Ξεκινά η μεταφορά των θεατών στους χώρους του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Δωρεάν μεταφορά με πούλμαν στην Πειραιώς 260

Επαναφέροντας αυτήν την παροχή, που εξυπηρέτησε πλήθος θεατών τα προηγούμενα χρόνια, το Φεστιβάλ θέλει να διευκολύνει το κοινό να έρθει πιο κοντά στις παραστάσεις που προτιμά και να απολαύσει το φετινό πρόγραμμα.

Τα πρώτα πούλμαν ξεκινούν από την Τετάρτη 16 Ιουνίου, προς την Πειραιώς 260. Οι θεατές που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για τις παραστάσεις της Πειραιώς 260, μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν το πούλμαν του Φεστιβάλ, που θα αναχωρεί την ημέρα κάθε παράστασης στις 20:00 από το Σύνταγμα, μπροστά από την είσοδο του Μετρό στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μετά τη λήξη της παράστασης, τα πούλμαν θα αναχωρούν από την Πειραιώς 260 προς το ίδιο σημείο.

Η είσοδος στα λεωφορεία θα είναι δυνατή από τις 19:30 και θα γίνεται απαραιτήτως με δελτία μετακίνησης, με δήλωση των στοιχείων του κάθε θεατή, όπως προβλέπεται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Όσοι θεατές που ήδη έχουν αγοράσει εισιτήριο, αλλά και όσοι θα αγοράσουν από τώρα και στο εξής, μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα δελτία μετακίνησης μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, χρησιμοποιώντας το barcode του εισιτηρίου τους και μέσω ηλεκτρονικής αγοράς (tickets.aefestival.gr, ticketservices.gr), τηλεφωνικής αγοράς (2107234567) και από τα κεντρικά εκδοτήρια του Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39).

Μεταφορά στα θέατρα της Επιδαύρου με 10 ευρώ

Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και η δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν προς και από το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και τη Μικρή Επίδαυρο, σε πολύ χαμηλή τιμή. Οι θεατές που διαθέτουν εισιτήρια για τις παραστάσεις της Επιδαύρου μπορούν να αγοράζουν (με τον ίδιο τρόπο) εισιτήριο για τη μετακίνησή τους προς και από το θέατρο, στην τιμή των 10€.

Η αγορά εισιτηρίων θα μπορεί να γίνεται μέχρι τις 14:30 της προηγούμενης ημέρας κάθε παράστασης. Η αναχώρηση θα γίνεται τις ημέρες των παραστάσεων από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος, στις 17:00 και το πούλμαν θα επιστρέφει στο ίδιο σημείο μετά το τέλος των παραστάσεων.

Οι πρώτες παραστάσεις που θα εξυπηρετηθούν από τα πούλμαν κοινού:

Πειραιώς 260:

17 Ιουνίου: Κωνσταντίνος Χατζής – Γιώργος Κουμεντάκης – Σοφία Χιλλ, Κλυταιμνήστρα

19 -20 Ιουνίου: Dyptik, D-Construction / Aπο-δόμηση

19 -20 Ιουνίου: Alexandra Waierstall, ANNNA³. The Worlds of Infinite Shifts-Οι κόσμοι των αέναων μετατοπίσεων

19 -20 Ιουνίου: Breakdance & All Style Battles

Το πούλμαν θα συνεχίσει για όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Για το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου:

θα υπάρχουν πούλμαν για όλες τις παραστάσεις του καλοκαιριού, που θα ξεκινήσουν στις 26-27 Ιουνίου, με τη συναυλία του Πέτρου Κλαμπάνη, True Collective.

Για το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

το πούλμαν θα εξυπηρετήσει τις παραστάσεις:

9 -11 Ιουλίου: Αργυρώ Χιώτη, Βάτραχοι

23- 25 Ιουλίου: Μιχαήλ Μαρμαρινός, Ιχνευταί

3 -5 Σεπτεμβρίου: Schaubϋhne – Thomas Ostermeier, ödipus / οιδίποδας της Maja Zade

Αναλυτικές πληροφορίες:

Δελτίο δωρεάν μετακίνησης Σύνταγμα – Πειραιώς 260

Με τη χρήση του barcode του εισιτηρίου, μέχρι τις 18:00 την ημέρα της παράστασης, μέσω της διεύθυνσης: https://tickets.aefestival.gr/event/transport-from-syntagma-to-pireos-260/

Αναχώρηση στις 20:00 από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη (είσοδος μετρό) στο Σύνταγμα.

Μέγιστος αριθμός ατόμων στο πούλμαν: 70 άτομα (max 85% πληρότητα σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς)

Εισιτήριο μετακίνησης Σύνταγμα – Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Αγορά 10€ με τη χρήση του barcode του εισιτηρίου, μέχρι τις 14:30 της προηγούμενης ημέρας κάθε παράστασης. Η δυνατότητα αγοράς θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αναχώρηση στις 17:00 από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη (είσοδος μετρό) στο Σύνταγμα.

Μέγιστος αριθμός ατόμων στο πούλμαν: 70 άτομα (max 85% πληρότητα σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς)

Σημεία αγοράς για δελτία μετακίνησης και εισιτήρια:

Ηλεκτρονικά: tickets.aefestival.gr, ticketservices.gr), τηλεφωνικής αγοράς (2107234 567) και από τα κεντρικά εκδοτήρια του Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39).