Οι Foals έρχονται στο Ejekt Festival 2020

Οι Foals είναι βρετανικό εναλλακτικό ροκ συγκρότημα με ίντι και ποστ-ροκ στοιχεία που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2005 στην Οξφόρδη της Αγγλίας. Τραγουδιστής του συγκροτήματος είναι ο ελληνικής καταγωγής Yannis Phillipakis.

Έχοντας μόλις κερδίσει το βραβείο Best British Group στα Brit Awards 2020, οι Foals του Yannis Phillipakis, θα είναι οι headliners της δεύτερης μέρας του Ejekt Festival 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο.

Οι Foals βρίσκονται διαρκώς στην πρωτοπορία της εξέλιξης του ροκ εναλλακτικού ήχου κι αυτό αποδεικνύεται από το ότι έχουν 3 (!) υποψηφιότητες για το Mercury Prize award (που δίνεται στους πλέον πρωτοποριακούς καλλιτέχνες), ενώ και οι έξι δίσκοι τους έχουν κατακτήσει την κορυφή του Βρετανικού chart. Από τους 6 δίσκους τους, οι 4 έγιναν χρυσοί κι ένας ασημένιος στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ο πιο πρόσφατος ανέβηκε στο Νο1 του albums chart!

Παράλληλα, έχουν κερδίσει πολλά σημαντικά βραβεία, όπως 3 NME Awards (από 12 υποψηφιότητες), 2 Q Awards (από 6 υποψηφιότητες) και 1 Brit Award (από 3 υποψηφιότητες).

Οι ζωντανές παρουσίες των Foals, τους έχουν καταξιώσει ως ένα από τα κορυφαία βρετανικά συγκροτήματα σε αυτόν τον τομέα. Ξεχωρίζουν για την μαγνητική προσωπικότητα του τραγουδιστή Yannis Phillipakis, την απίστευτη ενέργειά τους στο σύνολο, αλλά και για τα τραγούδια-ύμνους, όπως τα Late Night, What Went Down, Inhaler, Mountain At My Gates, My Number, Spanish Sahara και πολλά άλλα), που δημιουργούν μια εμπειρία πέρα από τα όρια μιας συνηθισμένης συναυλίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ejekt Festival 2020 θα ανακοινωθούν σύντομα.