Το soundrack του Αγίου Βαλεντίνου: Μια playlist με τα 15 καλύτερα ερωτικά τραγούδια

1. «Perfect» – Ed Sheeran (για τον παιδικό, εφηβικό και αιώνιο έρωτα)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «Be my girl. I’ll be your man, I see my future in your eyes»

2. «Ease My Mind» – Ben Platt (για τον εναλλακτικής σεξουαλικότητας έρωτα)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «Darling, only you can ease my mind»

3. «All of Me» – John Legend (μία ερωτική εξομολόγηση που έχει γίνει το απόλυτο γαμήλιο τραγούδι)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «You’re my end and my beginning»

4. «Endless Love» – Diana Ross and Lionel Richie (για τον έρωτα τον πρώτο και τον παντοτινό)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «My first love, You’re every breath that I take You’re every step I make»

5.»Happy Valentine’s Day» – Outkast (ο funky ύμνος προς τιμή του Αγίου)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «Cupid grabs the pistol. He shoots straight for your heart. Now, and he won’t miss you!»

6. «Από έρωτα» – Ελεωνόρα Ζουγανέλη (για τον έρωτα που δεν εγκρίνουν οι φίλοι)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «Όσοι μας είδανε μαζί τον έρωτα φοβούνται»

7. «Αt Last» – Etta James (για τον έναν και μοναδικό έρωτα που περίμενες καιρό)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «My heart was wrapped up clover the night I looked at you»

8. «Αγάπη» – Χρήστος Θηβαίος (για τον κρυφό, ρομαντικό έρωτα)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «Αιώνια θα το τραγουδώ / κι εσύ δε θα το μάθεις, πως οι στιγμές που μου ‘δωσες / αξίζουν μια ζωή»

9. «Love on the brain» – Rihanna (για τον έρωτα που «κεντρίζει» το μυαλό)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «No matter what I do, I’m no good without you»

10. «When we were young» – Adele (για την νοσταλγία ενός παλιού νεανικού έρωτα)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «I guess I still care. Do you still care?»

11. «Be My Baby» – The Ronettes (για τον έρωτα του… παρακαλετού)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «Since the day I saw you, I have been waiting for you. You know I will adore you ’til eternity».

12. «Something Stupid» – Nancy & Frank Sinatra (για την vintage ροζ εκδοχή του έρωτα)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «The time is right, your perfume fills my head. The stars get red…And oh, the night’s so blue…»

13. «Πες μου μια λέξη» – Μάρω Κοντού & Δημήτρης Χορν (η ελληνική εκδοχή του Something Stupid)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «Γλυκοχαράζει αλλά δε σε πειράζει που γέμισε μαράζι η άδεια μου αγκαλιά».

14. «She» – Elvis Costello (μία ερωτική ωδή σε… εκείνη)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «She maybe the reason I survive. The why and wherefore I’m alive».

15. «L.O.V.E.» – Josh Stone (E.Ρ.Ω.Τ.Α.Σ. η λέξη που πρέπει να ξέρουμε να προφέρουμε πριν και αφού ερωτευτούμε)

Ο πιο ρομαντικός στίχος του τραγουδιού: «Two in love can make it / Take my heart and please don’t break it».