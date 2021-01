Lighthouse Sessions: Η νέα ενότητα εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ με καλεσμένους της εγχώριας μουσικής σκηνής

Μία νέα ενότητα μουσικών εκδηλώσεων εγκαινιάζεται το 2021 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Κάθε μήνα, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, ο συνθέτης και ντράμερ Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, έχοντας ως αφετηρία την τζαζ και τελικό προορισμό μια απελευθερωμένη από κανόνες συνομιλία, συμπράττει με εκλεκτούς καλεσμένους της εγχώριας μουσικής σκηνής.

Η ενότητα, που φέρει τον τίτλο Lighthouse Sessions και πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 20:30 και θα μεταδοθεί μέσω live streaming στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org), στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

Lighthouse Sessions: μουσικά πορτρέτα

Στόχος των Lighthouse Sessions είναι να αναδείξουν τη δύναμη της μουσικής γλώσσας μέσα από πέντε πρωτότυπα πορτρέτα καλλιτεχνών, συνδέοντας την ελληνική παράδοση και τα ρεμπέτικα με την τζαζ και την κλασική μουσική, σε ένα απρόσμενο και, για αυτό, μοναδικό αποτέλεσμα, ανοικτό στον αυτοσχεδιασμό και την πειραματική διάθεση. Κάθε φορά ο Κτιστάκης συνομιλεί με τον καλεσμένο του για τη ζωή και τις μουσικές του αναζητήσεις, ενώ, παράλληλα τον καλεί σε έναν μουσικό διάλογο, με τη συνοδεία ενός τζαζ τρίο και ενός κουαρτέτου εγχόρδων. Πρώτος καλεσμένος, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου, είναι ο σπουδαίος τρομπετίστας της τζαζ Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ενώ τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν η Σαβίνα Γιαννάτου, ο λαουτιέρης, δημιουργός των Couleur Locale, Γιώργης Μανωλάκης, το μουσικό σχήμα Τακίμ και ο Δημήτρης Μυστακίδης που συστήνει εκ νέου το ρεμπέτικο και την παράδοση με το δεξιοτεχνικό του παίξιμο στην κιθάρα.

Λίγα λόγια για τον πρώτο καλεσμένο των Lighthouse Sessions

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Ανδρέας Πολυζωγόπουλος μεγάλωσε στο Σαμκό, ένα μικρό χωριό της Ηλείας. Ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική παίζοντας κιθάρα, μέχρι που, στα 18, ανακάλυψε την τρομπέτα. Σπούδασε τζαζ τρομπέτα στο κονσερβατόριο του Άμστερνταμ (Bachelor of Arts) και στη Βασιλική Ακαδημία των Βρυξελλών (Master of Arts) όπου και κέρδισε τον διαγωνισμό «Toots Thielemans». Παράλληλα, έκανε μαθήματα με τον Markus Stockhausen και παρακολούθησε σεμινάρια με τον Paolo Fresu στη Σαρδηνία.

Από τα πρώτα του βήματα ξεκίνησε να συνθέτει. Το 2008 ηχογράφησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Perfumed Dreams με το σχήμα Poly Quartet και κέρδισε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό «Motives For Jazz» του Βελγίου. Το 2010 ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Τζαζ Νέων και ακολούθησε μια περιοδεία στην Ευρώπη. Έχει δώσει συναυλίες σε διάφορα σημαντικά φεστιβάλ και clubs όπως τα North Sea Jazz Festival, Odessa Jazz Festival, Shanghai World Music Festival, Berlin Jazz Festival, κ.ά. Έχει ηχογραφήσει τέσσερα προσωπικά άλμπουμ και συμμετείχε σε περισσότερες από εβδομήντα ηχογραφήσεις μέχρι σήμερα. Έχει συνεργαστεί με τους Jaques Morelembaum, Tore Brunborg, Diederik Wissels, Tony Lakatos, Gunter “Baby” Sommer, Mode Plagal, Ψαραντώνη, Γιώργη Μανωλάκη, Γιώργο Παλαμιώτη, Σαβίνα Γιαννάτου, Μαρία Φαραντούρη, Dulce Pontes, Δημήτρη Καλαντζή, Νίκο Σιδηροκαστρίτη, David Lynch, Haig Yazdjan, Federico Casagrande, Βαγγέλη Κατσούλη, Γιώργο Κοντραφούρη, Βασίλη Ρακόπουλο, Σταύρο Λάντσια, Πέτρο Κλαμπάνη, Τάκη Μπαρμπέρη, Τάνια Γιαννούλη, Διονύση Σαββόπουλο, Θανάση Παπακωνσταντίνου κ.α.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου είναι η αέναη αναζήτηση του καινούργιου, χωρίς τον φόβο του ρίσκου, είτε αυτό πρόκειται για τα ηχοχρώματα της τρομπέτας είτε για τα project που δημιουργεί. Αυτό αποδεικνύεται και από την προσωπική του δισκογραφία, με το Heart of the Sun, άλμπουμ αφιέρωμα στους Pink Floyd, να ακολουθείται από το, εμπνευσμένο από έναν δεκαήμερο σιωπηλό διαλογισμό, Anicca και τον ambient δίσκο One Inch of Love. Ο ευρωπαϊκός ήχος της τζαζ, πάντως, είναι ο χώρος που ο Πολυζωγόπουλος νιώθει περισσότερο προσφιλή και οικείο, θεωρώντας εξ’ ίσου σημαντικά στη μουσική τον ρυθμό αλλά και τη… σιωπή.

Ο συνθέτης, ενορχηστρωτής και ντράμερ Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης με ακαδημαϊκή πορεία στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και τη μουσική εκπαίδευση, ασχολείται ενεργά με τη διδασκαλία, εμπνέοντας με τη δημιουργικότητά του τη νέα γενιά που θα αποτελέσει το νέο αίμα της εγχώριας μουσικής σκηνής. Πέντε χρόνια μετά το δισκογραφικό του ξεκίνημα με το άλμπουμ Tora και την υπογραφή του Alex Drakos Trio που δημιούργησε μαζί με τον κοντραμπασίστα Ντίνο Μάνο και τον πιανίστα Γιάννη Παπαδόπουλο, και εν αναμονή της νέας δισκογραφικής του δουλειάς, o Aλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης εξερευνά εκ νέου ήχους και μουσικές του κόσμου έχοντας πάντα ως αφετηρία την τζαζ, οδηγό τον αυτοσχεδιασμό και επιρροές από τη ροκ, την παραδοσιακή και την κλασική μουσική. Ο Κτιστάκης αποτελεί, λοιπόν, τον ιδανικό οικοδεσπότη για τη νέα σειρά πρωτότυπων συναυλιακών πορτραίτων που εγκαινιάζει το ΚΠΙΣΝ, η οποία θα σκιαγραφήσει σημαντικά πρόσωπα της πολυσύνθετης ελληνικής μουσικής πραγματικότητας συνενώνοντας τη διαχρονική αξία της παράδοσης με τη δημιουργική ανησυχία του σήμερα.

Συντελεστές:

Ντίνος Μάνος – μπάσο

Γιάννης Παπαδόπουλος – πιάνο

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης – ντραμς

Διονύσης Βερβιτσιώτης – βιολί

Κώστας Παναγιωτίδης – βιολί

Ηλίας Λιβιεράτος – βιόλα

Μαρίνα Κολοβού – τσέλο

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης – σύνθεση & ενορχήστρωση εγχόρδων

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος & Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης: διασκευή