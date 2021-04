Θέατρο

«Μετά τον βυσσινόκηπο» – viva.gr

Ο δραματικός μονόλογος του Βασίλη Μυριανθόπουλο «Μετά τον βυσσινόκηπο», με τη Γωγώ Μπρέμπου, είναι διαθέσιμος για on demand προβολές, από 23 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Μία ηθοποιός, η Άννα , που ερμηνεύει την Λιουμπόβ Αντρέϊεβνα του «Βυσσινόκηπου», ένα βράδυ μετά από παράστασή της, συνδέει την ιστορία της ηρωίδας με μιας πραγματικής γυναίκας, της Ανθής, που και εκείνη ξεριζώθηκε από τον «βυσσινόκηπό» της, κάποια ιστορική στιγμή.

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Τελευταία Συνάντηση» – viva.gr

Η «Τελευταία Συνάντηση» της Μαρίας Παπαδήμα, σε σκηνοθεσία Ειρήνης Ευαγγελάτου, είναι διαθέσιμη για on online streaming προβολές, 23,24,25,30 Απριλίου και 1,2 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η Πηνελόπη Δέλτα (Δ. Παπαδήμα) κι ο Ίωνας Δραγούμης (Μ. Κωστής) σε ένα μεγάλο έρωτα. Τα πρέπει ενάντια στα θέλω. Mια Πατρίδα. Το καθήκον. Η Πηνελόπη κι ο Ίωνας συναντιούνται στο σταθμό του τραίνου. Είναι η τελευταία συνάντηση. Παίζουν: Δήμητρα Παπαδήμα, Μάνος Κωστής.

Παρασκευή 23/4 | 18:00

Εισιτήριο: 9€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Σωτηρία με Λένε» – Αθήνα 9.84

Από τη Δευτέρα 19 Απριλίου, η ερτζιανή θεατρική σκηνή του Αθήνα 9.84 (στη συχνότητα 9.83) ανοίγει την αυλαία της με την εκπομπή «Πλατεία Θεάτρου» για να φιλοξενήσει ένα μικρό θησαυρό από νεοελληνικά έργα. Έναρξη με το έργο της Σοφίας Αδαμίδου «Σωτηρία με λένε», σε σκηνοθεσία Τάσου Ιορδανίδη. Στο ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου, η Αλέξανδρα Παντελάκη. Μαζί της η Σοφία Πανάγου.

Διαθέσιμο online έως 26/4

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

Θέατρο Πορεία On demand

«Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» – Θέατρο Olvio

H νέα παραγωγή του θεάτρου Olvio, «Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» του Γιάννη Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ, είναι διαθέσιμη on demand, από 16 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η αναζήτηση του προορισμού στον έρωτα και στη σκληρή πραγματικότητα της Ιστορίας, μέσα από το πρόσωπο του Άγγλου ποιητή Ρ. Μπρουκ, ο οποίος πολέμησε στον Α’ Π.Π. και ζήτησε να ταφεί στη Σκύρο. Παίζουν: Έλενα Αρβανίτη, Χριστίνα Δενδρινού, Καλλιόπη Καραμάνη, Δημήτρης Μαύρος, Ηλίας Μπαγεώργος, Γιούλη Μπανούση, Χριστόδουλος Στυλιανού, Ιωάννα Μαυρέα (φωνή).

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Σύνδρομο της Εύας» – viva.gr.

Η παράσταση «Το Σύνδρομο της Εύας», σε κείμενο Άννας Ετιαρίδου και σκηνοθεσία Κώστα Δελακούρα, είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr. Ηθοποιοί, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνοθέτες, ενδυματολόγοι, αλλά και κριτικοί θεάτρου συγκρούονται γύρω από την εμβληματική μορφή της Εύας, μίας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, η οποία καταφέρνει με πλάγιους τρόπους να διεισδύσει στον θεατρικό τους κόσμο και να φέρει τα πάνω-κάτω. Παίζουν: Άννα Ετιαρίδου, Σοφία Ιωακειμίδη, Γιάννα Παπανικολάου Κωνσταντίνος Καρούζος, Ελένη Γιάχου, Κώστας Δελακούρας.

Διαθέσιμη έως 5/5

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Stand-up comedy shows

[relart 1]

Θεατρικές παραστάσεις online

Η παράσταση «Ιστορία Χωρίς Όνομα» του Στέφανου Δάνδολου, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, είναι διαθέσιμη για online on demand προβολές έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 2 Μαΐου, μέσω της πλατφόρμας viva.gr.

«Το Ευχαριστημένο» της Μαρίνας Καραγάτση, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου είναι διαθέσιμη στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία και στο viva.gr έως τις 30 Μαΐου 2021.

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, είναι διαθέσιμη on demand, έως τις 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

Η εφηβική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης για τις εξαρτήσεις, με τίτλο «Μια Μέρα Χωρίς», σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ., η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, από 12 χρονών είναι διαθέσιμη μέσω vimeo .

Η web παράσταση του Θεάτρου Τέχνης «Πυραμίδες» του Ανδρέα Φλουράκη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές μέσω vimeo.

«Βασιλιάς Ληρ» – Stratford Festival

Το Stratford Festival διαθέτει για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, από την Παρασκευή 23 Απριλίου, στις 02:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) έως και 36 ώρες αργότερα, την παράσταση του σαιξπηρικού αριστουργήματος «Βασιλιάς Ληρ», σε σκηνοθεσία Antoni Cimolino, με τον Colm Feore στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα βασίλειο διαιρείται, μια οικογένεια καταστρέφεται, οι πιστοί εξορίζονται και οι απεχθείς σπέρνουν το χάος στο βασίλειο.

Διαθέσιμη για έως 24/4 στις 14:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Hamlet» – Maxim Gorki Theater

Το Maxim Gorki Theater παρουσιάζει την Παρασκευή 23 Απριλίου, στις 20:30 (ώρα Ελλάδος) τη νέα εκδοχή του «Hamlet» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Christian Weise. Μια τραγωδία βίας, διαφθοράς, εκδίκησης και εξαπάτησης, που επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως η θρησκεία, ο θάνατος, η φιλοσοφία, οι ενοχές και η οποία μεταφέρεται, χρονικά, στην μόλις επανενωμένη Γερμανία. Παίζουν: Svenja Liesau, Dominic Hartmann, Kenda Hmeidan, Ruth Reinecke, κ.α.

Παρασκευή 23/4 | 20:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: Από 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» – The Dukes Theatre

To The Dukes Theatre παρουσιάζει, από τις 19 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου, την παράσταση «Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός», μέσω της ιστοσελίδας importanceofbeingearnest.com. Μια διασκευή των Mina Anwar και Yasmeen Khan βασισμένη στην ομότιτλη κλασική κωμωδία του Όσκαρ Ουάιλντ, η οποία τοποθετείται στη σύγχρονη Βόρεια Αγγλία. Παίζουν: Gurjeet Singh, Tom Dixon, Mina Anwar, Nikki Patel, Zoe Iqbal κ.α.

Διαθέσιμη έως 4/5

Εισιτήριο: 12£

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον μήνα Απρίλιο τις διαθέσιμες παραστάσεις μέσω της on demand διαδικτυακή πλατφόρμας National Theatre at Home με τον «Ιούλιο Καίσαρα» του Ουίλιαμ Σάιξπηρ, σε σκηνοθεσία Nicholas Hytner.

To Odéon-Théâtre de l’Europe διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση την παράσταση «Βερενίκη», βασισμένη στον Ρακίνα, σε σκηνοθεσία-σύλληψη Célie Pauthe.

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον μήνα Μάρτιο τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση με την παράσταση «Consent» της Νίνα Ρέιν, σε σκηνοθεσία Roger Michell.

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον Μάρτιο τις διαθέσιμες παραστάσεις μέσω της on demand πλατφόρμας National Theatre at Home με την παράσταση «Λυσσασμένη Γάτα» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Benedict Andrews.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Στο νέο eshop του Εθνικού Θεάτρου ανακαλύψαμε φανταστικές λαμπάδες και άλλα δώρα!

Παιδικό Θέατρο

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 22/04/2021 έως και τις 9/05/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. Ένα σύγχρονο παραμύθι, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήρι0: 11€, 20€, 24€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Χρυσό Αρισμαρί» – viva.gr

Η Κέλλυ Σταμουλάκη παρουσιάζει σε on demand προβολές από το viva.gr, 22-25 Απριλίου, την θεατρική της δημιουργία, «Το Χρυσό Αρισμαρί», που παρουσιάστηκε στο Θέατρο ΗΒΗ. «Το Χρυσό Αρισμαρί» είναι ένα σπάνιο και μοναδικό βότανο με θεραπευτικές ιδιότητες. Ο ήρωας του παραμυθιού μας οπλισμένος με ανδρεία και θέληση ξεκινά να το ανακαλύψει για να θεραπεύσει τον πατέρα του. Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας | Παίζουν: Τάσος Χαλκίας, Ελευθερία Ρήγου, Ευτυχία Φαναριώτη, Ορέστης Τρίκας κ.α.

Διαθέσιμη έως 25/4

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Του Φτωχού τ’ αρνί» – Τα Παραμύθια του Καραγκιόζη

Ο Θίασος Σκιών «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη» παρουσιάζει τη νέα Πασχαλινή παράσταση θεάτρου σκιών «Του Φτωχού τ’ αρνί» σε διαδικτυακή μετάδοση (On Demand) από την Παρασκευή 16 Απριλίου έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 μέσω του Viva.gr. Κάθε Λαμπρή ο φτωχός Καραγκιόζης καλείται από κάποιον φίλο του στο Πασχαλινό τραπέζι. Φέτος όμως αλλάζει η τύχη του. Ο Πασάς αποφασίζει να δώσει ένα αρνί στον πιο φτωχό χριστιανό. Καραγκιοζοπαίχτης: Απόστολος Δομτζίδης.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, έως 30 Απριλίου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr

To α’ μέρος της παράστασης «Ο Καραγκιόζης και ο Ήρωας Αθανάσιος Διάκος» από τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή θα είναι διαθέσιμο on demand ως τις 30 Μαΐου.

Το Θέατρο Αερόπλοιο διαθέτει σε online streaming Δευτέρα-Πέμπτη στις 19:00, έως τις 29 Απριλίου και on demand τα Σαββατοκύριακα 10-11, 17-18, 24-25 Απριλίου, την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή, μέσω viva.gr.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr, έως 30 Απριλίου, και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

Το διαδραστικό, αποκριάτικο show «Ζητείται ακροβάτης για Τσίρκο» είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως τις 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

Το θέατρο Σοφούλη διαθέτει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», έως 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, μέσω vimeo .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το Κουνούπι: Η νέα ακουστική παράσταση της Ζέτης Φίτσιου διαθέσιμη online

Μουσικό Θέατρο

«Τα Γεγονότα» – Εθνική Λυρική Σκηνή

«Τα γεγονότα» του διεθνούς φήμης Σκoτσέζου θεατρικού συγγραφέα Ντέιβιντ Γκρέιγκ, σε μουσική και στίχους του Τζων Μπράουν, είναι διαθέσιμο στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έως τις 13 Μαΐου. Σκηνοθεσία – Μετάφραση: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος. Μουσική Επιμέλεια και διασκευή μουσικής-στίχων: Κωνσταντίνος Θωμαΐδης. Ένα πολιτικό έργο που εξετάζει την άνοδο της ακροδεξιάς, του νεοφασισμού και της ξενοφοβίας μέσα από μια απόπειρα να προσεγγίσει το ίδιο το «τέρας».

Διαθέσιμη έως 13/5

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις Μουσικού Θεάτρου:

Η παράσταση μουσικού θεάτρου «ΗΠΑΡ», μια διεθνής συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το σύνολο σύγχρονης μουσικής Ictus από το Βέλγιο, είναι διαθέσιμη στην GNO TV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Το «Θείο Τραγί», η παράσταση του Άρη Μπινιάρη είναι διαθέσιμο για on demand προβολές έως τις 30 Μαΐου 2021, μέσα από την on demand πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία και το viva.gr.

Όπερα

«Αντρέα Σενιέ» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η πρώτη παραγωγή του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση έρχεται στην GNO TV από τις 31 Μαρτίου έως και τις 31 Ιουλίου 2021. Πρόκειται για την όπερα «Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο Τζορντάνο, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ωγκέν, σκηνοθεσία-σκηνικά-κοστούμια-φωτισμούς Νίκου Πετρόπουλου, με μια πλειάδα πρωταγωνιστών, όπως οι Μαρσέλο Άλβαρες, Δημήτρης Πλατανιάς, Μαρία Αγκρέστα κ.ά. Δράμα σε ιστορικό περιβάλλον, η όπερα επικεντρώνεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του ποιητή Αντρέ Σενιέ.

Διαθέσιμη έως 31 Ιουλίου

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις στη GNO TV

«Σιμόν Μποκκανέγκρα» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Παρασκευή 23 Απριλίου η όπερα «Σιμόν Μποκκανέγκρα» του Τζουζέπε Βέρντι, σε μουσική διεύθυνση James Levine και σκηνοθεσία Tito Capobianco. Ο Sherrill Milnes ερμηνεύει τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν του Δόγη της Γένοβας, στον 14ο αιώνα, που αγωνίζεται ενάντια στους προσωπικούς του δαίμονες και τους πολιτικούς εχθρούς του. Η Anna Tomowa-Sintow, στον ρόλο της χαμένης κόρης, η οποία, ωστόσο, ερωτεύεται τον άντρα που προσπαθεί να καταστρέψει τον πατέρα της (Vasile Moldoveanu).

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Μανόν» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Παρασκευή 23 Απριλίου, στις 20:00, την όπερα «Μανόν» του Ζυλ Μασνέ, σε μουσική διεύθυνση Frédéric Chaslin και σκηνοθεσία Andrei Serban. Μια νεαρή γυναίκα ερωτεύεται έναν γοητευτικό ξένο και αποφασίζει να το σκάσει μαζί του. Όμως παρασυρόμενη από μια ζωή πλούτου και πολυτέλειας, υποκύπτει σε έναν πλούσιο ευγενή, μη μπορώντας, ωστόσο, να ξεχάσει την πραγματική της αγάπη. Παίζουν: Nino Machaidze, Juan Diego Flórez κ.α.

Πaρασκευή 23/4

Ώρα: 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ A Year to Change the World: Όταν η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνάντησε τον Ντέιβιντ Ατένμπορο

Χορός

«Havana Danza» – Christmas Theater Online

Κατευθείαν από το θέατρο Γκαρθία Λόρκα της Αβάνας, το μπαλέτο Ντάνζα Κοντεμπορανέα Ντε Κούμπα έρχεται στο Christmas Theater On line, 23-26 Απριλίου, για να μάς μαγέψει με έναν εντυπωσιακό σύγχρονο χορό, σε χορογραφία Τζωρτζ Κασπέντες, βασισμένο σε Κουβανέζικους ρυθμούς αλλά και την «Ιεροτελεστία της Άνοιξης» του Ιγκόρ Στραβίνσκι, στην παράσταση «Havana Danza». Σκηνοθεσία: Ομάδα Σινέ Κβα Νον.

Παρασκευή 23/4 | 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«insideout» – Schaubühne Berlin

Η βερολινέζικη Schaubühne παρουσιάζει την Τετάρτη 21 Απριλίου, στις 18:00, την παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης χορού-εγκατάστασης «insideout», σε σκηνοθεσία – χορογραφία Σάσα Βαλτς και μουσική Ρεμπέκα Σόντερς. Διάρκεια: 90 λεπτά.

Διαθέσιμη έως 24/4 στις 18:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«The Car Man» – The Show Must Go On

Το κανάλι του Άντριου Λόυντ Γουέμπερ στο youtube, The Show Must Go On, διαθέτει έως τις 23 Απριλίου, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση χορού «The Car Man», σε χορογραφία Matthew Bourne, βασισμένη, εν μέρει, στην όπερα του Ζωρζ Μπιζέ «Κάρμεν». Σε μια επαρχιακή πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της δεκαετίας του 1960, η άφιξη ενός γοητευτικού ξένου θα αναστατώσει τις ζωές όσων ζουν και εργάζονται εκεί.

Διαθέσιμη έως 23/4

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 5 Μαΐου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ο Θανάσης Βαλτινός για τα «Δεκαοχτώ Κείμενα» που έσπασαν τη λογοκρισία της χούντας (βίντεο)

Μουσική

The 12 Cellists – Christmas Theater Online

Οι 12 τσελίστες της διάσημης Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου παρουσιάζουν μια μοναδική γιορτή γεμάτη διάσημες μελωδίες, στο Christmas Theater on line, 23-26 Απριλίου, μέσω viva.gr. Mια συναυλία με Beatles, Edith Piaf, Astor Piazzolla, Duke Ellington, Maurice Ravel, Michel Legrand κ.α.

Παρασκευή 23/4 | 20:00

Εισιτήρια: 12€

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ραψωδός Φιλόλογος» – Θέατρο Τριανόν

Από το Θέατρο Τριανόν, ο Ραψωδός Φιλόλογος παρέα με τον Δημήτρη Χρυσανθακόπουλο στο πιάνο και την Marseaux στα φωνητικά, θα παρουσιάσουν την «Αλεξάνδρεια», ένα δίσκος θεματικός ως άτυπος φόρος τιμής στον μεγάλο Αλεξανδρινό, Κωνσταντίνο Καβάφη. Η μουσική εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, 23, 24 και 25 Απριλίου αλλά και στις 7, 8 και 9 Μάϊου, μέσω viva.gr.

Διαθέσιμη έως 25/4

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

On the Road – Άλικο και Galata Gazi

<

Το ‘Αλικο και το Galata Gazi παρουσιάζουν την Παρασκευή 23 Απριλίου, στις 21:00, τους On the Road, σε μια live streaming συναυλία. Οι On The Road είναι ο Παρασκευάς Θεοδωράκης και ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου. Μαζί τους στα κρουστά ο Μιχάλης Μήτος. Στο live θα ακουστούν τραγούδια από τις 2 προσωπικές τους δουλειές («Λευκά πανιά» και «Ονειρώξεις» ) και από το κοινό CD του, που έχει εκδοθεί το 2014 απο την Red Tree υπό την επίβλεψη του Βαγγέλη Κοντόπουλου και του Παναγιώτη Πετρονικολού.

Παρασκευή 23/4 | 21:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

encardia on line from Athens

Το Μουσικό Συγκρότημα encardia διαθέτει, 22-25 Απριλίου, για on demand παρακολούθηση, διαδικτυακή συναυλία από την Αθήνα, μέσω viva.gr. Μια μουσική εκδήλωση με τα χρώματα της άνοιξης και μια ανανεωμένη πρόταση στο χορό. Ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο που θα αγοράσετε πηγαίνει στο Δίκτυο στήριξης φυλακισμένων και αποφυλακισμένων γυναικών στις φυλακές του Ελεώνα Θηβών.

Διαθέσιμη έως 25 Απριλίου

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Μίλτος Πασχαλίδης – Θέατρο Βράχων

Η συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων το 2018 τώρα διαθέσιμη για on demand προβολές, από την Κυριακή 18 Απριλίου, στις 21:00, έως τις 3 Μαΐου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης τη βραδιά εκείνη τραγούδησε κομμάτια από όλους του δίσκους της 25χρονης πορείας του, από τα πρώτα του βήματα με τους Χαΐνηδες ως «Τα Τραγούδια Που Ζουν Λαθραία», που είχαν κυκλοφορήσει λίγους μήνες πριν. Απέτισε φόρο τιμής σε αγαπημένους του δημιουργούς, στον Άλκη Αλκαίο, το Θάνο Μικρούτσικο αλλά και τον Τζίμη Πανούση.

Διαθέσιμη έως 3/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Δημήτρης Τσάκας Quartet»– Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει, από το Σάββατο 17 Απριλίου, στις 10:00 έως την Παρασκευή 23 Απριλίου, online συναυλία του κουαρτέτου του Δημήτρη Τσάκα. Το κουαρτέτο παρουσιάζει το καινούργιο άλμπουμ του Δημήτρη Τσάκα με τίτλο «Back of Beyond». Συμμετέχουν: Κωστής Χριστοδούλου στο πιάνο, Yoel Soto στο μπάσο και Κώστας Λιόλιος στα ντραμς.

Έως την Παρασκευή 23/4 στις 23:59

Εισιτήρια: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Νεαρή influencer μετατρέπει τη συλλογή βιβλίων της σε έργα τέχνης

Φεστιβάλ

Μεσόγειος Έρημος: 4ο διαδικτυακό φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, οι πιανίστες Στέφανος Θωμόπουλος, Λορέντα Ράμου, Σοφία Ταμβακοπούλου, η εικαστικός Λήδα Παπακωνσταντίνου και το Galan Trio παρουσιάζουν έργα των Λαμπελέτ, Ξύνδα, Σαμάρα, Καμηλιέρη, Σπάθη, Καλομοίρη, Κωνσταντινίδη, Ξενάκη, Θεοδωράκη, Κουμεντάκη σε τέσσερα βιντεοσκοπημένα ρεσιτάλ, στο πλαίσιο του 4ου διαδικτυακού φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Μεσόγειος Έρημος». Οι δωρεάν προβολές θα πραγματοποιηθούν στην GNO TV από τις 12 έως τις 26 Απριλίου 2021 και θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό για 30 μέρες μετά την πρεμιέρα τους. Πρεμιέρα: 19 Απριλίου 2021 στις 20.00: «Μίκης Θεοδωράκης, Τρίο για βιολί, τσέλο και πιάνο» | Galan Trio

Διαθέσιμο έως 19/5

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Chloé Zhao & Emerald Fennell: Τα Oscars 2021 είναι γυναικεία υπόθεση

Σινεμά

«Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους» – Ίδρυμα Ωνάση

Εξερευνήστε από την Παρασκευή 23 Απριλίου, στις 19:00 στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση τους «βραβευμένους» κόσμους Ελλήνων σκηνοθετών στο παράξενο έτος 2020, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει στις οθόνες μας «Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους», τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που βραβεύτηκαν το 2020. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή 23/4 στις 19:00 – Διαθέσιμες έως 30/4

Σάββατο 24/4 στις 19:00 – Διαθέσιμές έως 1/5

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Για την Μικρή Σάμα» – Filmtrade

H ταινία «Για τη Μικρή Σάρμα» των Waad al-Kateab και Edward Watts, είναι διαθέσιμη, για online streaming παρακολούθηση, 23-25 Απριλίου, μέσω viva.gr. Ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ, σαν μια επιστολή αγάπης που η 26χρονη Ουάντ (Waad) απευθύνει στη Σάμα, τη μικρή κόρη της, καταγράφοντας τις τελευταίες ημέρες των συγκρούσεων στο Χαλέπι της Συρίας.

Παρασκευή 23/4 | 20:00

Εισιτήριο: 7.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

Online ντοκιμαντέρ για την Παγκόσμια Ημέρα της Γης – Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Τρία ντοκιμαντέρ φέρνει στις οθόνες μας το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας σε ένα αφιέρωμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης (22 Απριλίου). Τα ντοκιμαντέρ, «Παιδί της φύσης» του Μάρκους Νεγράου (2020), «Κλιματική έξοδος» του Νταβίντ Μπαούτε (2020) και «Είμαι η Γκρέτα» του Νέιθαν Γκρόσμαν (2020) θα προβληθούν στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ (online.filmfestival.gr) από την Πέμπτη 22 έως την Κυριακή 25 Απριλίου 2021.

Διαθέσιμα έως 25/4 στις 20:00

Εισιτήριο: 3€

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Μνήμες Δικτατορίας» – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος συνεχίζει τις online προβολές μέσα από την ψηφιακή της αίθουσα και από την Τετάρτη 21 Απριλίου παρουσιάζει τοαφιέρωμα «Μνήμες Δικτατορίας». Έως και την Μεγάλη Τρίτη 27/4 θα προβληθούν εμβληματικές ταινίες από τους Θόδωρο Αγγελόπουλο, Παντελή Βούλγαρη, Δήμο Θέο, Νίκο Καβουκίδη, Νίκο Κούνδουρο, Φρίντα Λιάππα, Δημήτρη Μακρή, Ροβήρο Μανθούλη, Τώνια Μαρκετάκη, Γιώργο Σταμπουλόπουλο, Παύλο Τάσιο και τους Σάκη Μανιάτη/Γιώργο Τσεμπερόπουλο.

Διαθέσιμες έως 27/4

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Από τις μικρού στις μεγάλου μήκους ταινίες (και αντίστροφα) – Ινστιτούτο Θερβάντες

Tον Απρίλιο, το Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζει στο κανάλι του στο Vimeo, τέσσερεις κινηματογραφιστές, σε συνεργασία με το Alcine, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Αλκαλά ντε Ενάρες. Ο online κύκλος περιλαμβάνει ταινίες των σκηνοθετών Χουάνχο Χιμένεθ, Άλεξ Μοντόγια και Μπελέν Μαθίας και της παραγωγού Μαρία ντελ Πούι Αλβαράδο, που έχουν συμμετάσχει με τα έργα τους στο φεστιβάλ. Από 23 /4 έως 25/4 δείτε την ταινία «Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον» του Juanjo Giménez.

Παρασκευή 23/4 | 21:00

Έως 25/4 στις 21:00

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Το Videorama διαθέτει μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 31 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 26 Απριλίου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 17 Μαΐου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Η ταινία «Νίκη της Σαμοθράκης» του Δήμου Αβδελιώδη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από 9 Απριλίου έως 4 Μαΐου.

Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Καταλειφός, η Θέμις Μπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στο ντοκιμαντέρ «Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας». Διαθέσιμο έως 20/5.

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative διαθέτει on demand το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro Amenábar («Η Θάλασσα Μέσα Μου», «Οι Άλλοι») σε Α’ Προβολή στην Ελλάδα, τώρα μέσω του viva.gr από την StraDa Films, από τις 22 Απριλίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ημέρα της Γης: 10 λογαριασμοί στο Instagram που μάς μαθαίνουν να ζούμε βιώσιμα

Εκθέσεις

Διαθέσιμες εκθέσεις