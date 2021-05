Εκδηλώσεις Online: 22 προτάσεις με συναυλίες, ταινίες, εκθέσεις και άλλες δράσεις για το Σαββατοκύριακο 8-9/5

Μουσική

Μια μοναδική online streaming προβολή με τον Μάριο Φραγκούλη της παράστασης «Blue Skies» – An American Songbook, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το Σάββατο 8 Μαΐου, στις 21:00 και την Κυριακή 9 Μαΐου, στις 13:00, μέσω της πλατφόρμας momenthouse. Μια συναυλία γεμάτη από τις μελωδίες και στίχους του Broadway και της τζαζ, την μουσική των Rodgers & Hammerstein, Irving Berlin, George Gershwin, Brecht & Weill, Cole Porter, όλους τους μεγάλους συνθέτες που εμπλούτισαν τον κόσμο της τέχνης και της ζωντανής μουσικής σκηνής.

Σάββατο 8/5 | 21:00

Κυριακή 9/5 | 13:00

Εισιτήριο: 20$ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου – Αθήνα 9,84

Εν αρχή ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο λόγος. Ο Αθήνα 98,4 εστιάζει στον λόγο του ελληνικού τραγουδιού και παρουσιάζει με ήχο και εικόνα 11 ραδιοφωνικές συναυλίες. Tην Κυριακή 9 Μαΐου, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού, τον Μάνο Ελευθερίου. Ο Γιώργος Νταλάρας ερμηνεύει τραγούδια γραμμένα από τον Σταύρο Κουγιουμτζή και η Ρίτα Αντωνοπούλου μαζί με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και την Ιουλία Καραπατάκη, μας χαρίζουν δυνατές ερμηνείες σπουδαίων τραγουδιών.

Κυριακή 9/5 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Global Citizen VAX Live: The Concert to Reunite the World

Την Κυριακή 9 Μαΐου, στις 03:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος), παρακολουθήστε ζωντανά, μέσω youtube, τη διαδικτυακή εκδήλωση Global Citizen VAX Live: The Concert to Reunite the World, με παρουσιάστρια τη Σελένα Γκόμεζ. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn και Sean Penn, ενώ θα τραγουδήσουν οι Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin, H.E.R., Saweetie κ.α.

Κυριακή 9/5 | 03:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Η Μαγεία του Antonio Vivaldi – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Οι Μουσικοί της Καμεράτας-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου ερμηνεύουν επτά αριστουργηματικά κοντσέρτα του Antonio Vivaldi σε όργανα εποχής, το Σάββατο 8 Μαΐου, στις 20:30, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Το κάθε κοντσέρτο δημιουργεί μια μοναδική μουσική ατμόσφαιρα, μέσα από τις ευρηματικές ενορχηστρώσεις, την ιδιοφυή χρήση της αρμονίας και τις θαυμάσιες Βενετσιάνικες μελωδίες, χαρακτηριστικές του ύφους του μεγάλου συνθέτη.

Σάββατο 8/5 στις 20:30

Διαθέσιμη έως 10/5 στις 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Fantasymphony – Christmas Theater Online

Οι αξεπέραστες μελωδίες από τον «Χάρι Πότερ», τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», το «Game Of Thrones», το «Highlander» και τη «Narnia» έρχονται στο Christmas Theater On Line, 7-10 Μαΐου, από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας, σε μια συναυλία με τίτλο «Fantasymphony». Μουσική Διεύθυνση: Κριστιάν Σούμαν. H Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας ανοίγει την πόρτα σε έναν πλούσιο κόσμο φαντασίας, όπου δράκοι και μάγισσες, τρομπέτες και βιολιστές διασχίζουν έναν περιπετειώδη δρόμο γεμάτο πολεμιστές, σπαθιά αλλά και ξωτικά κ.α.

Σάββατο 8/5 -Κυριακή 9/5

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Τηλελάιβ 5: Nalyssa Green x Tango with Lions x Δεσποινίς Τρίχρωμη

Η Nalyssa Green και η Δεσποινίς Τρίχρωμη υποδέχονται την Tango with Lions με φορτισμένα συναισθήματα, σε μια διαδικτυακή συναυλία το Σάββατο 8 Μαΐου, στις 21:30, μέσω viva.gr. «Στο τελευταίο (εκτός απροόπτου) Τηλελάιβ της σχολικής χρονιάς, θα βρεθούμε ξανά να κοιτάξουμε αμήχανα τις κάμερες ξέροντας ή ελπίζοντας ότι κάποιος θα είναι στην άλλη πλευρά και θα νοιώθει όπως εμείς».

Σάββατο 8/5 | 21:30

Εισιτήριο: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.



Gianandrea Noseda – Σκάλα του Μιλάνου

Το Teatro alla Scala παρουσιάζει το Σάββατο 8 Μαΐου, στις 21:00, ένα διαδικτυακό κονσέρτο με τη συμμετοχή της ορχήστρας και της χορωδίας της La Scala, σε μουσική διεύθυνση Gianandrea Noseda. Η βραδιά, η οποία θα προβληθεί από την επίσημη ιστοσελίδα, το facebook και το youtube της Σκάλας του Μιλάνου, θα περιλαμβάνει έργα των Β. Α. Μότσαρτ, Λ. Β. Μπετόβεν και Γιοχάνες Μπραμς.

Σάββατο 8/5 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Ραψωδός Φιλόλογος» – Θέατρο Τριανόν

Από το Θέατρο Τριανόν, ο Ραψωδός Φιλόλογος παρέα με τον Δημήτρη Χρυσανθακόπουλο στο πιάνο και την Marseaux στα φωνητικά, θα παρουσιάσουν την «Αλεξάνδρεια», ένα δίσκος θεματικός ως άτυπος φόρος τιμής στον μεγάλο Αλεξανδρινό, Κωνσταντίνο Καβάφη. Η μουσική εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, 7, 8 και 9 Μάϊου, μέσω viva.gr.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Σόλο Ούτι με τον Παύλο Ασσιόγλου – estage.gr

Η πρώτη κινηματογραφημένη συναυλία του Bensousan Han για το παγκόσμιο κοινό, ξεκινάει το online ταξίδι της την Πέμπτη 6 Μαΐου, στις 21:00, μέσω του estage.gr. Θα παρουσιαστούν σολιστικές συνθέσεις από δεξιοτέχνες/συνθέτες του ουτιού, όπως ο Αρμενοσύριος Haig Yazdjian κι ο Ιρακινός Munir Bashir καθώς και προσωπικές συνθέσεις και διασκευές του Παύλου Ασσιόγλου πάνω σε τραγούδια και οργανικά της Ανατολικής Μεσογείου.

Διαθέσιμο έως 16/5

Εισιτήριο: 6€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

200 Χρόνια κομμάτια: Κυριακή του Πάσχα με τον Διονύση Σαββόπουλο

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» στο πλαίσιο των δράσεων για τα 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση παρουσιάζει σειρά επετειακών podcasts με τον Διονύση Σαββόπουλο, αφιερωμένα στα 200 χρόνια του ελληνικού τραγουδιού. Η πρώτη μετάδοση της σειράς έχει τίτλο «Χορέψτε-Χορέψτε», με τραγούδια του γλεντιού από το 1821 έως σήμερα. Θα είναι διαθέσιμη από την Κυριακή του Πάσχα 10.00, από τoν ιστότοπο της Επιτροπής www.greece2021.gr.

Δωρεάν

Ακούστε το podcast εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

7ο Φεστιβάλ του Ιταλικού κινηματογράφου στην Ελλάδα 2021

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας παρουσιάζουν, 7 Μαΐου με 20 Ιουνίου, το 7ο Φεστιβάλ του Ιταλικού κινηματογράφου, το οποίο πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας iicateneonline.gr. Το φεστιβάλ ακολουθεί το παραδοσιακό «ζωντανό» σχήμα προτείνοντας κάθε εβδομάδα μια διαφορετική ταινία, διαθέσιμη στον «θεατή» με μια απλή και δωρεάν εγγραφή, που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Οι πέντε ταινίες του φεστιβάλ ολοκληρώνονται με τα βίντεο της πρωτοβουλίας Fare Cinema, που στόχο έχει να παρουσιάσει την Ιταλική κινηματογραφική βιομηχανία μέσω masterclass και διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα την κινηματογραφική δημιουργία.

7-20 Ιουνίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

Το Videorama διαθέτει μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 31 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 17 Μαΐου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Η ταινία «Νίκη της Σαμοθράκης» του Δήμου Αβδελιώδη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από 9 Απριλίου έως 16 Μαΐου.

είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από 9 Απριλίου έως 16 Μαΐου. Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Καταλειφός, η Θέμις Μπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στο ντοκιμαντέρ «Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας». Διαθέσιμο έως 20/5.

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative διαθέτει on demand το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro Amenábar «Όσο Κρατά ο Πόλεμος» («Η Θάλασσα Μέσα Μου», «Οι Άλλοι») σε Α’ Προβολή στην Ελλάδα, τώρα μέσω του viva.gr από την StraDa Films, από τις 22 Απριλίου

Εκθέσεις

Βουλή των Ελλήνων: Οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετών

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και στη Δημοκρατία μας δίνει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της 200ης επετείου της Ελληνικής Επανάστασης, να περιηγηθούμε εικονικά στην έκθεση «Βουλή των Ελλήνων: Οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετών». Αξιοποιώντας σπάνια τεκμήρια και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, η έκθεση αφηγείται δύο σχεδόν αιώνες κοινοβουλευτικού βίου.

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις