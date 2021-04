Online Agenda: 52 προτάσεις με παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες για τις 29 Απριλίου

Θέατρο

«Η Μικρή μας Πόλη» – Θέατρο Λαμπέτη

Η παράσταση «Η Μικρή μας πόλη» του Θόρντον Ουάιλντερ, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, με τους Νικήτα Τσακίρογλου, Πέμη Ζούνη, Στράτο Τζώρτζογλου, Αλεξάνδρα Λαδικού, Θέμις Μπαζάκα κ.α., είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από τις 29 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, μέσω viva.gr. Tοποθετημένο στην φανταστική μικρή πόλη Γκρόβερς Κόρνερς, το έργο μιλάει για την ιστορία των κατοίκων μιας συνηθισμένης πόλη , στις αρχές του εικοστού αιώνα. Η ρουτίνα της ζωής, ο έρωτας, ο γάμος, ο θάνατος, είναι τα στάδια στα οποία κινείται ο συγγραφέας.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Τη Χρονιά του Υδροχόου» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει, στην online πλατφόρμα του, το ραδιοφωνικό έργο επιστημονικής φαντασίας σε τρία επεισόδια, «Τη Χρονιά του Υδροχόου», μία ιστορία του Suyako, σε ραδιοσκηνοθεσία Βασίλη Μαγουλιώτη. Είν’ ένας νυχτοφύλακας… Και τονε λένε Βάιο… Και τούτη τη νύχτα, που η πανσέληνος φωτίζει τόσο έντονα, ο Βάιος θα έρθει αντιμέτωπος με μια μυστήρια απειλή «από ψηλά»…

Εισιτήριο: 3€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Τάβλι» – Αθήνα 9.84

Η ερτζιανή θεατρική σκηνή του Αθήνα 9.84 (στη συχνότητα 9.83) άνοιξε την αυλαία της με την εκπομπή «Πλατεία Θεάτρου» για να φιλοξενήσει ένα μικρό θησαυρό από νεοελληνικά έργα. Συνέχεια τη Δευτέρα 26 Απριλίου, στις 21:00, με το «Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη, με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση και Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Μία κωμωδία χαρακτήρων, στην οποία αποδίδεται γλαφυρά η νεοελληνική πραγματικότητα και το ενδόμυχο όνειρο του νεοέλληνα «να πιάσει την καλή».

Διαθέσιμο έως 3/5

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Το Θαύμα της Λούρδης» – Christmas Theater Online

H Γαλλική θεατρική υπερπαραγωγή για την ζωή και τα πάθη του Χριστού αλλά και το διάσημο θαύμα της Λούρδης, έρχεται την Μεγάλη εβδομάδα και το Πάσχα στο Christmas Theater Online με ελληνικούς υπότιτλους. Το 1858 η Λούρδη ήρθε στην επικαιρότητα στη Γαλλία και στο εξωτερικό λόγω των εμφανίσεων της Παναγίας που είδε μία δεκατετράχρονη αγρότισσα, η Μπερναντέτ Σουμπιρού, η οποία αργότερα ανακηρύχθηκε αγία. Λίγο αργότερα η πόλη με το Ιερό της Παναγίας της Λούρδης έγινε ένας από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος και θρησκευτικού τουρισμού.

Μ. Πέμπτη 29/4

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Όνειρο ενός Γελοίου» – e stage.gr

Το αριστούργημα του Φ. Ντοστογιέφσκι «Το όνειρο ενός γελοίου», σε σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικάκου και ερμηνεία Δημήτρη Βερύκιου, έρχεται από τις 25 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, για online streaming προβολές, μέσω estage.gr. Ένας άνθρωπος βαθειά μελαγχολικός και απελπισμένος, που έχει χάσει το νόημα της ζωής, αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Το βράδυ όμως που είναι έτοιμος να το κάνει και βρίσκεται με το περίστροφο στο χέρι, αποκοιμιέται…

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 7€

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μετά τον βυσσινόκηπο» – viva.gr

Ο δραματικός μονόλογος του Βασίλη Μυριανθόπουλο «Μετά τον βυσσινόκηπο», με τη Γωγώ Μπρέμπου, είναι διαθέσιμος για on demand προβολές, από 23 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Μία ηθοποιός, η Άννα , που ερμηνεύει την Λιουμπόβ Αντρέϊεβνα του «Βυσσινόκηπου», ένα βράδυ μετά από παράστασή της, συνδέει την ιστορία της ηρωίδας με μιας πραγματικής γυναίκας, της Ανθής, που και εκείνη ξεριζώθηκε από τον «βυσσινόκηπό» της, κάποια ιστορική στιγμή.

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Θέατρο Πορεία On demand

Η παράσταση «Οι Τρεις Αδερφές», το κλασικό αριστούργημα του Α. Τσέχωφ, μέσα από την σύγχρονη σκηνοθετική ματιά του Δημήτρη Τάρλοου που καθοδήγησε 15 ηθοποιούς σε προσωπικά ρεσιτάλ, είναι διαθέσιμη στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία από τις 10 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2021. Διαθέσιμη και μέσω viva.gr. Εισιτήριο: 5.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» – Θέατρο Olvio

H νέα παραγωγή του θεάτρου Olvio, «Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» του Γιάννη Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ, είναι διαθέσιμη on demand, από 16 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η αναζήτηση του προορισμού στον έρωτα και στη σκληρή πραγματικότητα της Ιστορίας, μέσα από το πρόσωπο του Άγγλου ποιητή Ρ. Μπρουκ, ο οποίος πολέμησε στον Α’ Π.Π. και ζήτησε να ταφεί στη Σκύρο. Παίζουν: Έλενα Αρβανίτη, Χριστίνα Δενδρινού, Καλλιόπη Καραμάνη, Δημήτρης Μαύρος, Ηλίας Μπαγεώργος, Γιούλη Μπανούση, Χριστόδουλος Στυλιανού, Ιωάννα Μαυρέα (φωνή).

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Σύνδρομο της Εύας» – viva.gr.

Η παράσταση «Το Σύνδρομο της Εύας», σε κείμενο Άννας Ετιαρίδου και σκηνοθεσία Κώστα Δελακούρα, είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr. Ηθοποιοί, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνοθέτες, ενδυματολόγοι, αλλά και κριτικοί θεάτρου συγκρούονται γύρω από την εμβληματική μορφή της Εύας, μίας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, η οποία καταφέρνει με πλάγιους τρόπους να διεισδύσει στον θεατρικό τους κόσμο και να φέρει τα πάνω-κάτω. Παίζουν: Άννα Ετιαρίδου, Σοφία Ιωακειμίδη, Γιάννα Παπανικολάου Κωνσταντίνος Καρούζος, Ελένη Γιάχου, Κώστας Δελακούρας.

Διαθέσιμη έως 5/5

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Stand-up comedy shows

Θεατρικές παραστάσεις online

Η παράσταση «Ιστορία Χωρίς Όνομα» του Στέφανου Δάνδολου, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, είναι διαθέσιμη για online on demand προβολές έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 2 Μαΐου, μέσω της πλατφόρμας viva.gr.

«Το Ευχαριστημένο» της Μαρίνας Καραγάτση, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου είναι διαθέσιμη στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία και στο viva.gr έως τις 30 Μαΐου 2021.

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, είναι διαθέσιμη on demand, έως τις 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

Η εφηβική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης για τις εξαρτήσεις, με τίτλο «Μια Μέρα Χωρίς», σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ., η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, από 12 χρονών είναι διαθέσιμη μέσω vimeo .

Η web παράσταση του Θεάτρου Τέχνης «Πυραμίδες» του Ανδρέα Φλουράκη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές μέσω vimeo.

«Love and Information» – Guildhall School of Music and Drama

Η Μουσική και δραματική σχολή του Γκίλντχολ, στο πλαίσιο των δωρεάν διαδικτυακών παραστάσεών της, παρουσιάζει τη Μ. Πέμπτη 29/4, στις 21:30, τη Μ. Παρασκευή 30/4, στις 16:00 και τις 21:30 και το Μ. Σάββατο 1/5, στις 21:30, την παράσταση «Love and Information» της Κάρυλ Τσώρτσιλ, σε σκηνοθεσία Pooja Ghai. Ένα καλειδοσκοπικό δράμα που εξερευνά την ικανότητα επικοινωνίας και τη δυνατότητα να αγαπήσουμε μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες.

Μ. Πέμπτη 29/4 | 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ιφιγένεια» – Odéon-Théâtre de l’Europe

To Odéon-Théâtre de l’Europe διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση την παράσταση «Ιφιγένεια» του Ρακίνα, σε σκηνοθεσία Stéphane Braunschweig. Καθώς ο ελληνικός στόλος ετοιμάζεται να πλεύσει για την Τροία, ο άνεμος κοπάζει, παρεμποδίζοντας την «κατακτητική μηχανή». Ο Μάντης Κάλχας αποκαλύπτει ότι η κρίση θα αποφευχθεί αν θυσιαστεί στους θεούς η νεαρή Ιφιγένεια, κόρη του Αγαμέμνονα.

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Με το ίδιο Μέτρο – Goodman Theatre

Το Goodman Theatre παρουσιάζει, από τις 26 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, την παράσταση «Με το ίδιο Μέτρο», διασκευή του ομότιτλου έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Robert Falls. Ο Δούκας της Βιέννης παραχωρεί της εξουσία στον επίτροπό του Άντζελό. Όταν μια ευσεβής νεαρή μοναχή ζητάει από τον τελευταίο να απονείμει χάρη στον αδερφό της, τότε αποκαλύπτεται ο ιστός επιθυμιών, εξαπατήσεων και υποκρισίας που έχει καταλάβει κάθε γωνιά της πόλης.

Διαθέσιμη έως 9/5

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

Παιδικό Θέατρο

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 22/04/2021 έως και τις 9/05/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. Ένα σύγχρονο παραμύθι, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήρι0: 11€, 20€, 24€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Του Φτωχού τ’ αρνί» – Τα Παραμύθια του Καραγκιόζη

Ο Θίασος Σκιών «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη» παρουσιάζει τη νέα Πασχαλινή παράσταση θεάτρου σκιών «Του Φτωχού τ’ αρνί» σε διαδικτυακή μετάδοση (On Demand) από την Παρασκευή 16 Απριλίου έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 μέσω του Viva.gr. Κάθε Λαμπρή ο φτωχός Καραγκιόζης καλείται από κάποιον φίλο του στο Πασχαλινό τραπέζι. Φέτος όμως αλλάζει η τύχη του. Ο Πασάς αποφασίζει να δώσει ένα αρνί στον πιο φτωχό χριστιανό. Καραγκιοζοπαίχτης: Απόστολος Δομτζίδης.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, έως 30 Απριλίου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr

To α’ και β’ μέρος της παράστασης «Ο Καραγκιόζης και ο Ήρωας Αθανάσιος Διάκος» από τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή θα είναι διαθέσιμο on demand ως τις 30 Μαΐου.

Το Θέατρο Αερόπλοιο διαθέτει σε online streaming Δευτέρα-Πέμπτη στις 19:00, έως τις 29 Απριλίου και on demand τα Σαββατοκύριακα 10-11, 17-18, 24-25 Απριλίου, την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή, μέσω viva.gr.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr, έως 30 Απριλίου, και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

Το διαδραστικό, αποκριάτικο show «Ζητείται ακροβάτης για Τσίρκο» είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως τις 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

Το θέατρο Σοφούλη διαθέτει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», έως 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, μέσω vimeo .

Μουσικό Θέατρο

Διαθέσιμες παραστάσεις Μουσικού Θεάτρου:

Όπερα

Παραστάσεις στη GNO TV

«Αντρέα Σενιέ» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει τη Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου η όπερα «Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο Τζορντάνο, σε μουσική διεύθυνση James Levine. Ο εμβληματικός Λουτσιάνο Παβαρόττι ενσαρκώνει τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν του φτωχού, ρομαντικού ποιητή και μέλους της Γαλλικής Επανάστασης που βασανίζεται από την αγάπη του για την όμορφη αριστοκράτισσα Maddalena (Maria Guleghina).

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Φάουστ» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει τη Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου, στις 19:00, τη live streaming πρεμιέρα της όπερας «Φάουστ» του Σαρλ Γκουνό, σε μουσική διεύθυνση Bertrand de Billy και σκηνοθεσία Frank Castorf. Διασκευή της ομότιτλης τραγωδίας του Γκαίτε. Παίζουν: Juan Diego Flórez, Nicole Car, Adam Palka, Étienne Dupuis κ.α.

Μ. Πέμπτη 29/4

Ώρα: 19:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Στρίψιμο της Βίδας» – Εθνική Όπερα του Βελγίου

Η Εθνική Όπερα του Βελγίου παρουσιάζει σε live streaming τη Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου, στις 21:30 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Το Στρίψιμο της Βίδας» του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, σε μουσική διεύθυνση Ben Glassberg και σκηνοθεσία Andrea Breth. Όταν μια γκουβερνάντα φτάνει σε ένα παλιό εξοχικό σπίτι στην Αγγλία, τα παιδιά που βρίσκονται υπό τη φροντίδα της φαίνεται να δέχονται επισκέψεις από το φάντασμα της προηγούμενης γκουβερνάντας τους και του εραστή της.

Μ. Πέμπτη 29/4 | 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

Χορός

«Η Ωραία Κοιμωμένη» από το Μπαλέτο Μαριίνσκι – Christmas Theater Online

Το θέατρο Μαριίνσκι (τα πρώην διάσημα μπαλέτα Κίροφ) παρουσιάζουν το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι «Η Ωραία Κοιμωμένη» στο Christmas Theater on Line, 26-30 Απριλίου, μέσω viva.gr. Σε χορογραφία του Κονσταντίν Σεργκέγιεφ, βασισμένη στον Μαριούς Πετιπά. Μουσική διεύθυνση: Βαλέρι Γκεργκίεφ. Η νεράϊδα Καραμπός καταριέται την μικρή πριγκίπισσα, Αουρόρα, σε αιώνιο ύπνο όταν θα τρυπηθεί για πρώτη φορά με βελόνα.

Μ. Πέμπτη 29/4

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 5 Μαΐου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Θεόδωρος Αγγελόπουλος: Η κληρονομιά που μάς άφησε ο μεγάλος σκηνοθέτης

Μουσική

«Ένα κεράκι αφτούμενο…» – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο online κύκλος συναυλιών Adagio – Μουσική για τις ημέρες του Πάσχα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών συνεχίζεται τη Μ. Τρίτη 27 Απριλίου, στις 20:30. ο Λουδοβίκος των Ανωγείων (τραγούδι, μαντολίνο), σε μια συναυλία αφιερωμένη σε μοιρολόγια της Μεσογείου για το θρήνο και τη λύτρωση, ερμηνεύει κρητικά μοιρολόγια από τη μεταπολεμική εποχή μέχρι σήμερα. Θα μοιραστεί τη σκηνή με την Ελένη (τραγούδι) και τη Σουζάνα Βουγιουκλή (τραγούδι, κιθάρα, πιάνο).

Διαθέσιμη έως 29/4 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

For Ever Mozart – Christmas Theater Online

Μια συναυλία της Βιενέζικης Συμφωνικής Ορχήστρας της Κρατικής Ραδιοφωνίας της Αυστρίας, αφιερωμένη στον Αυστριακό συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ έρχεται από το Christmas Theater on line, 26-30 Απριλίου, μέσω viva.gr. Οι διάσημες μελωδίες του Μότσαρτ μπλέκονται με την σόουλ και την τζαζ, με την ροκ αλλά και την έθνικ μουσική σε μια μουσική βραδιά με τη συμμετοχή των Ντι Ντι Μπριτζγουότερ και Ίαν Άντερσον των Τζέθρο Ταλ. Μουσική Διεύθυνση: Andrey Boreyko.

Μ. Πέμπτη 29/4

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Μεγάλη Εβδομάδα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης διοργανώνει για τη Μεγάλη Εβδομάδα διαδικτυακές συναυλίες γνωστών φωνητικών και χορωδιακών συνόλων βυζαντινής μουσικής με έργα απόλυτα συνυφασμένα με το κατανυκτικό πνεύμα των ημερών. Οι μεταδόσεις συνεχίζονται τη Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου, στις 18:30, με την ομάδα Βυζαντινός Χορός Ηδύμελον σε τροπάρια από την ακολουθία της Μ. Πέμπτης.

Μ. Πέμπτη 29/4 | 18:30

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

«Αγγελική Τουμπανάκη»– Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει, από το Σάββατο 24 Απριλίου, στις 10:00 έως την Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου, την online συναυλία «Crossovers 5tet» με την Αγγελική Τουμπανάκη. Πέντε δεξιοτέχνες, γνώστες της παραδοσιακής και τζαζ μουσικής δημιουργούν ένα εκρηκτικό κράμα με σκοπούς από τα Βαλκάνια, την Μεσόγειο, την Ανατολία, με προσωπικές συνθέσεις και κομμάτια της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής.

Έως την Παρασκευή 30/4 στις 23:59

Εισιτήρια: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μίλτος Πασχαλίδης – Θέατρο Βράχων

Η συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων το 2018 τώρα διαθέσιμη για on demand προβολές, από την Κυριακή 18 Απριλίου, στις 21:00, έως τις 3 Μαΐου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης τη βραδιά εκείνη τραγούδησε κομμάτια από όλους του δίσκους της 25χρονης πορείας του, από τα πρώτα του βήματα με τους Χαΐνηδες ως «Τα Τραγούδια Που Ζουν Λαθραία», που είχαν κυκλοφορήσει λίγους μήνες πριν. Απέτισε φόρο τιμής σε αγαπημένους του δημιουργούς, στον Άλκη Αλκαίο, το Θάνο Μικρούτσικο αλλά και τον Τζίμη Πανούση.

Διαθέσιμη έως 3/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

Μεσόγειος Έρημος: 4ο διαδικτυακό φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, οι πιανίστες Στέφανος Θωμόπουλος, Λορέντα Ράμου, Σοφία Ταμβακοπούλου, η εικαστικός Λήδα Παπακωνσταντίνου και το Galan Trio παρουσιάζουν έργα των Λαμπελέτ, Ξύνδα, Σαμάρα, Καμηλιέρη, Σπάθη, Καλομοίρη, Κωνσταντινίδη, Ξενάκη, Θεοδωράκη, Κουμεντάκη σε τέσσερα βιντεοσκοπημένα ρεσιτάλ, στο πλαίσιο του 4ου διαδικτυακού φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Μεσόγειος Έρημος». Οι δωρεάν προβολές θα πραγματοποιηθούν στην GNO TV από τις 12 έως τις 26 Απριλίου 2021 και θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό για 30 μέρες μετά την πρεμιέρα τους. Πρεμιέρα: 26 Απριλίου, στις 20:00 «Επτανησιακή Σχολή» | Σολίστ Δημήτρης Πλατανιάς, πιάνο Σοφία Ταμβακοπούλου.

Διαθέσιμο έως 26/5

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

«Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους» – Ίδρυμα Ωνάση

Εξερευνήστε από την Παρασκευή 23 Απριλίου, στις 19:00 στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση τους «βραβευμένους» κόσμους Ελλήνων σκηνοθετών στο παράξενο έτος 2020, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει στις οθόνες μας «Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους», τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που βραβεύτηκαν το 2020. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή 23/4 στις 19:00 – Διαθέσιμες έως 30/4

Σάββατο 24/4 στις 19:00 – Διαθέσιμές έως 1/5

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Για την Μικρή Σάμα» – Filmtrade

H ταινία «Για τη Μικρή Σάρμα» των Waad al-Kateab και Edward Watts, είναι διαθέσιμη, για online streaming παρακολούθηση, 29 και 30 Απριλίου, μέσω viva.gr. Ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ, σαν μια επιστολή αγάπης που η 26χρονη Ουάντ (Waad) απευθύνει στη Σάμα, τη μικρή κόρη της, καταγράφοντας τις τελευταίες ημέρες των συγκρούσεων στο Χαλέπι της Συρίας.

Μ. Πέμπτη 29/4 | 21:00

Εισιτήριο: 7.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

Από τις μικρού στις μεγάλου μήκους ταινίες (και αντίστροφα) – Ινστιτούτο Θερβάντες

Tον Απρίλιο, το Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζει στο κανάλι του στο Vimeo, τέσσερεις κινηματογραφιστές, σε συνεργασία με το Alcine, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Αλκαλά ντε Ενάρες. Ο online κύκλος περιλαμβάνει ταινίες των σκηνοθετών Χουάνχο Χιμένεθ, Άλεξ Μοντόγια και Μπελέν Μαθίας και της παραγωγού Μαρία ντελ Πούι Αλβαράδο, που έχουν συμμετάσχει με τα έργα τους στο φεστιβάλ. Από 27/4 έως 29/4 δείτε την ταινία «Σφυγμός» του Álvaro Giménez Sarmiento.

Διαθέσιμη έως 29/4 στις 21:00

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Το Videorama διαθέτει μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 31 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 17 Μαΐου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Η ταινία «Νίκη της Σαμοθράκης» του Δήμου Αβδελιώδη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από 9 Απριλίου έως 4 Μαΐου.

Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Καταλειφός, η Θέμις Μπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στο ντοκιμαντέρ «Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας». Διαθέσιμο έως 20/5.

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative διαθέτει on demand το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro Amenábar «Όσο Κρατά ο Πόλεμος» («Η Θάλασσα Μέσα Μου», «Οι Άλλοι») σε Α’ Προβολή στην Ελλάδα, τώρα μέσω του viva.gr από την StraDa Films, από τις 22 Απριλίου

Εκθέσεις

Βουλή των Ελλήνων: Οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετών

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και στη Δημοκρατία μας δίνει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της 200ης επετείου της Ελληνικής Επανάστασης, να περιηγηθούμε εικονικά στην έκθεση «Βουλή των Ελλήνων: Οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετών». Αξιοποιώντας σπάνια τεκμήρια και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, η έκθεση αφηγείται δύο σχεδόν αιώνες κοινοβουλευτικού βίου.

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις

Εκδηλώσεις

4 Ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη από τον Ανδρεά Καραουλάνη και τον Saske

Το Ίδρυμα Ωνάση, με αφορμή την επέτειο γέννησης και θανάτου του σπουδαίου ποιητή, του Κ. Π. Καβάφη, καλεί δύο σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες να δώσουν νέα πνοή σε κλασικά ποιήματά του. Ο διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνης Ανδρέας Καραουλάνης ντύνει με εικόνα και ήχο το καβαφικό σύμπαν, μέσα από τέσσερα animated βίντεο κολάζ σε τέσσερα επιλεγμένα ποιήματα του Καβάφη, τα οποία απαγγέλλει ο Έλληνας ράπερ Saske. Διαθέσιμο 29 Απριλίου, στις 21:00, στο Onassis Channel στο YouTube.

Μ. Πέμπτη 29/4 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε το video εδώ.

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Μεγάλης Εβδομάδας – Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός, στο πλαίσιο του διαδικτυακού-εορταστικού του προγράμματος για το φετινό Πάσχα, διαθέτει καθημερινά, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως το Μεγάλο Σάββατο, σε συνεργασία με το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας, μια σειρά podcast όπου οι Λουκία Μιχαλοπούλου, Δημήτρης Καταλειφός και Αμαλία Μουτούση διαβάζουν αποσπάσματα των Ευαγγελίων στο πρωτότυπο και σε μετάφραση.

Μ. Δευτέρα – Μ. Σάββατο

Δωρεάν

Ακούστε τα podcast εδώ.

Ο Στέλιος Μάινας συναντά τον Παπαδιαμάντη – viva.gr

Ο Στέλιος Μάινας διαβάζει και ερμηνεύει δύο διηγήματα του λογοτέχνη που ανέδειξε την ουσία και το βαθύ αίσθημα της ανθρώπινης ύπαρξης, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. «Το Μοιρολόι της Φώκιας», ένα από τα καλύτερα έργα του που ανήκει στη συλλογή με τα «Πασχαλινά Διηγήματά» του και το «Έρως Ηρως». Η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη για on demand παρακολούθηση από 26/4 έως 2/5, στο viva.gr.

26/4 – 2/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.