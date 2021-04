Online Agenda: 44 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 7 Απριλίου

Θέατρο

«Μadame Βutterfly» – viva.gr

Η θρυλική παράσταση «Μadame Βutterfly» του David Henry Hwang, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά, με τους Αλέκο Αλεξανδράκη και Κώστα Αρζόγλου, έρχεται online για on demand προβολές, 7-11 Απριλίου, μέσω viva.gr. Ο Γάλλος διπλωμάτης Ρενέ Γκαλλιμάρ, από το κελί του, αναπολεί την εποχή που έζησε στη Κίνα, τότε που η Σονγκ Λι-Λινγκ τον άγγιξε όσο καμία άλλη με έναν τρόπο συναρπαστικό. Συμμετέχουν: Γιώργος Λέφας, Μαρία Τζομπανάκη, Ελευθερία Σπανού, Σάσα Κρίτση, Γιάννης Ηλιόπουλος κ.α.

Τετάρτη 7/4

Διαθέσιμη έως 11/4

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Αμπιγιέρ» – viva.gr

Οι θεατρικές επιχειρήσεις Λεμπέση διαθέτουν για on demand προβολές, 7-11 Απριλίου, την παράσταση θρύλο «Ο Αμπιγιέρ» του Ρόναλντ Χάργουντ, μέσω viva.gr. Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας τη σεζόν 1989 -90 στο θέατρο Αθήναιον, σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου, με Σερ τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Νόρμαν τον Νικήτα Τσακίρογλου και Λαίδη την Ελένη Χατζηαργύρη. Είναι ένα έργο χαρακτήρων, που περιγράφει την ιδιόμορφη σχέση ανάμεσα σε ένα βετεράνο διάσημο σαιξπηρικό ηθοποιό και τον αφοσιωμένο Αμπιγιέρ του.

Τετάρτη 7/4

Διαθέσιμη έως 11/4

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Γιούγκερμαν» – Θέατρο Πορεία

Η παράσταση του Θεάτρου Πορεία «Γιούγκερμαν», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον κεντρικό ρόλο και έναν θίασο 20 πρωταγωνιστών, θα είναι διαθέσιμη για online προβολές από έως 23 Μαΐου στην πλατφόρμα on demand του θεάτρου Πορεία και στο viva.gr. Παρακολουθείστε τον βίο και την πολιτεία του γοητευτικού και δαιμόνιου Φινλανδού αριστοκράτη που ανακάλυψε το «υψηλό» μέσα από την ελληνική ψυχή. *Φώτο: Βάσια Αναγνωστοπούλου.

Τετάρτη 7/4

Διαθέσιμη έως 23/5

Εισιτήριο: 7.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«My Dear Andy» – e-thessalonikiculture.gr

Η online πολιτιστική πλατφόρμα Δήμου Θεσσαλονίκης, e-thessalonikiculture.gr, παρουσιάζει on demand, από τις 4 έως τις 20 Απριλίου, την παράσταση «My Dear Andy», σε κείμενο-σκηνοθεσία-ερμηνεία Χρήστου Αντωνιάδη. Η ζωή ενός ανθρώπου που στιγμάτισε την τέχνη του 20ου αιώνα, ενός καλλιτέχνη που έσπασε το ταμπού της μοναδικότητας φτιάχνοντας τέχνη για όλους, του πρωτοπόρου της pop art, Andy Warhol, ιδωμένη μέσα από τα μάτια του Αλέξανδρου Ιόλα, που υπήρξε μέντορας του αλλά και αυτός που τον ανακάλυψε.

Τετάρτη 7/4

Διαθέσιμη έως 20/4

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Τίμιος Κλέφτης» – ΚΘΒΕ

Ο «Τίμιος Κλέφτης» του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι το νέο δραματοποιημένο ακρόαμα σε σκηνοθεσία Μαρίας Καραμήτρη, διαθέσιμο online και δωρεάν από αυτή την Παρασκευή 2 Απριλίου στην ιστοσελίδα και τα podcast του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για την εξιστόρηση του Αστάφι Ιβάνιτς, ο οποίος είχε γνωρίσει κάποτε στη ζωή του έναν τίμιο κλέφτη, έναν μάλλον «τίμιο άνθρωπο (που) όμως έκλεψε». Παίζουν: Χρήστος Διαμαντούδης, Έφη Δρόσου, Γιώργος Κολοβός, Βασίλης Σπυρόπουλος, Θάνος Φερετζέλης.

Τετάρτη 7/4

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

