Λόλα Τότσιου: Η διακεκριμένη πιανίστα παρουσιάζει το νέο της album

Για τη Λόλα Τότσιου το πιάνο – και η μουσική γενικότερα – μεταστρέφουν μ’ έναν μαγικό τρόπο το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπει τη ζωή και αισθάνεται πως την κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Η τελευταία της δουλειά, που κυκλοφόρησε μέσα στην καραντίνα, αφορά ένα διπλό album με τίτλο «Meditation alternative I & II», το οποίο παραμένει για δεύτερο μήνα στα not to be missed του έγκριτου μουσικού περιοδικού fanfare των ΗΠΑ.

«Το πρόγραμμα των meditation alternative Ι&ΙΙ περιέχει μικρά έργα και μινιατούρες για solo piano κυρίως του 20 και 21ου αιώνα, κι είναι όλα τους έργα της ψυχής. Μας οδηγούν σε τοπία βαθειά, τρυφερά, νοσταλγικά, κάποιες φορές σκοτεινά κι άλλοτε φωτεινά. Ήταν χαρά μου μέσα σ’ αυτήν την ιστορία να ερμηνεύσω έργα του Κυριάκου Σφέτσα, του Χρήστου Σαμαρά και του Θεόφιλου Λαμπριανίδη για τα έργα the other day, prelude και six haiga αντίστοιχα, που έγραψαν και αφιέρωσαν σε μένα. Στην ελληνική πλευρά υπάρχουν και τα breaths του Θοδωρή Μοιρισκλάβου απ’ το έργο του Ptosis. Στα “Μedidation alternative Ι & II” εμπεριέχονται έργα των επίσης πολυαγαπημένων συνθετών Giya Kancheli, Erik Satie, Arvo Paert, G.I. Gurdjieff και Alfred Schnittke» εξηγεί η Λόλα Τότσιου.

Τα “Μeditation alternative” είναι ένας τρόπος προσέγγισης της μουσικής»

Η διπλή δισκογραφική δουλειά της Λόλας Τότσιου ακουμπά πλήρως στον τρόπο που θέλει να προσεγγίζει τον ήχο, αλλά και τον χώρο πριν και μετά απ’ αυτόν. Η επιλογή των έργων και η μελέτη της για τη δημιουργία αυτών των δύο άλμπουμ είχε ξεκινήσει πριν από την πανδημία και σίγουρα τα συνεχόμενα lockdown δυσκόλεψαν και καθυστέρησαν κάπως την τελική επεξεργασία του υλικού, ωστόσο όταν τον περασμένο Ιανουάριο ανέβηκαν στη bandcamp η ίδια αισθάνθηκε χαρούμενη και ανακουφισμένη.

«Σε μια περίοδο όπου το πρόγραμμα ζωής όλων ανατράπηκε, και συγκεκριμένα για μας τους μουσικούς ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν συναυλίες και σεμινάρια, αισθάνθηκα ότι βρήκα μια πόρτα διαφυγής, αισθάνθηκα πως μπορώ να εκφράσω με κάποιον τρόπο τη δημιουργικότητά μου στο μουσικό πεδίο» λέει και μοιράζεται με ειλικρίνεια όλα εκείνα που της έλειψαν από την πρότερη κανονικότητά μας.

«Το πρώτο lockdown ήρθε λίγους μήνες μετά τη λήξη της διευθυντικής θητείας μου στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Η κανονικότητα που είχε αρχίσει να υπάρχει και πάλι στη ζωή μου εμπεριείχε ηρεμία, προσωπική μελέτη στο πιάνο, πρακτικές της γιόγκα, φροντίδα της προσωπικής ζωής και άπλετο χρόνο αυτοδιάθεσης. Ο Covid-19 έφερε σε όλους μας ανατροπές, προβληματισμούς κι ανησυχίες, ωστόσο, τα lockdown δεν διατάραξαν τίποτα από αυτά που περιέγραψα. Ίσα ίσα, είχα και έναν «επίσημο» λόγο να απολαύσω την εσωστρέφεια που μου είχε λείψει τα αρκετά τελευταία χρόνια. Εκείνο όμως που μου έλειψε αδιαμφισβήτητα, ήταν η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο με αγαπημένους ανθρώπους, η τέχνη live, οι εκδρομές και τα ταξίδια, και –ελπίζω να τελειώσει σύντομα αυτό- γιατί πραγματικά μου έλειψε το πρόσωπο των ανθρώπων χωρίς μάσκες». Η Λόλα Τότσιου διετέλεσε Διευθύντρια του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2019, προωθώντας την ολιστική προσέγγιση στην εκπαιδευτική μουσική διαδικασία.

Με το “focus training” συντονιζόμαστε όλο και περισσότερο με τον εαυτό μας

H Λόλα Τότσιου ανήκει σ’ εκείνους που αγαπούν να διδάσκουν σε ανθρώπους που αγαπούν να διδάσκονται. «Έχω κάποια υπομονή, αλλά όχι μεγάλη, με μαθητές που χρειάζεται να τους πείσω. Πιστεύω στην ολιστική προσέγγιση, στην εκπαιδευτική –και μη- μουσική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, μετά από κάποια χρόνια συμμετοχής μου στα βιωματικά σεμινάρια του Πολωνού σκηνοθέτη Richard Nieoszym και προσωπικής άσκησής μου και μαθητείας στη γιόγκα του συστήματος “Satyananda”, εκπαιδεύτηκα ως εισηγήτρια της Satyananda Yoga και δημιούργησα τη μέθοδο “focus training”. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί στοιχεία από τη μέθοδο Soundings του Richard Nieoszym, βασίζεται όμως κυρίως σε επιλεγμένες τεχνικές της Satyananda Yoga που βοηθούν στη χαλάρωση, στην εσωτερίκευση, στην επίγνωση και παρατήρηση του σώματος, των σκέψεων, των συναισθημάτων, των ήχων», αναλύει.

Στόχος της να καταφέρει να φτάσει μαζί με τους μαθητές της σ’ έναν βαθύτερο βαθμό συγκέντρωσης και φυσικά να γίνει διαχειρίσιμο το σκηνικό stress. «Με το focus training συντονιζόμαστε όλο και περισσότερο με τον ήχο, τον εαυτό μας, και μπορούμε να συνταξιδέψουμε με όλους αυτούς που ονομάζονται κοινό μας», καταλήγει και παραδέχεται πως το πιάνο είναι αυτό που την γειώνει, την συγκεντρώνει, την κάνει να αναζητά συνεχώς νέα πράγματα, την οδηγεί σε βάθη και σε ύψη, την ενώνει και την απελευθερώνει.

Η ίδια έχει σαν πρώτο πλάνο, να ακουστούν τα «Meditation alternative I & II» live, καθώς το διαδίκτυο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το μοίρασμα που συμβαίνει ανάμεσα σε καλλιτέχνες και κοινό στις ζωντανές παραστάσεις. Σε δεύτερο χρόνο, θα ολοκληρώσει την ηχογράφηση του «Meditation alternative III». «Μέσα στα είδη μουσικής που ασχολήθηκα είναι και τα ινδικά bhajans -αρχαίοι ινδικοί κοσμικοί ύμνοι- και έχω στα σκαριά ένα πρόγραμμα με αυτό το είδος μουσικής, με δυτικά όργανα αυτήν τη φορά και με εξαιρετικούς συνεργάτες», αναφέρει η Λόλα Τότσιου.