Πάσχα στην ΤV: Επτά ταινίες για να δείτε τη Μεγάλη Εβδομάδα

Για ακόμη μια χρονιά, ίσως, να χρειαστεί να καταβάλουμε λίγη παραπάνω προσπάθεια για να μπούμε στο κλίμα των ημερών. Ακριβώς για αυτό, σας προτείνουμε επτά ταινίες γύρω από τη ζωή και τα πάθη του Χριστού που θα σας βάλουν στο πασχαλινό κλίμα!

1. Μαρία Μαγδαληνή (2018)

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ, η Ρούνι Μάρα και ο Χοακίν Φίνιξ, πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ταινία για τη ζωή της Μαρίας Μαγδαληνής σε σκηνοθεσία του Γκαρθ Ντέιβις. Η Μαρία Μαγδαληνή προσπαθεί να ξεφύγει από τον τρόπο ζωής που έχει επιβληθεί από τους Ρωμαίους κατακτητές της Ιουδαίας. Οι γνωστοί της, την θεωρούν τρελή αλλά εκείνη δεν θέλει να ενταχθεί στις κοινωνικές αξίες και ακολουθεί την ομάδα του Ιησού Χριστού. Η ίδια θα τον υποστηρίξει και θα είναι η πρώτη που θα τον δει να σταυρώνεται και αργότερα θα κηρύξει την διδασκαλία του αλλά αργότερα θα διαστρεβλωθεί ως προσωπικότητα στην χριστιανοσύνη.

Δείτε την ταινία: Μεγάλη Δευτέρα (26/04) στον ΑΝΤ1, στις 23:15.

2. Νώε (2014)

Η γνωστή σε όλους ιστορία του Νώε ζωντανεύει στην μεγάλη οθόνη μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Ντάρεν Αρονόφσκι με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου. Στο πλευρό του βρίσκονται κι άλλοι μεγάλοι ηθοποιοί όπως ο Άντονι Χόπκινς, η Τζένιφερ Κόνελι και η Έμμα Γούατσον. Λίγο πριν την αποκαλυπτική πλημμύρα που θα εξαγνίσει τον κόσμο, ο Νώε αναλαμβάνει μια πολύ σημαντική αποστολή για όλη την ανθρωπότητα. Η ταινία βασίστηκε κατά κύριο λόγο στο Βιβλίο της Γένεσης.

Δείτε την ταινία: Μεγάλη Τρίτη (27/04) στο OPEN, στις 21:00

3. Tα Πάθη του Χριστού (2004)

Μια από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές μεταφορές της ζωής του Χριστού. Πρωταγωνιστεί ο Τζιμ Καβίζελ, στον καλύτερο ρόλο της ζωής του, σύμφωνα με τον ίδιο και σκηνοθετεί ο Μελ Γκίμπσον. Η ταινία δεν καταπιάνεται με όλα τα γεγονότα από την Γέννησή Του αλλά επικεντρώνεται στις 12 τελευταίες ώρες της ζωής Του. Ξεκινά με την προσευχή στον κήπο της Γεσθημανή και ακολουθούν τα βασανιστήρια, η πορεία προς τον Γολγοθά, η Σταύρωση και αργότερα η Ανάσταση. Η ταινία επικρίθηκε αρκετά για την βαναυσότητά της και θεωρήθηκε ακατάλληλη για ανηλίκους. Επομένως, να προετοιμαστείτε αναλόγως!

Δείτε την ταινία: Μεγάλη Πέμπτη (29/04) στο ΣΚΑΪ, στις 23:45.

4. O Υιός του Θεού (2014)

Μια από τις πρόσφατες ταινίες για την ζωή του Ιησού Χριστού, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ντιόγκο Μοργκάντο και τον ρόλο του σκηνοθέτη αναλαμβάνει ο Κρίστοφερ Σπένσερ. Στην ταινία ξεδιπλώνεται όλη η ζωή Του, από την γέννηση, την διδασκαλεία, την Σταύρωση και την Ανάσταση. Αποτελεί κινηματογραφική διασκευή της μίνι σειράς The Bible. Επίσης, την μουσική υπογράφει ο Χανς Ζίμμερ.

Δείτε την ταινία: Μεγάλη Παρασκευή (30/04) στο OPEN, στις 21:45.

5. Apostle Peter and the Last Supper (2012)

Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Γκαμπριέλ Σάμπλοφ, στον ρόλο του Ιησού βρίσκεται ο Μπρους Μαρκιάνο και τον Απόστολο Πέτρο τον ενσαρκώνουν ο Ράιαν Αλόσιο και ο Ρόμπερτ Λόγκια, σε νεαρή και μεγάλη ηλικία αντίστοιχα. Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Απόστολου Πέτρου δίπλα στον Χριστό και τους άλλους Αποστόλους μέσα από τα δικά του μάτια. Αφορμή για αυτήν την εξιστόρηση στάθηκε η προσπάθεια του Απόστολου Πέτρου να εισάγει στον Χριστιανισμό έναν φυλακισμένο που βρισκόταν μαζί του στις φυλακές της Ρώμης.

Δείτε την ταινία: Μεγάλη Παρασκευή (30/04) στον ΑLPHA, στις 22:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το Πάσχα του vegan: 4 συνταγές για ένα διαφορετικό πασχαλινό τραπέζι

6. Βαραββάς (1961)

Ο Άντονι Κουίν ενσαρκώνει τον ομώνυμο ρόλο και ο Ρίτσαρντ Φλέτσερ σκηνοθετεί. Η ταινία του 1961 αφηγείται την ζωή του Βαραββά, ενός σημαντικού προσώπου στον Χριστιανισμό που πολλοί αγνοούν την ιστορία του. Ήταν αυτός που ο λαός αποφάσισε να απελευθερώσει από την σταύρωση και στην θέση του να σταυρωθεί ο Χριστός. Αποκαλύπτεται, λοιπόν, η δύσκολη πορεία του Βαραββά προς την τελική ελευθερία και την συνάντηση με τον Χριστιανισμό.

Δείτε την ταινία: Μεγάλη Παρασκευή (30/04) στο MEGA, στις 16:50.

7. Ένας Προφήτης… Μα τι Προφήτης! (1979)

Εάν ψάχνετε μια πιο χαλαρή και διασκεδαστική ταινία, τότε σίγουρα μπορείτε να επιλέξετε τη συγκεκριμένη σε σκηνοθεσία του Τέρι Τζόουνς και σενάριο των Monty Python. Η ιστορία αφορά τον Brian Cohen, έναν νεαρό Εβραίο τον οποίο μπερδεύουν για τον Μεσσία καθώς γεννήθηκε την ίδια μέρα και πολύ κοντά με τον Ιησού. Εάν, φυσικά, η σάτιρα για θρησκευτικά ζητήματα δεν είναι για εσάς, ίσως να σας ταίριαζε κάποια άλλη επιλογή!

Δείτε την ταινία: Στην πλατφόρμα του Netflix.