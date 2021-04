Πάσχα στο σπίτι: 8 προτάσεις με συναυλίες, παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις για να δείτε online

Εκτός από τις online εκδηλώσεις που μας εισάγουν στο κατανυκτικό και μυσταγωγικό κλίμα των ημερών, έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια σειρά διαδικτυακών παραστάσεων, συναυλιών και αναγνώσεων, επίσης με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, οι οποίες θα μας ταξιδέψουν σε σημαντικές στιγμές του θεάτρου, της μουσικής, του χορού και της λογοτεχνίας.

Αν λοιπόν ψάχνετε ακόμη περισσότερες επιλογές για να περάσετε το χρόνο σας δημιουργικά τις φετινές γιορτές, παρακάτω ακολουθεί ένας μικρός οδηγός με οκτώ προτάσεις διαδικτυακής ψυχαγωγίας που θα σας συντροφέψουν τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα.

1. For Ever Mozart – Christmas Theater Online

Μια συναυλία της Βιενέζικης Συμφωνικής Ορχήστρας της Κρατικής Ραδιοφωνίας της Αυστρίας, αφιερωμένη στον Αυστριακό συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ έρχεται από το Christmas Theater on line, 26-30 Απριλίου, μέσω viva.gr. Οι διάσημες μελωδίες του Μότσαρτ μπλέκονται με την σόουλ και την τζαζ, με την ροκ αλλά και την έθνικ μουσική σε μια μουσική βραδιά με τη συμμετοχή των Ντι Ντι Μπριτζγουότερ και Ίαν Άντερσον των Τζέθρο Ταλ. Μουσική Διεύθυνση: Andrey Boreyko.

26-30 Απριλίου

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

2. «Ο Μεγάλος Αιρετικός»: Το Τρίτο Μέρος – Ίδρυμα Ωνάση

«Ο Μεγάλος Αιρετικός»: Το Τρίτο Μέρος ενός κύκλου τραγουδιών του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, αφιερωμένου στην πνευματική, ηθική και αισθητική ελευθερία και ενίοτε ελευθεριότητα, κάνει πρεμιέρα στο youtube channel του Ιδρύματος Ωνάση, τη Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου, στις 21:00. Εμπνευσμένο από την αντισυμβατική παγκόσμια ποίηση ο κύκλος περιλαμβάνει μελοποιημένα έργα των Αριστοφάνη, Βιγιόν, Εμπειρίκου, Καβάφη, Κοροπούλη, Λαπαθιώτη, Λεοντάρη, Μπρεχτ, Τζων Ντον, Παλαμς, Ρίλκε, Σαχλίκη φωτίζοντας τον αιρετικό εαυτό τους.

Μ. Τετάρτη 28/4 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

3. «Η Μικρή μας Πόλη» – Θέατρο Λαμπέτη

Η παράσταση «Η Μικρή μας πόλη» του Θόρντον Ουάιλντερ, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, με τους Νικήτα Τσακίρογλου, Πέμη Ζούνη, Στράτο Τζώρτζογλου, Αλεξάνδρα Λαδικού, Θέμις Μπαζάκα κ.α., είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από τις 29 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, μέσω viva.gr. Tοποθετημένο στην φανταστική μικρή πόλη Γκρόβερς Κόρνερς, το έργο μιλάει για την ιστορία των κατοίκων μιας συνηθισμένης πόλη , στις αρχές του εικοστού αιώνα. Η ρουτίνα της ζωής, ο έρωτας, ο γάμος, ο θάνατος, είναι τα στάδια στα οποία κινείται ο συγγραφέας.

29 Απριλίου – 9 Μαΐου

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

4. Gala του θεάτρου Μαριίνσκι – Christmas Theater Online

Τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής, της όπερας και του μπαλέτου γιορτάζουν την τέχνη στο διάσημο Gala του θεάτρου Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης που έκλεισε 160 χρόνια ιστορίας, διαθέσιμο 1-5 Μαΐου από το Christmas Theater Online, μέσω viva.gr. Συμμετέχουν: Πλάθιντο Ντομίνγκο, Άννα Νετρέμπκο, Ντιάνα Βισνιέβα, Ουλιάνα Λοπάτκινα, Ντένις Ματσούεφ, Λεωνίδας Καβάκος κ.α. Μουσική Διεύθυνση: Βαλέρι Γκεργκίεφ.

1-5 Μαΐου

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

5. «This is not Romeo & Juliet» – Θέατρο Πορεία

Η παράσταση «This is not Romeo & Juliet», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Αργύρη Πανταζάρα, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα επανέρχεται στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία για μία τελευταία φορά, 2-5 Μαΐου. Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται σε ένα πάρτυ μεταμφιεσμένων. Ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Σε έκσταση, υπό την επήρεια του έρωτα. Εισβάλουν στο θέατρο. Παίζουν: Αργύρης Πανταζάρας και Έλλη Τρίγγου. *Διαθέσιμη και στο viva.gr.

2-5 Μαΐου

Εισιτήριο: 5.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

6. Ο Γιάννης Κότσιρας στους Καταρράκτες της Έδεσσας – ΚΠΠΚΜ

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει την Κυριακή 2 Μαΐου, στις 21:00, διαδικτυακή συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα από τους καταρράκτες της Έδεσσας. Μια δωρεάν συναυλία 2 ωρών με μαγικές εικόνες από ένα από τα ωραιότερα τοπία της Ελλάδας, μέσα από τη σελίδα facebook του ΚΠΠΚΜ. «Ανήμερα του Πάσχα στέλνουμε Όλοι Μαζί ευχές αλλά και ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλη την Ελλάδα με εικόνες από τους ολάνθιστους κάμπους της Πέλλας».

Κυριακή 2/5 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

7. Αναστασία Μουτσάτσου και Ζαχαρίας Καρούνης – Αθήνα 9.84

Ο Αθήνα 9. 84 εστιάζει στο Λόγο του Ελληνικού Τραγουδιού και παρουσιάζει με ήχο και εικόνα 11 ραδιοφωνικές συναυλίες, αφιερωμένες σε είδη του τραγουδιού αλλά και σε στιχουργούς που το χαρακτήρισαν. Συνέχεια την Κυριακή 2 Μαΐου, στις 21:00: Η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Ζαχαρίας Καρούνης συμπράττουν στη σκηνή του Σταυρού του Νότου για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια «αγνώστου πατρός», δηλαδή γνωστά παραδοσιακά τραγούδια ή νεότερα που δημιουργήθηκαν από σύγχρονους δημιουργούς που μελοποίησαν τους στίχους.

Κυριακή 2/5, στις 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

8. Αφηγήσεις: Ο Δημήτρης Καταλειφός διαβάζει ερωτικά ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο Δημήτρης Καταλειφός επέλεξε για την ημέρα της αγάπης, το Πάσχα να διαβάσει ερωτικά ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη από τη συλλογή «Πρόσωπα της αγάπης, όπως τάθελεν η ποίησις μου», στο πλαίσιο των «Αφηγήσεων» του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Τα ερωτικά ποιήματα του Κ. Καβάφη συναντούν γυναικείες φωνές από το διεθνές ρεπερτόριο σε μοναδικές ερμηνείες ερωτικών τραγουδιών.

Κυριακή του Πάσχα 2/5 | 18:00

Δωρεάν

Ακούστε την ανάγνωση εδώ.