Ανακάλυψε τον επικοινωνιακό εαυτό σου: Online βιωματικό σεμινάριο από το Believe in You

Ο νέος κύκλος σεμιναρίων του Believe in You «Ανακάλυψε τον επικοινωνιακό εαυτό σου», ο οποίος πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη του Απριλίου, σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια σε όλους ώστε να μάθουν να δικτυώνονται αποτελεσματικά και να δίνουν στους γύρω τους τα σωστά μηνύματα, αποκτώντας μεγάλο πλεονέκτημα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους.

Τα σεμινάρια θα είναι διαδραστικά και βιωματικά, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία άμεσης εξάσκησης των τεχνικών.

Είτε το πιστεύουμε, είτε όχι, όλοι έχουμε μέσα μας έναν επικοινωνιακό εαυτό. Ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό. Έχουμε ανάγκη τους άλλους ανθρώπους για να ζήσουμε μία υγιή και χαρούμενη ζωή. Παράλληλα, χτίζουμε τις σχέσεις μας προβάλλοντας προς τα έξω τις θετικές μας πτυχές.

Τόσο το να χτίσουμε ανθρώπινες σχέσεις, όσο και το να βγάλουμε προς τα έξω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας είναι καθαρά στο χέρι μας, αρκεί να διαθέτουμε τις απαραίτητες δεξιότητες.

«Ανακάλυψε τον επικοινωνιακό εαυτό σου»: Λίγα λόγια για το σεμινάριο

Εισηγήτρια των σεμιναρίων είναι η κα Εύη Ξυραφά, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης, Εκπαιδεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ-Τα 3 κλειδιά της ζωής» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

«Τα σεμινάρια είναι αυτοτελή, παραμένουν, όμως, αλληλένδετα. Για περισσότερα εφόδια και καλύτερη αφομοίωση της γνώσης προτείνουμε να παρακολουθήσετε τον πλήρη κύκλο και σας κάνουμε δώρο το ένα σεμινάριο»!

Θέματα σεμιναρίων:

Τετάρτη 7 Απριλίου: Πώς να κάνεις γνωριμίες και να αναπτύσσεις δίκτυο

Ξεπερνώντας τη ντροπή

Πώς να σπάτε τον πάγο

Μυστικά για να πιάνετε κουβέντα που να ρέει

Πώς να χτίζετε δίκτυο

Τα οφέλη της δικτύωσης προσωπικά και επαγγελματικά

Τετάρτη 14 Απριλίου: Γλώσσα σώματος

Πώς να γίνετε καλύτεροι ακροατές αναγνωρίζοντας τα σημάδια της γλώσσας του σώματος

Ασυμφωνίες μεταξύ λέξεων και γλώσσας του σώματος

Πώς να αναγνωρίζετε τα συναισθήματα και τη στάση των άλλων μέσα από εκφράσεις του προσώπου

Πώς να προσαρμόζετε τη γλώσσα του σώματός σας για να δίνετε αποτελεσματικά μηνύματα

Πώς να διαχειρίζεστε τη γλώσσα του σώματoς προκειμένου να δίνετε θετικές εντυπώσεις

Τετάρτη 21 Απριλίου: Διαχείριση εντυπώσεων

Πώς να διαχειρίζεστε την εικόνα σας προκειμένου να δίνετε τα κατάλληλα μηνύματα

Πώς να ξεπεράσετε τις αντιφάσεις στην εντύπωση που δίνετε στους γύρω σας

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση εντυπώσεων προκειμένου να βελτιώσετε τις σχέσεις σας

Τετάρτη 28 Απριλίου: Πώς να πουλάς τον εαυτό σου

Γιατί να πουλήσετε τον εαυτό σας

Ο ρόλος της αυτοπεποίθησης

Τεχνικές πωλήσεων που εφαρμόζουν στην προσωπική μας ζωή

Μεθοδολογία:

Θεωρία-χρήση διαφανειών

Ασκήσεις

Πρακτικές συμβουλές

Συζήτηση

Χρήση πραγματικών παραδειγμάτων

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όσους επιθυμούν:

Να δημιουργήσουν δίκτυο, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά

Να αυξήσουν το δίκτυο τους

Να βρουν νέους φίλους

Να γίνουν πιο ανοιχτοί

Να βελτιώσουν την επικοινωνία τους

Να διαβάζουν την γλώσσα του σώματος των άλλων, προκειμένου να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα

Να διαχειρίζονται τη γλώσσα του σώματός τους, ώστε να περνάνε αποτελεσματικά τα μηνύματα που θέλουν μέσα στις σχέσεις τους

Να δίνουν στους γύρω τους την εικόνα που θέλουν

Να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις ευκαιρίες για επιτυχία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αντιμετωπίζω τον αρνητισμό στη ζωή μου: Online σεμινάριο αυτοβελτίσωσης από το Believe In You

Τι θα αποκομίσετε από τα σεμινάρια;

Θα αυξήσετε το δίκτυό σας

Θα δημιουργήσετε νέες ευκαιρίες προσωπικά και επαγγελματικά

Θα μάθετε να διαβάζετε τη γλώσσα του σώματος

Θα χειρίζεστε τη δική σας γλώσσα σώματος προς όφελός σας

Θα βελτιώσετε την επικοινωνία σας

Θα δίνετε τα κατάλληλα μηνύματα στο περιβάλλον σας

Θα δημιουργείτε πιο εύκολα σχέσεις

Θα βγάζετε προς τα έξω την καλύτερη εικόνα σας

Ανακάλυψε τον επικοινωνιακό σου εαυτό

Χτίστε σχέσεις και αποκτήστε πλεονέκτημα προσωπικά και επαγγελματικά!

Αξιοποιήστε τις δυνάμεις σου και δώσε στον κόσμο την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας!

Δημιουργήστε νέες ευκαιρίες αυξάνοντας το δίκτυο σας και βγάζοντας προς τα έξω τον καλύτερο σας εαυτό!

Θέλετε να γίνετε πιο ανοιχτοί; Να αποκτήσετε φίλους ή γνωριμίες; Να περνάτε προς τα έξω τα σωστά μηνύματα;

Είτε το πιστεύουμε, είτε όχι, όλοι έχουμε μέσα μας έναν επικοινωνιακό εαυτό!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 34 προτάσεις για την εβδομάδα 5-11/4

Τα μυστικά για να τον ανακαλύψουμε!