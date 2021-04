Abbey Cinema: Σώθηκε το αγαπημένο σινεμά του Τζον Λένον και του Τζορτζ Χάρισον

Το σινεμά, όπου ο Τζορτζ Χάρισον και ο Τζον Λένον πέρασαν τα εφηβικά τους χρόνια και στη συνέχεια συμπεριέλαβαν στους στίχους του τραγουδιού «In My Life», σώθηκε από κατεδάφιση.

Γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ σκόπευε να ρίξει το ιστορικό Abbey Cinema στο Wavertree στη Liverpool, ώστε να χτίσει ένα καινούριο κατάστημα. Το σινεμά, που είχε κλείσει το 1979, φιλοξενούσε ήδη ένα σούπερ μάρκετ, μέχρι που έκλεισε το 2020. Αυτή όμως ήταν η πρώτη φορά που είχε ζητηθεί η κατεδάφισή του.

Μετά από μία τοπική καμπάνια, όλα δείχνουν ότι τελικά το σινεμά θα σωθεί, αφού το «Historic England» (HE) τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολείται με Ιστορικές Τοποθεσίες απεφάνθη ότι το σινεμά αποτελεί ιστορικό σημείο ως «σπάνιος επιζών της χρυσής εποχής των σινεμά της δεκαετίας του ’30». Η σύμβουλος του HE μάλιστα δήλωσε ότι ελπίζουν να βρεθεί μία πιο βιώσιμη χρήση για το κτίριο.

Save the Abbey Cinema building! – Sign the Petition! https://t.co/YLJRrogumf via @UKChange

— Andi (@ArmitageAndi) April 8, 2021