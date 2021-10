Τζον Λένον: 5 συγκλονιστικές στιγμές από τη ζωή του θρυλικού σκαθαριού

Αν ο Τζον Λένον δεν είχε χάσει τη ζωή του τόσο άδικα στις 8 Δεκεμβρίου 1980 σήμερα θα έκλεινε τα 80 του χρόνια. Ο θρύλος των Beatles γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 9 Οκτωβρίου το 1940, σε ένα προάστιο της Liverpool, όπου και μεγάλωσε.

Ο Λένον αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής. Με το συγκρότημα του, τους Beatles, προκάλεσαν την υστερία (Beatlemania) σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλάζοντας για πάντα τη ροκ μουσική, αλλά και την έννοια της «διασημότητας».

Συγκεκριμένα, ο Λένον ήταν για πολλούς η «ψυχή» των Beatles, ενώ ως solo καλλιτέχνης αναδείχθηκε σε είδωλο της δημοφιλούς κουλτούρας. Υπεύθυνος για τη μουσική και τους στίχους πολλών σημαντικών τραγουδιών των Beatles, στη συνέχεια πειραματίστηκε και έγραψε ένα από τα πιο επιδραστικά κομμάτια της εποχής μας. Το γνωστό σε όλους μας, «Imagine».

Με τη σύζυγό του, Yoko Ono, τάχθηκαν κατά των πολέμων και έγιναν σύμβολα του ειρηνιστικού κινήματος. Μέσω της μουσικής τους θέλησαν να αφυπνίσουν τους νέους και να υποστηρίξουν τις γυναίκες, τους Αφροαμερικάνους, την εργατική τάξη. Μάλιστα, ο ακτιβισμός του ήταν τόσο έντονος και η επιρροή του πάνω στους νέους τόσο μεγάλη, που το FBI είχε πιέσει πολλές φορές για την απέλαση του από την Αμερική.

Μπορεί να έζησε μόνο 40 χρόνια, αλλά η ζωή του ήταν σίγουρα συγκλονιστική. Ας θυμηθούμε λοιπόν πέντε χαρακτηριστικές στιγμές από τη ζωή του σπουδαίου αυτού μουσικού.

1. Υστερία στην άφιξη των Beatles στις ΗΠΑ

Μπορεί οι Beatles να ήταν ήδη διάσημοι στην Μ. Βρετανία, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να τους προετοιμάσει για την υστερία που συνάντησαν όταν κατέφτασαν στις ΗΠΑ το 1964. Ήταν το πρώτο τους ταξίδι στις ΗΠΑ και η αρχή της Beatlemania, της γνωστής «βρετανικής εισβολής» στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Στο αεροδρόμιο είχαν μαζευτεί εκατοντάδες θαυμαστές για να δουν από κοντά το boy-band που τραγουδούσε το «I Want To Hold Your Hand» και τους είχε κλέψει την καρδιά.

2. Όταν ο Τζον Λένον και τα υπόλοιπα «σκαθάρια» βραβεύτηκαν από τη Βασίλισσα Ελισάβετ

Η σχέση του Λένον με τη μοναρχία της Μ. Βρετανίας ήταν αρκετά περίπλοκη. Tο 1965, μαζί με τους υπόλοιπους Beatles, αναδείχτηκε σε ΜΒΕ (Μέλος του πιο εξαιρέτου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) και έλαβε το αντίστοιχο μετάλλιο από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, μετά από υπόδειξη του τότε πρωθυπουργού Harold Wilson. Τέσσερα χρόνια αργότερα, όμως, ο Τζον Λένον επέστρεψε το μετάλιο του λόγω της στήριξης της Μ. Βρετανίας προς τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά και της εμπλοκής της στον εμφύλιο πόλεμο της Νιγηρίας.

3. Όταν ο Λένον δήλωσε ότι «οι Beatles είναι πιο διάσημοι από τον Χριστό!»

Την απόλυτη επιτυχία των Beatles στην Αμερική ήρθε να διαταράξει ο Λένον, όταν το 1966 δήλωσε σε συνέντευξη του σε βρετανική εφημερίδα ότι «οι Beatles είναι πιο δημοφιλείς από τον Ιησού». Στην Μ. Βρετανία δεν συνάντησαν τόσες αντιδράσεις, αλλά στις ΗΠΑ δεκάδες ραδιοφωνικοί σταθμοί άρχισαν να μποϋκοτάρουν τη μουσική τους, ενώ όπου πήγαιναν τους ακολουθούσαν αντίστοιχες διαδηλώσεις χριστιανικών οργανώσεων. Έτσι, ο Λένον αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για το σχόλιο του, αν και υποστήριξε ότι αναφέρθηκε μόνο στη δημοφιλία του χριστιανισμού ανάμεσα στους νέους, που όντως δεν ήταν τόσο μεγάλη στη Μ. Βρετανία των 60s.

4. Τα διάσημα «Bed-Ins for Peace» του Λένον και της Γιόκο Όνο

Αμέσως μετά τον γάμο του το 1969, ο Λένον και η Γιόκο αποφάσισαν να γιορτάσουν τον μήνα του μέλιτος με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μετακόμισαν στο Amsterdam στο ξενοδοχείο Hilton και προσκάλεσαν ρεπόρτερ από όλα τα μέσα. Εκεί τους δήλωσαν ότι δεν θα κουνηθούν από το κρεβάτι τους για δυο ολόκληρες εβδομάδες. Σύμφωνα με το νιόπαντρο ζευγάρι τα «Bed-Ins» αποτελούσαν μια εναλλακτική, μη βίαια διαμαρτυρία κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Στην ιστορική αυτή διαμαρτυρία ηχογραφήθηκε και το διάσημο «Give Peace a Chance«.

5. Η διάσημη τελευταία φωτογράφηση του Τζον Λένον εφτά ώρες πριν τη δολοφονία του

Ίσως η πιο διάσημη φωτογραφία του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο. Την είχε τραβήξει η φωτογράφος Annie Leibovitz για το περιοδικό «Rolling Stone» χωρίς να ξέρει ότι θα ήταν η τελευταία φωτογράφηση του Λένον. Μιλώντας για τη φωτογραφία, που τελικά κατέληξε στο εξώφυλλο του Rolling Stone, η φωτογράφος είχε δηλώσει: «Για την φωτογραφία αυτή τους είχα φανταστεί μαζί και μάλιστα χωρίς τα ρούχα τους, μιας και το έκαναν συνέχεια αυτό. Τελευταία στιγμή, όμως, η Γιόκο αποφάσισε να μην βγάλει τα ρούχα της. Έτσι βγήκε αυτή η φωτογραφία, η πολύ έντονη εικόνα μιας ντυμένης Γιόκο και ενός γυμνού Τζον, στην αγκαλιά της. Φυσικά, ο Λένον δολοφονήθηκε αυτό το απόγευμα, αλλάζοντας για πάντα αυτή τη φωτογραφία. Ξαφνικά, αυτή η εικόνα είχε μία ιστορία. Την κοιτάς και σκέφτεσαι ότι μπορεί αυτό να ήταν το τελευταίο φιλί τους, το αντίο τους.«