TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τo Σαββατοκύριακο 24-25 Ιουλίου

Εκπομπές

Σάββατο 24/7, 20:00 Art week στην EΡT2

Θέμα εκπομπής: Η εμβληματική Μαρία Φαραντούρη και η πρωτοποριακή Λένα Πλάτωνος μιλάνε στην Λένα για μία συναυλία στο Ηρώδειο, που θα συζητηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου, με πρωτότυπη μουσική της Πλάτωνος. Στη συνέχεια, το ARTWEEK συναντάει τον μοναδικό και επίσης εμβληματικό σκηνοθέτη κινηματογράφου Παντελή Βούλγαρη. Εκείνος, εξηγεί την εμπλοκή του στο Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνδρου, που θα γίνει τον Αύγουστο στο νησί.

Σάββατο 24/7, 21:00 Celebrity Game Night στο MEGA

Θέμα εκπομπής: Η Σμαράγδα Καρύδη είναι έτοιμη να προκαλέσει και να προσκαλέσει τους καλεσμένους της σε νέες αναμετρήσεις. Ευφάνταστα παιχνίδια, απρόσμενες εκπλήξεις, γρίφοι, αλλά και νέα εντυπωσιακά action games. Προσκεκλημένοι της Σμαράγδας αγαπημένοι ηθοποιοί, καλλιτέχνες, αθλητές, πρόσωπα της επικαιρότητας που χωρίζονται σε δύο ομάδες.

Kυριακή 25/7, 17:40 Happy Traveller στο SKAI

Θέμα εκπομπής: Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα, στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, εξερευνούν το πανέμορφο νησί των Σποράδων από άκρη σε άκρη και επισκέπτονται φανταστικές παραλίες στα δυτικά που σε «προκαλούν» για μπάνιο. Βλέπουν τον εντυπωσιακό φάρο Γουρούνι στη βόρεια άκρη του νησιού και εκκλησάκια σε βράχους όπως τον φημισμένο Άη Γιάννη στα ανατολικά. Τέλος, κάνουν βόλτες στη γραφική χώρα, δοκιμάζουν πεντανόστιμα τοπικά πιάτα και απολαμβάνουν τη φιλοξενία των κατοίκων.

Κυριακή 25/7, 18:15 Ο δρόμος για το Τόκιο – Team Hellas στην ΕΡT1

Θέμα εκπομπής: Γιώργος Καπουτζίδης δοκιμάζει το άθλημα-αγώνισμα των μελών της Team Hellas, προσπαθεί να «φορέσει» τα παπούτσια τους, για να διαπιστώσει πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν μέσο άνθρωπο και να φέρει τους αθλητές ακόμα πιο κοντά στο ελληνικό κοινό. Σήμερα συνέντευξη με τον αθλητή του στίβου Δημήτρη Τσιάμη.

Ταινίες

Σάββατο 24/7, 20:00 Karate Kid στον ANT1

Περιπέτεια αμερικάνικης παραγωγής (1984) Σκηνοθεσία: Τζον Αβιλντσεν

Ηθοποιοί: Ραλφ Μάτσιο, Πατ Μορίτα, Ελίζαμπεθ Σου

Yπόθεση: Ενας νεαρός φτάνει μαζί με τη μητέρα του σε μια νέα πόλη και προσπαθεί να προσαρμοστεί, πράγμα καθόλου εύκολο. Η μόνη ευχάριστη παρέα του είναι ο δάσκαλος του καράτε, που αποφασίζει να τον μυήσει στην τέχνη του. Μετά από σκληρή προπόνηση ο νεαρός αποφασίζει να έρθει σε σύγκρουση με τον πιο βίαιο πρωταθλητή του καράτε, σκοπεύοντας έτσι να επιβληθεί στο περιβάλλον του.

Σάββατο 24/7, 21:00 Pacific Rim (Εξέγερση) στο STAR

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας βρετανικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Στίβεν Σ. Ντενάιτ

Ηθοποιοί: Σκοτ Ίστγουντ, Τζον Μπογιέγκα, Άντρια Αριόνα, Τιάν Τζινγκ, Ρίνκο Κικούτσι

Yπόθεση: Έχουν περάσει 10 χρόνια από τη σκληρή μάχη ανάμεσα στα τέρατα μαζικής καταστροφής, Καϊτζού και στα γιγαντιαία ρομπότ, Γιάγκερ και η ανθρωπότητα έρχεται ξανά αντιμέτωπη με μια νέα, απόλυτη απειλή. Αυτή τη φορά, ο Τζέικ, ο άλλοτε πολλά υποσχόμενος πιλότος των ρομπότ Γιάγκερ, καλείται να φανεί αντάξιος της κληρονομιάς του θρυλικού πατέρα του, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να εξασφαλίσει τη νίκη της ανθρωπότητας ενάντια στα τερατώδη Καϊτζού και να αντιμετωπίσει τα εξωγήινα τέρατα.

Κυριακή 25/7, 21:00 Στενά περιθώρια (Man on a ledge) στο OPEN

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής 2012 Σκηνοθεσία: Άσγκερ Λεθ

Hθοποιοί: Σαμ Γουόρθινγκτον, Ελίζαμπεθ Μπάνκς, Τζέιμι Μπελ, Εντ Χάρρις

Yπόθεση: Ο Νικ Κάσιντι ήταν μέχρι πρόσφατα ένας τίμιος αστυνομικός. Τώρα όμως βρίσκεται στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ποτέ και αναζητά απεγνωσμένα τρόπο να αποδράσει. Η προσπάθειά του τον οδηγεί στο… περβάζι ενός παραθύρου, κοιτάζοντας από κάτω του την πόλη της Νέας Υόρκης σαν μινιατούρα. Ενώ πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο δρόμο, η αστυνομία σπεύδει να ικανοποιήσει την απαίτηση του Νικ να μιλήσει με την αστυνομική μεσολαβήτρια Λίντια Άντερσον.

Κυριακή 25/7, 21:00 Transformers 2: Η Εκδίκηση των Ηττημένων στο SKAI

Περιπέτεια Επιστημονικής Φαντασίας (2009) Σκηνοθεσία: Μάικλ Μπέι

Ηθοποιοί: Σάια Λαμπάφ, Μέγκαν Φοξ, Τζος Ντιμέλ, Κέβιν Νταν, Τζον Τορτούρο

Υπόθεση: Όταν ο φοιτητής Σαμ Γουίτγουικι μαθαίνει την αλήθεια για την αρχαία προέλευση των Τρανσφόρμερς, αποφασίζει να δεχθεί το πεπρωμένο του και να ακολουθήσει τον Όπτιμους Πράιμ στον επικό αγώνα ενάντια στους Ντισέπτικονς, οι οποίοι έχουν επιστρέψει πιο ισχυροί από ποτέ και σχεδιάζουν να καταστρέψουν τον κόσμο.

Ντοκιμαντέρ

Σάββατο 24/7, 21:00 Παυλοπέτρι: Η Πόλη Κάτω από τα Κύματα στο COSMOTE HISTORY HD

Nτοκιμαντέρ βρετανικής παραγωγής (2011) Σκηνοθεσία: Πολ Όλντινγκ

Υπόθεση: Μια εντυπωσιακή αρχαία πόλη της Εποχής του Χαλκού βρίσκεται βυθισμένη κοντά στο Παυλοπέτρι της Ελαφονήσου. Μία έμπειρη ομάδα επιστημόνων ερευνά τα ερείπια και καταφέρνει, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, να την ξαναζωντανέψει!

Κυριακή 25/7, 22:40 Διόνυσος – Η Αποκάλυψη στο COSMOTE HISTORY HD

Nτοκιμαντέρ βρετανικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Νικ Γκίλαμ-Σμιθ

Yπόθεση: Ποιος ήταν ο θεός Διόνυσος; Τι αποκαλύπτουν οι μύθοι για το πρόσωπό του; Και ποια η αξία της έκστασης στην εξέλιξη των πολιτισμών; Ένα ταξίδι εξερεύνησης στην Ελλάδα, τη Γεωργία και την Ιορδανία, με την ιστορικό Μπέτανι Χιουζ.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

Σάββατο 24/7, 22:50 Léon: The Professional στο COSMOTE CINEMA 1 HD

Αστυνομικό Θρίλερ γαλλικής παραγωγής (1994) Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν

Ηθοποιοί: Ζαν Ρενό, Γκάρι Όλντμαν, Νάταλι Πόρτμαν

Υπόθεση: Ο Λεόν, ένας μοναχικός εκτελεστής, αναγκάζεται να πάρει υπό την προστασία του τη δωδεκάχρονη Ματίλντα μετά τη δολοφονία των δικών της από διεφθαρμένους αστυνομικούς. Μόνο που το έφηβο κορίτσι δεν θέλει προστασία… θέλει εκδίκηση.

Κυριακή 25/7, 16:00 Πιάσε με αν Μπορείς (Catch Me If You Can) στο COSMOTE HISTORY HD 2

Βιογραφία αμερικανικής παραγωγής (2002) Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Hθοποιοί: Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τομ Χανκς, Κρίστοφερ Γουόκεν

Υπόθεση: Η αληθινή ιστορία ενός καταζητούμενου από το FBI νεαρού, ο οποίος υιοθέτησε με επιτυχία διάφορες ταυτότητες, ενώ πλαστογράφησε επιταγές συνολικής αξίας μερικών εκατομμυρίων δολαρίων… Η ταινία κέρδισε 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ.