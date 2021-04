Blue Skies – An American Songbook: Σε παγκόσμια κυκλοφορία το νέο άλμπουμ του Μάριου Φραγκούλη

Ο Μάριος Φραγκούλης, ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης, με πάνω από 6 εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό του, παρουσιάζει τον Μάιο το 21ο άλμπουμ του με τίτλο «BLUE SKIES» An American Songbook, στο οποίο περιέχονται είκοσι από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια του, όλα σπουδαίων συνθετών όπως οι Rodgers & Hammerstein, Gershwin, ColePorter, Irving Berlin, Leonard Bernstein, Michel Legrand, Stephen Sondheim και Μάνος Χατζιδάκις.

Σχετικά με το άλμπουμ

Το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε ζωντανά στο ιστορικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού, κατά τη διάρκεια sold out συναυλίας. Ο Μάριος Φραγκούλης παρουσίασε τα πιο δημοφιλή αμερικανικά τραγούδια, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική δεν γνωρίζει όρια και εμπνέει όλον τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεται.“Strangers in the Night”, “My Funny Valentine”, “Autumn Leaves”, “Dream a Little Dream of Me” αλλά και “I Get a Kick Out of You”, “My Baby Just Cares For Me”, “Blue Skies”, “So in Love” (τραγούδι που ερμήνευσε ο Μάριος μαζί με τη Lara Fabian στην ταινία De-Lovely) και το “In The Cool of The Day” του Μάνου Χατζιδάκι είναι μόνο λίγα από τα τραγούδια που «ξεδίπλωσε» ο Μάριος εκείνο το βράδυ, μέσα από μία αστραφτερή παράσταση γεμάτη πάθος και θεατρική δεξιοτεχνία. Και τώρα θα τα απολαύσουμε ξανά μέσα από ένα άλμπουμ με 20 τραγούδια και ένα μοναδικό streaming project – σε παγκόσμια πρώτη προβολή της συναυλίας για την Ευρώπη – στις 8 Μαΐου.

Οι special guests

Σε αυτήν την υπέροχη παράσταση δίπλα στον Μάριο ήταν ως special guest η ερμηνεύτρια Tammy McCann, προερχόμενη από τα μεγαλύτερα Jazz φεστιβάλ με εξαιρετικές κριτικές αλλά και η 25μελής Big Band του. Μια ορχήστρα αποτελούμενη από μουσικούς διεθνούς κύρους υπό την διεύθυνση του μοναδικού Λουκά Καρυτινού, ενός εξέχοντος μαέστρου της Ευρώπης.

Το πρώτο single από το άλμπουμ κυκλοφόρησε ήδη, είναι το ομότιτλο «Blue Skies»:

To cd και το streaming του «Blue Skies» στηρίζουν την εκπαίδευση και ιδιαίτερα τον σημαντικό οργανισμό Horatio Alger Association, που παρέχει υποτροφίες σε μαθητές που τις έχουν ανάγκη και έχουν διαπρέψει ενώ αντιμετωπίζουν μεγάλες αντιξοότητες στη ζωή τους.

«Στη μουσική και το θέατρο, πρέπει να είμαι ευέλικτος, να προσαρμόζομαι στο τι συμβαίνει γύρω μου και συχνά να πειραματίζομαι με νέους και ιδιαίτερους συνδυασμούς της μουσικής και των ικανοτήτων μου ως ηθοποιός. Αυτό είναι εμφανές και στο προσωπικό μου στυλ. Η ζωή είναι ένα μωσαϊκό εμπειριών που συνθέτει ποιοι είμαστε – δεν υπάρχει ο «σωστός» τρόπος να κάνουμε οτιδήποτε. Ό, τι και αν κάνω έχει να κάνει με την αλήθεια μου, τα συναισθήματά μου και την ταυτότητά μου». – Μάριος Φραγκούλης

Στις 8 Μαΐου θα παρουσιαστεί σε α’ προβολή για την Ευρώπη η συναυλία Blue Skies από το Ωδείο Ηρώδου Αττικού.