Chloé Zhao & Emerald Fennell: Τα Oscars 2021 είναι γυναικεία υπόθεση

Σημαντικά επιτεύγματα καταγράφθηκαν από τις γυναίκες και για τις γυναίκες με τις υποψηφιότητες των φετινών Oscars, τα οποία θα απονεμηθούν την Κυριακή 25 Απριλίου 2021, στην 93η τελετή που θα μεταδοθεί live και αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Στην ιστορία των βραβείων, δεν έχουν υπάρξει τον ίδιο χρόνο περισσότερες από μια γυναίκες σκηνοθέτες υποψήφιες στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Riz Ahmed… με θόρυβο για το Όσκαρ

Ο τελευταίος χρόνος έχει αποδειχθεί να είναι απρόσμενος για τις γυναίκες του κόσμου, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Η παρουσία και η αναγνώριση όμως των γυναικών στον ανδροκρατούμενο χώρο του Hollywood, αποδεικνύεται λαμπρή. Η Κινέζα σκηνοθέτης Chloé Zhao καθώς και η Βρετανή Emerald Fennell έσπασαν πολλά ρεκορ με τις ταινίες τους «Nomadland» και «Promising Young Women» αντίστοιχα.

Οι υποψηφιότητες της Chloé Zhao

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την Chloé Zhao, είναι η μόνη γυναίκα που έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες μέσα σε έναν χρόνο. Υποψήφια για Oscars: Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου, Καλύτερου Μοντάζ και φυσικά Καλύτερης Ταινίας. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη ασιάτισα που λαμβάνει υποψηφιότητα Καλύτερης Σκηνοθεσίας στην ιστορία των βραβείων.

Οι υποψηφιότητες της Emerald Fennell

Η Emerald Fennell έλαβε υποψηφιότητες για Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερη Ταινία και Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο. Γίνεται επομένως η τρίτη μόλις γυναίκα που προτάθηκε σε τρεις κατηγορίες τον ίδιο χρόνο. Η Fennell απέσπασε την πρώτη της υποψηφιότητα για Oscar με τo «Promising Young Woman». Μια ταινία που τυχαίνει να είναι το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Συνολικά εκπροσωπούν μόλις την έκτη και την έβδομη γυναίκα που έχουν προταθεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Οι προηγούμενες υποψήφιες, εκ των οποίων μόνο μια κατάφερε να κερδίσει, ήταν: η Lina Wertmüller (1975’s Seven Beauties), η Jane Campion (1993’s The Piano), η Sofia Coppola (2003’s Lost in Translation), η Kathryn Bigelow (Η μόνη νικήτρια: 2008’s The Hurt Locker) και η Greta Gerwig (2017’s Lady Bird).