Online Agenda: 51 προτάσεις με παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες για τις 27 Απριλίου

Θέατρο

«Τη Χρονιά του Υδροχόου» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει, στην online πλατφόρμα του, το ραδιοφωνικό έργο επιστημονικής φαντασίας σε τρία επεισόδια, «Τη Χρονιά του Υδροχόου», μία ιστορία του Suyako, σε ραδιοσκηνοθεσία Βασίλη Μαγουλιώτη. Είν’ ένας νυχτοφύλακας… Και τονε λένε Βάιο… Και τούτη τη νύχτα, που η πανσέληνος φωτίζει τόσο έντονα, ο Βάιος θα έρθει αντιμέτωπος με μια μυστήρια απειλή «από ψηλά»…

Εισιτήριο: 3€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Τάβλι» – Αθήνα 9.84

Η ερτζιανή θεατρική σκηνή του Αθήνα 9.84 (στη συχνότητα 9.83) άνοιξε την αυλαία της με την εκπομπή «Πλατεία Θεάτρου» για να φιλοξενήσει ένα μικρό θησαυρό από νεοελληνικά έργα. Συνέχεια τη Δευτέρα 26 Απριλίου, στις 21:00, με το «Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη, με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση και Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Μία κωμωδία χαρακτήρων, στην οποία αποδίδεται γλαφυρά η νεοελληνική πραγματικότητα και το ενδόμυχο όνειρο του νεοέλληνα «να πιάσει την καλή».

Διαθέσιμο έως 3/5

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Το Θαύμα της Λούρδης» – Christmas Theater Online

H Γαλλική θεατρική υπερπαραγωγή για την ζωή και τα πάθη του Χριστού αλλά και το διάσημο θαύμα της Λούρδης, έρχεται την Μεγάλη εβδομάδα και το Πάσχα στο Christmas Theater Online με ελληνικούς υπότιτλους. Το 1858 η Λούρδη ήρθε στην επικαιρότητα στη Γαλλία και στο εξωτερικό λόγω των εμφανίσεων της Παναγίας που είδε μία δεκατετράχρονη αγρότισσα, η Μπερναντέτ Σουμπιρού, η οποία αργότερα ανακηρύχθηκε αγία. Λίγο αργότερα η πόλη με το Ιερό της Παναγίας της Λούρδης έγινε ένας από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος και θρησκευτικού τουρισμού.

Μ. Τρίτη 27/4 | 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Οι Μάρτυρες των Αθηνών» – Θέατρο Σταθμός

80 χρόνια μετά τη γερμανική εισβολή στην Αθήνα, στις 27 Απριλίου 1941, το Θέατρο Σταθμός τιμά τη συλλογική μνήμη προβάλλοντας online την παράσταση του Μάνου Καρατζογιάννη «Μάρτυρες των Αθηνών», 25,26,27 Απριλίου στις 19:00. Η προσωπική και η συλλογική ιστορία ενός ολόκληρου λαού, ογδόντα χρόνια μετά την γερμανική εισβολή στην Αθήνα. Παίζουν: Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Εβίτα Ζημάλη, Θεοδώρα Μαστρομηνά, Μάρκος Μπούγιας, Γιώργος Παπαπαύλου, Ερατώ Πίσση, Μαριέττα Σγουρδαίου, Αθηνά Τσιλύρα.

Μ. Τρίτη 27/4 | 19:00

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Όνειρο ενός Γελοίου» – e stage.gr

Το αριστούργημα του Φ. Ντοστογιέφσκι «Το όνειρο ενός γελοίου», σε σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικάκου και ερμηνεία Δημήτρη Βερύκιου, έρχεται από τις 25 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, για online streaming προβολές, μέσω estage.gr. Ένας άνθρωπος βαθειά μελαγχολικός και απελπισμένος, που έχει χάσει το νόημα της ζωής, αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Το βράδυ όμως που είναι έτοιμος να το κάνει και βρίσκεται με το περίστροφο στο χέρι, αποκοιμιέται…

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 7€

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μετά τον βυσσινόκηπο» – viva.gr

Ο δραματικός μονόλογος του Βασίλη Μυριανθόπουλο «Μετά τον βυσσινόκηπο», με τη Γωγώ Μπρέμπου, είναι διαθέσιμος για on demand προβολές, από 23 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Μία ηθοποιός, η Άννα , που ερμηνεύει την Λιουμπόβ Αντρέϊεβνα του «Βυσσινόκηπου», ένα βράδυ μετά από παράστασή της, συνδέει την ιστορία της ηρωίδας με μιας πραγματικής γυναίκας, της Ανθής, που και εκείνη ξεριζώθηκε από τον «βυσσινόκηπό» της, κάποια ιστορική στιγμή.

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Θέατρο Πορεία On demand

«Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» – Θέατρο Olvio

H νέα παραγωγή του θεάτρου Olvio, «Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» του Γιάννη Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ, είναι διαθέσιμη on demand, από 16 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η αναζήτηση του προορισμού στον έρωτα και στη σκληρή πραγματικότητα της Ιστορίας, μέσα από το πρόσωπο του Άγγλου ποιητή Ρ. Μπρουκ, ο οποίος πολέμησε στον Α’ Π.Π. και ζήτησε να ταφεί στη Σκύρο. Παίζουν: Έλενα Αρβανίτη, Χριστίνα Δενδρινού, Καλλιόπη Καραμάνη, Δημήτρης Μαύρος, Ηλίας Μπαγεώργος, Γιούλη Μπανούση, Χριστόδουλος Στυλιανού, Ιωάννα Μαυρέα (φωνή).

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Σύνδρομο της Εύας» – viva.gr.

Η παράσταση «Το Σύνδρομο της Εύας», σε κείμενο Άννας Ετιαρίδου και σκηνοθεσία Κώστα Δελακούρα, είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr. Ηθοποιοί, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνοθέτες, ενδυματολόγοι, αλλά και κριτικοί θεάτρου συγκρούονται γύρω από την εμβληματική μορφή της Εύας, μίας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, η οποία καταφέρνει με πλάγιους τρόπους να διεισδύσει στον θεατρικό τους κόσμο και να φέρει τα πάνω-κάτω. Παίζουν: Άννα Ετιαρίδου, Σοφία Ιωακειμίδη, Γιάννα Παπανικολάου Κωνσταντίνος Καρούζος, Ελένη Γιάχου, Κώστας Δελακούρας.

Διαθέσιμη έως 5/5

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Stand-up comedy shows

Θεατρικές παραστάσεις στο You Tube κανάλι της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν):

Θεατρικές παραστάσεις online

Με το ίδιο Μέτρο – Goodman Theatre

Το Goodman Theatre παρουσιάζει, από τις 26 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, την παράσταση «Με το ίδιο Μέτρο», διασκευή του ομότιτλου έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Robert Falls. Ο Δούκας της Βιέννης παραχωρεί της εξουσία στον επίτροπό του Άντζελό. Όταν μια ευσεβής νεαρή μοναχή ζητάει από τον τελευταίο να απονείμει χάρη στον αδερφό της, τότε αποκαλύπτεται ο ιστός επιθυμιών, εξαπατήσεων και υποκρισίας που έχει καταλάβει κάθε γωνιά της πόλης.

Διαθέσιμη έως 9/5

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό: