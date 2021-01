Online Agenda: 23 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 15 Ιανουαρίου

Θέατρο

«Με τη Σιωπή», με την Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Η βραβευμένη παράσταση «Με τη Σιωπή» του Αλεχάντρο Κασόνα, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραγέωργου, με τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου και τον Προμηθέα Αλειφερόπουλο θα παρουσιαστεί σε τρεις μοναδικές online προβολές, 15, 16 και 17 Ιανουαρίου 2021. Η ανύπαντρη Ελισέα, που περιμένει τον αρραβωνιαστικό της να γυρίσει από την Αμερική, ζει περισσότερο στο μαγικό δωμάτιο της φαντασίας της παρά στην πραγματικότητα, αφήνοντας τον ρεαλιστικό χρόνο να περνάει μένοντας στο παρελθόν. Σε αυτό της το ταξίδι παρέα θα της κάνει ένα αυτιστικό παιδί, ο ανιψιός της. Συμμετέχουν: Κώστας Αρζόγλου, Χρήστος Βασιλόπουλος και Άννα Μονογιού.

Παρασκευή 15/1 | 20:00

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης εδώ.

«Το Τρίτο Στεφάνι» – Θέατρο Παλλάς

Το «Τρίτο Στεφάνι», η μεγάλη θεατρική παραγωγή της χρονιάς στο Θέατρο Παλλάς, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, θα προβληθεί online 15, 16 και 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας του VIVA.gr. Οι πρωταγωνίστριες Μαρία Καβογιάννη και Μαρία Κίτσου πλαισιώνονται από έναν εικοσαμελή θίασο σημαντικών ηθοποιών και τη νέα, πρωτότυπη μουσική του Μίνου Μάτσα. Το μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή είναι μια κατάθεση μνήμης όπου μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των ηρώων περνάει ολόκληρη η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Παρασκευή 15/1 Διαθέσιμο από τις 19:00 – 00:00

Τιμή ηλεκτρονικού εισιτηρίου: 12,99€

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί online, από τις 17 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Παρασκευή 15/1

Διαθέσιμη έως 17/1 στις 23:59

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει online το web έργο του Ανδρέα Φλουράκη, «Πυραμίδες». «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου. Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού.(…) Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, (…), που τους αποσυντονίζει, (…) και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθεσία: Διαμαντής Καραναστάσης.

Παρασκευή 15/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ένα λογοτεχνικό εικονογραφημένο κουίζ που μας έφτιαξε τη διάθεση

Παρασκευή 15/1



«Henry IV part 1 & 2» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε τις παραστάσεις των δύο μερών του «Ερρίκου Δ’» (Α΄Μέρος και Β’ Μέρος) του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Dominic Dromgoole. Ενώσω ο Πρίγκηπας Χαλ, γιος του Ερρίκου Δ’, περνάει τον χρόνο του αλόγιστα ανάμεσα στις ιερόδουλες, μεθύστακες και μικροαπατεώνες, μια εξέγερση ξεσπάει από άκρη σε άκρη της χώρας, οδηγούμενη από τον Δούκα του Νορθάμπερλαντ και τον γιό του. Καθώς ο Χαλ αναδεικνύεται νικητής στο πεδίο της μάχης, ο Ερρίκος Δ βρίσκεται ετοιμοθάνατος στο κρεβάτι, ενώ οι εναπομείναντες επαναστάτες δεν δείχνουν πρόθυμοι να υποταχθούν στο στέμμα. Παίζουν: Roger Allam, Oliver Cotton, Sam Crane, Jamie Parker κ.α.

Παρασκευή 15/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ (κάθε παράσταση)

Απαραίτητη η εγγραφή

Α΄μέρος εδώ. Β΄μέρος εδώ.



Αφιέρωμα στον Μολιέρο – Comédie-Française

Κάθε χρόνο, στις 15 Ιανουαρίου, ο θίασος της Comédie-Française συγκεντρώνεται για να γιορτάσει τα γενέθλια του εμβληματικού Γάλλου δραματουργού και ηθοποιού Μολιέρου. Φέτος, το αφιέρωμα θα μεταδοθει, μέσω live streaming, από την επίσημη ιστοσελίδα, τη σελίδα του Facebook και το κανάλι στο youtube του θιάσου, απευθείας από τη Salle Richelieu. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει η online μετάδοση της παράστασης του «Δον Ζουάν», σε σκηνοθεσία Jean-Pierre Vincent.

Παρασκευή 15/1 | 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Γλώσσα Γαλλικά

Δείτε το αφιέρωμα και την παράσταση εδώ.

«Hamlet» – Maxim Gorki Theater

Το Maxim Gorki Theater παρουσιάζει την Τετάρτη 13 και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30 (ώρα Ελλάδος), μέσω live streaming, μια νέα εκδοχή του «Hamlet» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Christian Weise. Μια τραγωδία βίας, διαφθοράς, εκδίκησης και εξαπάτησης, που επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως η θρησκεία, ο θάνατος, η φιλοσοφία, οι ενοχές και η οποία μεταφέρεται, χρονικά, στην μόλις επανενωμένη Γερμανία. Παίζουν: Svenja Liesau, Dominic Hartmann, Kenda Hmeidan, Ruth Reinecke, κ.α.

Παρασκευή 15/1 | 20:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: Από 5€ | Με αγγλικούς υπότιτλους

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αδελφοί Καραμάζοφ: Επιπλέον online streaming ποροβολές για την παράσταση του μπαλέτου Άιφμαν

Παιδικό Θέατρο

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 25/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. ‘Ενα σύγχρονο παραμύθι, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.

Παρασκευή 15/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παιδικές παραστάσεις: Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Status Update: Άλκηστις Ζιρώ, ηθοποιός

Μουσικό Θέατρο

«Αρμίντα» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της με ένα αφιέρωμα στη σπουδαία σοπράνο Renée Fleming. Σειρά έχει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 η όπερα «Αρμίντα» του Τζοακίνο Ροσσίνι, βασισμένη στο επικό ποίημα «Απελευθερωμένη Ιερουσαλήμ» του Τορκουάτο Τάσσο. Μια παραγωγή του 2010 σε σκηνοθεσία Mary Zimmerman και μουσική διεύθυνση Riccardo Frizza. Την εποχή των Σταυροφοριών, μια όμορφη και διαβολική μάγισσα, η Αρμίντα (Renée Fleming), επιθυμεί να ξανακατακτήσει την αγάπη του Φράγκου Ιππότη, Ρινάλδου (Lawrence Brownlee), με τη συνδρομή των μαγικών ξορκιών της.

Παρασκευή 15/1

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Ρουσάλκα» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Άντονιν Ντβόρζακ «Ρουσάλκα». Μια παραγωγή του 2020, σε μουσική διεύθυνση Tomáš Hanus και σκηνοθεσία Sven-Eric Bechtolf. Η ιστορία μιας γοργόνας που ερωτεύεται έναν άνθρωπο και εγκαταλείπει τη ζωής της στη θάλασσα, ερχόμενη αντιμέτωπη με τον κόσμο. Μια νέα εκδοχή του κλασικού παραμυθιού, διανθισμένη με ερωτήματα που απασχολούσαν την εποχή της γραφής της (1900), για τον πολιτισμό, τη φύση, τους φόβους, τις επιθυμίες και τις σχέσεις εξουσίας. Παίζουν: Olga Bezsmertna, Elena Zhidkova, Piotr Beczała κ.α.

Παρασκευή 15/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου:

Χορός

«Midsummer Night’s Dream» – Marquee TV

Μέσω της συνδρομητικής online πλατφόρμα θεαμάτων Marquee TV μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και χωρίς συνδρομή/εγγραφή την παράσταση χορού του Royal Swedish Ballet «Midsummer Night’s Dream», σε χορογραφία του διάσημου Σουηδού χορογράφου Alexander Ekman και μουσική του Mikael Karlsson. Η παράσταση αν και δεν βασίζεται στον Σαίξπηρ, ωστόσο μοιράζεται τα μοτίβα της μέθης, της σύγχυσης και της επιθυμίας, καθώς είναι εμπνευσμένη από σκανδιναβικές παραδόσεις εορτασμού της ημέρας του ηλιοστασίου, όταν και το πέπλο ανάμεσα στον κόσμο μας και τον κόσμο των πνευμάτων είναι λεπτότερο.

Παρασκευή 15/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν | Χωρίς Εγγραφή-Συνδρομή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 24 Ιανουαρίου 2021.

Παρασκευή 15/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Λιούις Κάρολ: Ο μυστηριώδης άνθρωπος πίσω από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»

Μουσική

Δήμητρα Γαλάνη – ΚΠΙΣΝ

Η συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα είναι διαθέσιμη, για δωρεάν online παρακολούθηση, από την Παρασκευή 15/01 στις 11.00 έως την Κυριακή 17/01 στις 23.00, στη σελίδα snfcc.org/GalaniOnDemand. Την ερμηνεύτρια συνοδεύουν ο δεξιοτέχνης στο ούτι και στα παραδοσιακά όργανα Θωμάς Κωνσταντίνου και ο εξαιρετικός πιανίστας της τζαζ Σπύρος Μάνεσης. Μια ξεχωριστή μουσική παράσταση με επιρροές από την Ανατολή και τη Δύση.

Παρασκευή 15/1 | Από τις 11:00 π.μ.

Διαθέσιμη έως 17/1 στις 23:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Carlo Boccadoro – Σκάλα του Μιλάνου

Η Σκάλα του Μιλάνου παρουσιάζει, την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), δωρεάν διαδικτυακό κονσέρτο, σε μουσική διεύθυνση Carlo Boccadoro. Ο Ιταλός μαέστρος και η ορχήστρα της La Scala θα μας ερμηνεύσουν έργα των Niccolò Castiglioni, Philip Glass, Bruno Maderna, Mauro Montalbetti, Arvo Pärt καθώς και του ίδιου του Boccadoro. Η μουσική εκδήλωση θα μεταδοθεί στην επίσημη ιστοσελίδα και τη σελίδα facebook της La Scala.

Παρασκευή 15/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Δείτε το κονσέρτο εδώ.

Jimmy Eat World – Phoenix Sessions

Το αμερικάνικο συγκρότημα της ροκ Jimmy Eat World παρουσιάζει το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, στις 12:00 μ.μ., μέσω online streaming, το πρώτο από μια σειρά κινηματογραφημένων μουσικών sessions, σε κάθε ένα από τα οποία επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο άλμπουμ, ερμηνεύοντάς το σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Στο πρώτο session, με τίτλο «Chapter X – Surviving» οι Jimmy Eat World θα ερμηνεύσουν για πρώτη φορά ολόκληρο το 10ο studio album τους, με τίτλο «Surviving».

Σάββατο 16/1 | 12:00 μ.μ.

Εισιτήρια: Από 17.50$ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Δείτε τη μουσική εκδήλωση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Sex Pistols: Η πιο punk συναυλία του συγκροτήματος ήταν και η τελευταία τους

Σινεμά

Fear: The Home of Horror – Universal Pictures

Η Universal Pictures προσφέρει από τις 15 έως τις 17 Ιανουαρίου, στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), 7 κλασικές ταινίες τρόμου, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το κανάλι της Fear: The Home Of Horror στο youtube. Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, στις 22:00, παρακολουθήστε την ταινία «Δράκουλας» (1931) με τον εμβληματικό Μπέλα Λουγκόζι. Ενώ στις 23:30, η ταινία του Karl Freund «Η Μούμια» (1932).

Παρασκευή 15/1 | 22:00 και 23:30

Διαθέσιμες έως τις 23/1

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.



Έκθεση

Dante Istoriato – Γκαλερί Ουφίτσι

88 σπάνια σκίτσα εμπνευσμένα από τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη εκτίθενται σε μια δωρεάν εικονική έκθεση της γκαλερί Ουφίτσι, η οποία εγκαινιάζει τους ετήσιους εορτασμούς της Ιταλίας για την 700η επέτειο θανάτου του εμβληματικού ποιητή. Πρόκειται για σκίτσα του 16ου αιώνα, δημιουργημένα από τον Αναγεννησιακό καλλιτέχνη Federico Zuccari. Ο Dante Alighieri, γνωστός ως ο πατριάρχης της ιταλικής γλώσσας, γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1265 και πέθανε στη Ραβένα το 1321. Το επικό ποίημα του «Θεία Κωμωδία» είναι διαιρεμένο σε τρία μέρη και εξιστορεί το «ταξίδι» ενός προσκυνητή μέσα από την κόλαση, το καθαρτήριο και τον παράδεισο.

Παρασκευή 15/1

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Παρασκευή 15/1 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 1ο βίντεο εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ «Μήλα»: Η ελληνική ταινία στον δρόμο για την 93η διοργάνωση των Όσκαρ

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, η ηθοποιός/σκηνοθέτις Νάνσυ Μπούκλη.

Παρασκευή 15/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.