιτυχίας

H αρχή της καταξίωσης και των βραβείων ήρθε στη καριέρα της τo 2007, με τον εμβληματικό ρόλο της Peggy Olson, γραμματέα του Don Draper που επιζητεί την ισότητα με τους άνδρες, στην επιτυχημένη σειρά του AMC, Mad Men. H σειρά διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη του 1960 και αφηγείται την ιστορία των υπαλλήλων που δουλεύουν στη διαφημιστική εταιρεία Sterling Brown στην λεωφόρο Madison. Η σειρά κέρδισε αμέτρητα βραβεία ενώ η Moss βρέθηκε υποψήφια έξι φορές για Emmy και μία Χρυσή Σφαίρα. Το πρώτο της μεγάλο βραβείο που επιβεβαίωσε το ταλέντο της, ήταν η Χρυσή Σφαίρα που κέρδισε για τον ρόλο της ως ντετέκτιβ που εξιχνιάζει την εξαφάνιση ενός 12χρονου εγκύου κοριτσιού στη σειρά Top of the Lake.

Οι σειρές στη τηλεόραση φάνηκαν αμέσως να είναι το στοιχείο της. Το 2017 σημάδευσε την πορεία της Moss στην τηλεόραση, αφού εξασφάλισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχημένη δραματική σειρά The Handmaid’s Tale. H σειρά βασίστηκε σε ένα μυθιστόρημα που έγραψε η Margaret Atwood το 1985 και παρουσιάζει ένα δυστοπικό μέλλον, όπου οι γόνιμες γυναίκες χρησιμοποιούνται ως μέσα γέννας για τις οικογένειες που δεν μπορούν να αποκτήσουν δικά τους παιδιά. Η απήχηση που είχε στο κοινό δημιούργησε μεγάλο fan base, ενώ παράλληλα κατέκτησε τα βραβεία Emmy των επόμενων χρόνων και χάρισε στην Moss 2 ακόμα σημαντικά βραβεία ερμηνείας.

Ρόλοι σε σινεφίλ και indie παραγωγές

Με την τεράστια επιτυχία της που επιβεβαίωναν πλέον, κοινό και κριτικοί, η Moss εξασφάλιζε τον ένα ρόλο μετά τον άλλο. Οι σκηνοθέτες την επιζητούν και το κοινό δεν σταματά να την θαυμάζει και να την επικροτεί. Η συμμετοχή της σε σινεφίλ ταινίες, όπως το The Square και σε μικρότερες indie παραγωγές, όπως το Her Smell, όπου έλαβε διθυραμβικά σχόλια για την ερμηνεία της ως μια αλκοολική και εθισμένη σε ναρκωτικά τραγουδίστρια, έπεισαν και τον πιο αυστηρό κριτή της ότι αποτελεί ένα υποκριτικό φαινόμενο της γενιάς της.

Η Moss μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, δείχνει μια προτίμηση στις ταινίες θρίλερ, αφού συμμετείχε στο τρομαχτικό αριστούργημα του Jordan Peele, Us, καθώς και στο remake του θρίλερ The Invisible Man, που βγήκε στις ελληνικές αίθουσες στις 5 Μαρτίου 2020 στους κινηματογράφους και έχει λάβει ήδη εξαιρετικές κριτικές από τους ειδικούς και τους θεατές. Η ερμηνεία της Moss, ως μια γυναίκας που προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι τρελή και ότι ο πρώην της έχει καταστρώσει σχέδιο εναντίον της, για μια ακόμη φορά, είναι συγκλονιστική.

Προσωπική ζωή

Η Moss έχει ένα πολύ εκφραστικό πρόσωπο, που είναι σαν λευκός καμβάς: Με τα ξανθιά μαλλιά, τα καταγάλανα μάτια και την κατάλευκη επιδερμίδα κατορθώνει να μεταμορφώνεται πολύ εύκολα. Επιλέγει συνήθως δραματικούς ρόλους, που απαιτούν αφοσίωση και συχνά ψυχικές αντοχές και δύναμη για να ερμηνευτούν, όπως στη περίπτωση του Girl, Interrupted και του Top of the lake. Είναι φεμινίστρια και το δηλώνει άμεσα στις συνεντεύξεις της όπου υποστηρίζει την ενδυνάμωση και χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και με τους ρόλους της, όπως αυτός της Peggy Olson στο Mad Men και της Offred στο The Handmaid’s Tale, που επαναστατεί εναντίον του καθεστώτος.

Για την προσωπική της ζωή δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες και δεν δίνει ιδιαίτερα δικαιώματα στους paparazzi να την ακολουθούν. Η μόνη γνωστή της σχέση ήταν ο γάμος της με τον κωμικό Fred Armisen, το 2009, με τον οποίο γνωρίστηκαν στα γυρίσματα τoυ τηλεοπτικού κωμικού σόου του Saturday Night Live, που διήρκεσε μόλις 8 μήνες. Σήμερα, φήμες την θέλουν ζευγάρι με τον Tom Cruise, όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την ίδια. Οι στιλιστικές της επιλογές έχουν πάντα θετική αντίδραση από τους ειδικούς της μόδας στο κόκκινο χαλί, αφού η Elisabeth επιλέγει πάντα να ντύνεται απλά, κομψά και θηλυκά.

Γιατί θεωρείται η επόμενη Meryl Streep;

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι πρόκειται για μια νεαρή Meryl Streep, με οξεία αίσθηση του κατάλληλου ρόλου για αυτήν, αφοσίωση, πάθος και φυσικά ταλέντο στην υποκριτική. Μάλιστα, όλο και περισσότεροι τείνουν να την συγκρίνουν με την Streep, ενώ βοηθάει και το γεγονός ότι έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά στα πρόσωπά τους, όπως τα ξανθιά μαλλιά, τα ανοιχτόχρωμα μάτια και το γλυκό, ζεστό τους χαμόγελο.

Αυτή τη στιγμή, η Elisabeth Moss απολαμβάνει την επιτυχία της, το συνεχώς αυξανόμενο χρηματικό της κασέ και τους 1.200.000 ακολούθους της στο Instagram, ενώ αναμένουμε να την δούμε προσεχώς στο πολυαναμενόμενο The French Dispatch του Wes Anderson, καθώς και στην τέταρτη σεζόν του The Handmaid’s Tale, που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2020. Το κορίτσι λοιπόν, που διαπρέπει τόσο στην τηλεόραση, όσο και στο σινεμά, αποτελεί μια υποκριτική υπερδύναμη που συνεχώς εξελίσσεται και μας εκπλήσσει όλο και περισσότερο με τους ρόλους που διαλέγει και τον τρόπο με τον οποίο τους κάνει «δικούς της!».