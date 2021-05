Τα 70ς είναι (πάλι) εδώ: Νέες αφίξεις στη μουσική με αέρα νοσταλγίας

Είναι επίσημο, είναι βέβαιο. Είναι εξακριβωμένο. Η δεκαετία του 70 είναι εδώ. Ακόμη μια επιστροφή της στη μουσική του σήμερα. Και στις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας, τα 70ς έρχονται σαν μια αγκαλιά από τα παλιά.

Κοιτάξτε γύρω, ακούστε, σημειώστε. Κρατηθείτε από τις χειρολαβές. Ολοκαίνουργιες αφίξεις σα να ήταν… πενήντα χρόνια πριν.

Silk Sonic

Η μεγάλη επιτυχία του Bruno Mars με τον Anderson Pack που πάνε οι δυο τους ‘πακέτο’ ως Silk Sonic, το Leave the Door Open; Που βουίζει στα ραδιόφωνα και στις απανταχού λίστες; Είναι να σα βγήκε από τα 70ς της Motown, σα να επέστρεψε ο Marvin Gaye μαζί με όλη την 70ς αισθητική. Σημασία στη λεπτομέρεια και στη νοσταλγία των ωραίων εκείνων τραγουδιών. Το βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι κάνει εικόνα όλα τα παραπάνω. Οι μεγάλοι γιακάδες, τα γυαλιά, τα κουστούμια. Άνοιξαν την πόρτα (και της ντουλάπας) των 70ς.

Άλλωστε είναι ένα σούπερ ποπ τραγούδι, που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά και των παιδιών του snap-chat και του tik-tok. Και βέβαια έχουν καρδιά. Το άλμπουμ θα λέγεται “An Evening With Silk Sonic” και καλεσμένο σε ρόλο παρουσιαστή έχει τον θρύλο του funk, Βοοtsy Collins.

Και εκεί που πιστεύεις ότι οι Silk Sonic (των δύο σούπερ-σταρ, η συνεργασία Bruno Mars / Anderson Pack) είναι αυτοί που θα ηγηθούν της επιστροφής των 70ς στη μουσική επικαιρότητα, έρχεται το κορίτσι.

St. Vincent

Η St. Vincent με το άλμπουμ της “Daddy ‘s Home” (κυκλοφορεί στις 14/5). Ολική επαναφορά των 70ς στην αισθητική, την άποψη, την πλήρη κυριαρχία του νέου στιλ της πάνω στο προηγούμενο φουτουριστικό της στάτους.

Η St. Vincent αυτή τη φορά βρήκε την έμπνευσή της στη δεκαετία (του 70), που είχε εξωστρέφεια και υπερβολή και που η αθωότητα «έλειωνε» από καυτά σκάνδαλα και φωτιές πολέμου. Το τραγούδι της – “The Melting Of The Sun” και ειδικά το βίντεο, σε έχει στείλει στη δεκαετία του 70 με το ‘καλημέρα’: Κινούμενο σχέδιο που παραπέμπει στα opening διάσημων τηλεοπτικών σειρών, όπως η Μάγισσα, η Τζίνη και το Τζίνι, το Χαμένοι στο Διάστημα…

Με τη St Vincent να εμφανίζεται σαν αερικό από τα… τότε, με μια Karen Carpenter αύρα. Και τι έχετε να πείτε για το πράσινο κοστούμι του “Pay your Way in Pain”; Και τις μπότες και όλο το στήσιμο της μπάντας στο “Saturday Night Live”;

Jessie Ware

Αν τα 70ς ήταν η δυνατή δεκαετία της disco, η Jessie Ware φέτος φρόντισε να μας το θυμίσει με το δικό της άλμπουμ της- και ένα από τα καλύτερα της χρονιάς. Απολαύστε ελεύθερα. “What’s Your Pleasure”, ο τίτλος του.

Τexas

Και ετοιμαστείτε! Γιατί έρχονται με φόρα και οι αγαπημένοι Texas – η μπάντα της Sharleen Spitteri με disco όχημα, Studio 54, Donna Summer θέμα – και ό,τι άλλο ανακατεύουν μαζί οι Σκωτσέζοι Texas στην ποπ τέχνη τους.

Greta Van Fleet



Και μετά είναι και η περίπτωση των Greta Van Fleet! Της μπάντας από το Μίτσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, που έγινε γνωστή όχι τόσο από τις 70ς επιρροές της –αυτές ισχύουν για πολλά σχήματα- αλλά γιατί πιο… Led Zeppelin στο ύφος και τον ήχο, δεν γίνεται. Όσο καλά κι αν παίζουν πάντως, η κριτική τους «χτυπάει» τις χτυπητές ομοιότητες με τους μεγάλους. Είναι οι νέοι Greta Van Fleet λιγότερο Zeppelin από πριν; Είναι. Αλλά και 70ς πάντα. Ακούστε το “The Battle at Garden’s Gate” (εντελώς 70ς ο τίτλος, σωστά;) – και το συζητάμε κι αυτό.

Tα χαρακτηριστικά αυτού του come back

Ακόμη και αν ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε 20 χρόνια επιστρέφουν τα στιλ και η ‘μόδα’ και η μουσική ανακυκλώνει τις εμπνεύσεις της, αυτό το come back τώρα των 70ς έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μέσα στην πανδημία και στην αβεβαιότητα και στις δύσκολες συνθήκες που διαγράφονται μπροστά μας – φέρνει αίσθηση από ξένοιαστες εποχές. Που ακόμη και αν δεν ήταν (τόσο ξένοιαστες) και αν δεν τις ζήσαμε… μέσα τα come back της ποπ κουλτούρας, γίνονται ένας ωραίος τόπος όπου μπορούμε να συναντηθούμε. Είναι τα τρικ της νοσταλγίας και η έμπνευση του καλλιτέχνη για το πώς χειρίζεται την παλέτα του.

Το είχαν καταφέρει θαυμάσια το 2012- 13 οι Daft Punk με τον Pharrell Williams και τις κιθάρες του Nile Rogers και το «Get Lucky» τους γινόταν η απόλυτη disco επιστροφή και σαρωτική επιτυχία.

Ακόμη είναι και αυτό: Κάθε στιλ που επιστρέφει είναι και μια πολύ καλή αφορμή για ψάξιμο. Για εκείνους που θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον ν’ ακούσουν περισσότερα από τα ορίτζιναλ 70ς. Οι πλατφόρμες και οι προτεινόμενες λίστες στην υπηρεσία του κοινού.

«Αν σου άρεσε «αυτό» άκου και «εκείνο». Και τα 70ς ήταν η δεκαετία που κυκλοφόρησαν δίσκοι σαν “Blood on the Tracks” του Bob Dylan, το “Exile On Main Street” των Rolling Stones, το “What’s Going On” του Marvin Gaye. Ήταν συγκλονιστικά. Και είναι (πάλι) εδώ.