Φωτιά στην Εύβοια: Το συγκλονιστικό στιγμιότυπο της 81χρονης πρωτοσέλιδo στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου

Εδώ και 8 ημέρες, η Βόρεια Εύβοια φλέγεται ασταμάτητα, πάνω από 400.000 στρέμματα γης έχουν καεί ολοσχερώς στο νησί, ενώ χιλιάδες συμπολίτες μας είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται -και η καταστροφή ακόμα συνεχίζεται.

Ο φωτογράφος Κωνσταντίνος Τσακαλίδης βρέθηκε στις Γούβες της Εύβοιας για να απαθανατίσει τις καταστροφικές πυρκαγιές. Εκεί ήταν που φωτογράφισε την βουβή κραυγή μίας 81χρονης γυναίκας που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το φλεγόμενο σπίτι της.

Η γυναίκα αυτή δεν άργησε να γίνει «σύμβολο» για όλα όσα περνούν οι πυρόπληκτοι αυτή τη στιγμή, και όπως είναι λογικό έγινε viral στα social media.

Έτσι, μερικές από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του διεθνούς Τύπου -από την Guardian μέχρι την Daily Telegraph– επέλεξαν αυτή τη φωτογραφία, για να μεταφέρουν στο αναγνωστικό τους κοινό την καταστροφή που έχει υποστεί η χώρα μας, και η μαυροφορεμένη γυναίκα που κρατά σφιχτά το στήθος της μεταφέρει την τραγωδία της χώρα μας σε όλο τον κόσμο.

Just published: Front page of the Financial Times, UK edition, for Tuesday 10th August pic.twitter.com/5psTw7q6HI

— Financial Times (@FinancialTimes) August 9, 2021