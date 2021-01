Θέατρο

«Μαγειρεύοντας με τον Έλβις», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα

Η Ελένη Ράντου ανοίγει το αρχείο των παραστάσεων της στο Θέατρο Διάνα με αφορμή τα 20 χρόνια θεατρικής πορείας. Η αρχή γίνεται με την παράσταση «Μαγειρεύοντας με τον Έλβις» του Λι Χολ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, 4-6 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00, για 3 online προβολές μέσω viva.gr. Παίζουν: Ελένη Ράντου, Κατιάνα Μπαλανίκα, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Αντώνης Λουδάρος. Ένα έργο τολμηρό και σύγχρονο, μια παράδοξη κωμωδία σε ρυθμούς rock & roll.

Δευτέρα 4/1 | 20:00

Εισιτήρια: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Απολυμένη» του Αντώνη Τσιπιανίτη

Η Erofili Productions παρουσιάζει την Κατερίνα Διδασκάλου στο αστείο και ταυτόχρονα σοβαρό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, «Απολυμένη». Η παράσταση θα μεταδοθεί, από τις 26 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, σε online streaming (full) HD (High Definition), σε τηλεσκηνοθεσία, ειδικά για τις ανάγκες του streaming, του έμπειρου και γνωστού από τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες του Κώστα Κιμούλη. Η Μαριέτα εργάζεται ως κοσμικογράφος σε μεγάλο γυναικείο περιοδικό. Η στήλη της θεωρείται κορυφαία στο είδος της. Πλούσιοι και διάσημοι κάνουν το παν για να δημοσιεύσει φωτογραφία τους. Η ζωή της είναι γεμάτη λάμψη, πάρτι, ταξίδια. Και μια μέρα.. ξαφνικά απολύεται…

Δευτέρα 4/1 | 20:00

Διαθέσιμη από τις 20:00 έως τις 00:00

Εισιτήριο: 8€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ομήρου Οδύσσεια – Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Τριάντα οκτώ ηθοποιοί του ΚΘΒΕ έντυσαν με τις φωνές τους, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Έφης Δρόσου, το μνημειώδες έργο της «Οδύσσειας», σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη. Είκοσι τέσσερις ραψωδίες, 12.110 στίχοι, 10 χρόνων γεγονότα σε 41 ημέρες, αποτυπώθηκαν σε ένα έργο 23ων ωρών (η κάθε Ραψωδία έχει διάρκεια περί τα 45 λεπτά της ώρας). Το έργο θα είναι διαθέσιμο στα online οπτικοακουστικά μέσα του Οργανισμού (ιστοσελίδα: www.ntng.gr και soundcloud.com/ntngreece) από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με εβδομαδιαία περιοδικότητα προβολής. Ηθοποιοί: Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Νεφέλη Ανθοπούλου, Μελίνα Αποστολίδου, Γιάννης Γκρέζιος, Νατάσα Δαλιάκα, Θανάσης Δισλής, Δημήτρης Διακοσάββας, Έφη Δρόσου, Τέλης Ζαχαράκης, Σοφία Καλεμκερίδου, Μαρία Καραμήτρη κ.α.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε το έργο εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, θα προβληθεί για έξι μοναδικές προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 9 Ιανουαρίου 2021, online μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση Λάμπρου Πηγούνη με μουσικό επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ο «Αμερικάνος», Τζων Στόθισον είναι ένας «ξένος μέσα στον κόσμο του». Φυσικά, δεν είναι ούτε ξένος ούτε Αμερικάνος, αλλά ένας Έλληνας μετανάστης, που ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του, όπου κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη από τις 10:00 π.μ. και κάθε δύο ώρες

Τιμή εισιτηρίου: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.



«Ωνάσης: Τα θέλω όλα» – viva.gr

Η θεατρική επιτυχία, «Ωνάσης: Τα θέλω όλα», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή θα είναι διαθέσιμη online on-demand για το κοινό, από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας του viva.gr. Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο που γράφτηκε για τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη Ωνάση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Σταμάτης Φασουλής. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες της ζωής του, τη Τζάκι Κένεντι υποδύεται η Δήμητρα Ματσούκα, την Μαρία Κάλλας, η Κατερίνα Παπουτσάκη και την Τίνα Λιβανού, η Ευγενία Δημητροπούλου. Στον ρόλο του δαιμόνιου δημοσιογράφου που ερευνά και καταγράφει τη ζωή του, ο Μέμος Μπεγνής. Τον Ωνάση σε νεαρή ηλικία ερμηνεύει ο Αγησίλαος Μικελάτος. Αλέξανδρος Ωνάσης ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Μαζί τους 20 ακόμα ηθοποιοί.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 12.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Radio Plays – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζονται online, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, στις 17:00, με το διήγημα της Αμάντας Μιχαλοπούλου, «Ανθρώπινη συμπύκνωση», σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή. Ο «διαπλεκόμενος» εκδότης και διευθυντής εφημερίδας Σταύρος Παναγιωτόπουλος βρίσκεται νεκρός στο γραφείο του την ώρα του πρωινού καφέ με την πλάτη γυρισμένη προς το παράθυρο, να κοιτάζει το χιόνι που πέφτει. Η Δώρα, η έμπειρη Αστυνόμος που αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση, τυχαίνει να έχει μεγαλώσει μέσα στην εφημερίδα, ως κόρη ενός παλαίμαχου, απολυμένου από τον νεκρό, αστυνομικού συντάκτη. Η έρευνά της για το ποιος σκότωσε τον διευθυντή συναντά πολλά εμπόδια, που αποκαλύπτονται καθώς ανακρίνει παλιούς γνωστούς, αλλά και νέους εργαζόμενους στην εφημερίδα. Παίζουν: Κόρα Καρβούνη, Ελένη Κουτσιούμπα, Βασίλης Μαγουλιώτης, Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Σιάτρας και Κωνσταντία Τάκαλου.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης θα διαθέσει online, έως τις 7 Ιανουαρίου 2021, το web έργο του Ανδρέα Φλουράκη, «Πυραμίδες». «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου» σημειώνει ο Ανδρέας Φλουράκης. «Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού. Τις ονόμασα έτσι γιατί η πυραμίδα είναι και ένα ταφικό σύμβολο που σχετίζεται άμεσα με τη μεταθανάτια ζωή, καθώς το σχήμα της συμβολίζει μια σκάλα προς τον ουρανό. Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, μια εποχή για γερά νεύρα, που τους αποσυντονίζει, τους βγάζει από τον άξονά τους και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθεσία: Διαμαντής Καραναστάσης.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί online, από τις 17 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς και σε σκηνοθεσία – διασκευή Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, είναι διαθέσιμη για on demand online προβολή, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας inplayer.com/apriori/. Ο πλούσιος και τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ , ο οποίος μισεί κυριολεκτικά τα Χριστούγεννα, βιώνει μέσα σε μία μόνο νύχτα, μία αποκάλυψη τρομαχτική, μα συνάμα τόσο λυτρωτική. Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μπάζας, Νίκος Βατικιώτης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλεξία Στολιδάκη κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Τιμή εισιτηρίου: 9€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Μια σειρά έργων του Theros Theatre Ensemble από όλο το φάσμα των τεχνών, με τίτλο «Μεταμφιέσεις», βασισμένη στο έργο «η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στον ιστότοπο www.grammiorizontos.com. Στον κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών, κάθε εβδομάδα, ένας καινούριος καλεσμένος παραλαμβάνει τη «γραμμή του ορίζοντος» και παραδίδει ένα επεισόδιο μίας ώρας· μια δική του εκδοχή «της γραμμής». Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:30, τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος- Ίκαρος Μπαμπασάκης. «Γιατί το καλύτερο πράγμα στον κόσμο είναι να νυχτώνει σιγά σιγά».

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν):

Δευτέρα 4/1

Άλλες ελληνικές παραστάσεις

Δευτέρα 4/1

«Οι δύο ευγενείς συγγενείς» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσουμε από το σπίτι μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Οι δύο ευγενείς συγγενείς» των Τζόν Φλέτσερ και Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Το έργο, σε σκηνοθεσία Barrie Rutter, τοποθετείται σε μια βουκολική /«ειδυλλιακή» Αγγλία και ζωντανεύει επί σκηνής μέσα από την πρωτότυπη μουσική της Eliza Carthy και την χορογραφία του Ewan Wardrop. Οι φυλακισμένοι φίλοι Palamon και Arcite δεν περιμένουν τίποτα να μπει ανάμεσά τους. Όμως, όταν βλέπουν από το παράθυρο του κελιού τους την όμορφη Emilia, οι προτεραιότητές τους ανατρέπονται ξαφνικά και βίαια. Παίζουν: Bryan Dick, Matt Henry, Paul Stocker, Ellora Torchia κ.α.

Δευτέρα 4/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Βόιτσεκ» – Schaubühne

Η βερολινέζικη Schaubühne παρουσιάζει διαδικτυακά, έως την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 18:00, την παράσταση «Βόιτσεκ» του Γκέοργκ Μπύχνερ, σε μια νέα εκδοχή υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Thomas Ostermeier. Μια παραγωγή του 2004 που μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ της Αβινιόν. Τοποθετημένο σε κάποια ευωραπαϊκά προάστια, αποτελεί ένα εντυπωσιακό πορτραίτο των εμπειριών των περιθωριοποιημένων και όσοων «αφήνονται πίσω», των οποίων η ύπαρξη απογυμνώνεται από οποιδήποτε νόημα και ηθικό κώδικα. Παίζουν: Erwin Bröderbauer, Bruno Cathomas, Lars Eidinger, Christina Geiße, Ruud Gielens κ.α.

Δευτέρα 4/1 | Όλο το 24ωρο

Διαθέσιμη έως 6/1 στις 18:00

Δωρεάν

Γλώσσα: Γερμανικά – Υπότιτλοι: Γαλλικοί

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Να ντύσουμε τους γυμνούς» – Odéon Théâtre de l’Europe

Το Odéon Théâtre de l’Europe διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση «Να ντύσουμε τους γυμνούς» του Λουίτζι Πιραντέλλο, σε σκηνοθεσία – σκηνογραφία Stéphane Braunschweig. Μια παραγωγή του 2006, με τους Sharif Andoura, Cécile Coustillac, Gilles David, Antoine Mathieu κ.α. Μια γυναίκα, η Ερσίλια Ντρέι, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας, προσελκύει τις εφημερίδες με τις κακοτυχίες της, καθώς και έναν συγγραφέα σε αναζήτηση ρομάντζου. Στην προσπάθειά της να εκμεταλλευτεί αυτή την αναπάντεχη δημοσιότητα, παγιδεύεται στα ίδια της τα ψέμματα.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Γλώσσα: Γαλλικά

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Από την Κίνα μέχρι την Πορτογαλία: Αυτά είναι τα νέα μουσεία του 2020 με την πιο τολμηρή αρχιτεκτονική

Παιδικό Θέατρο

«Ο Πέτρος και ο Λύκος» – Μέθεξις

Η εταιρεία Μέθεξις προσφέρει, από τις 1 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, μαγνητοσκοπημένη την παράσταση, «Ο Πέτρος και ο Λύκος», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε online, κάθε μέρα από τις 10:00 έως τις 20:00. Πρόκειται για μια θεατρική προσέγγιση του παραμυθιού, με στοιχεία χοροκίνησης, τραγουδιών βασισμένα στις κλασικές μελωδίες του Σεργκέι Προκόφιεφ, διαδραστικό παιχνίδι και θέατρο σκιών, που στόχο έχει την καλύτερη πρόσληψη της μουσικής και των μουσικών οργάνων από τα παιδιά μέσω της θεατρικής παράστασης. Ο Πέτρος δε φοβάται τους λύκους κι ας λέει ο παππούς ότι είναι επικίνδυνοι… Είναι επειδή ο παππούς είχε δει λύκους εκεί τριγύρω, ενώ το αγόρι όχι. Μέχρι βέβαια τη μέρα που άφησε ανοιχτή την πόρτα του φράχτη και βγήκε έξω από το κτήμα τους. Παίζουν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Χριστίνα Μπίτου και Αριάννα Ζαρμακούπη.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμο από τις 10:00 έως τις 20:00

Εισιτήριο: 6,90€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων» – ΚΠΙΣΝ

Και αυτή τη χρονιά οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες επιστρέφουν στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με μια γιορτινή ιστορία μυστηρίου: «Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων». Μια παράσταση εμπνευσμένη από τον ήρωα του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, για όλη την οικογένεια, η οποία θα μεταδοθεί μέσω live streaming, από τις 23 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 5 Ιανουαρίου 2021. Ο διάσημος μας καλεί να τον ακολουθήσουμε στο χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Μέσα στο χαρούμενο βουητό της πόλης και ενώ όλοι ανταλλάσσουν δώρα, ο Σέρλοκ Χολμς νοιάζεται μόνο για ένα πράγμα: για την υπόθεση του κλέφτη των Χριστουγέννων. Ψάχνει το γαλάζιο πετράδι, κυνηγάει τη μυστηριώδη γαλοπούλα και, κάτω από τις χιονισμένες στέγες, ανακαλύπτει στοιχεία που θα τον οδηγήσουν όλο και πιο κοντά… όχι μόνο στη λύση του μυστηρίου αλλά και στο νόημα των Χριστουγέννων.

Δευτέρα 4/1 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη» – ΚΠΙΣΝ

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη», μια pocket size, δωρεάν διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη παράσταση από το Vlefaro Live Cinema, θα παρουσιαστεί live streaming, από την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 έως την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021, στις 17;30, μέσω της σελίδας snfcc.org/MrsVlefaridouSantaClaus , της σελίδας του ΚΠΙΣΝ στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Σκηνοθεσία, σκηνογραφία: Θάνος Κοσμίδης-Αγγελική Μπόζου. Κείμενο, μουσική, πλήκτρα, γιουκαλίλι, Ξωτικό Ρίζι-Μίζι: Θάνος Κοσμίδης. Κατασκευές, live ζωγραφική, Δεσποινίς Σου / κα Βλεφαρίδου: Αγγελική Μπόζου.

Δευτέρα 4/1 | 17:30

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» – Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση, τα παιδιά αλλά και το ευρύ κοινό, θα παρακολουθήσουν την πορεία του δημοφιλή ήρωα της ελληνική μυθολογίας. Ο διάδοχος του θρόνου των Αθηνών, Θησέας, αφού έμαθε από την μητέρα του, Αίθρα, για την καταγωγή του, παίρνει κάτω από ένα μεγάλο βράχο, τα πέδιλα και το σπαθί που του είχε αφήσει ο πατέρας του, Αιγέας, βασιλιάς των Αθηνών και ξεκινάει από την Τροιζήνα να πάει στην Αθήνα να τον συναντήσει. Μια παράσταση με τη συνοδεία κρητικής λύρας, μαντινάδων, χορού και παραδοσιακών τραγουδιών της Κρήτης. Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Γεωργάκη, Μάϊρα Γεωργάρου, Άρης Δελαγραμμάτικας, Χριστίνα Κουλουμπή, Μανώλης Κλωνάρης, Γιώργος Μπανταδάκης, Στέλιος Νίνης, Σωτήρης Σουριανός και Βασίλης Τσιγκριστάρης.

Δευτέρα 4/1| Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Με νέες ιδέες κι ένα ενεργό πλαίσιο επικοινωνίας τύπου chat, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί ένα πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο επικοινωνίας και διαδραστικότητας. «Ο Ραφτάκος των λέξεων», ένα σύγχρονο παραμύθι, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.



Δευτέρα 4/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Ψαροτρομάρας» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Συναγερμός στην Ψαροχώρα! Έρχεται ο Ψαροτρομάρας! Ετοιμάζεται να χτίσει το νέο του παλάτι, διώχνοντας τα ψαράκια από τα σπίτια τους! Θα μπορέσουν τα ψάρια μαζί με την φίλη τους τη Γοργόνα να σταματήσουν τα σχέδιά του και να τον… ψαρέψουν;» Μια συναρπαστική κουκλοθεατρική παράσταση, με την τεχνική του μαύρου θεάτρου.

Δευτέρα 4/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο 6€

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

Μουσικό Θέατρο

«Το Ελιξήριο του Έρωτα» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, με ένα αφιέρωμα στον εμβληματικό τενόρο Λουτσιάνο Παβαρότι. Σειρά έχει τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέττι, «Το Ελιξήριο του Έρωτα», σε σκηνοθεσία John Copley και μουσική διεύθυνση James Levine. Ο Παβαρότι, με την επιβλητική προσωπικότητα και την χρυσή φωνή του, μαγεύει το κοινό στον ρόλο του απλοϊκού και καλόκαρδου Nemorino. Ο Enzo Dara ως ο Dr. Dulcamara, χορηγεί το ελιξήριο του τίτλου, το οποίο βοηθάει τον Nemorino να κερδίσει την καρδιά της Adina, του κοριτσιού των ονείρων του, εδώ ενσαρκωμένο από την Kathleen Battle.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Στέφανος Σαχλίκης: Τ’ άστρη οπού ’ναι άμετρα βιαζόταν να μετρήσει» – Heraklion Arts and Culture

Το ψηφιακό κανάλι του Δήμου Ηρακελίου, Heraklion Arts and Culture, παρουσίαζει τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, στις 21:15, το έργο «Στέφανος Σαχλίκης: Τ’ άστρη οπού ’ναι άμετρα βιαζόταν να μετρήσει». Μια παράσταση εν εξελίξει, σε σκηνοθεσία – σύνθεση κειμένου και μουσική επιμέλεια Γιάννη Αναστασάκη. Η σύνθεση που θα παρακολουθήσετε, στηρίζεται κυρίως σε δύο έργα του πρώτου εκπροσώπου της Κρητικής ¬ Λογοτεχνίας, του σατιρικού ποιητή του 14ου αιώνα Στέφανου Σαχλίκη: την «Αφήγησι παράξενο του ταπεινού Σαχλίκη» και στις «Συμβουλές στον Φραντζισκή». Στόχος, 700 χρόνια μετά, να φωτιστεί με την ειρωνική κι αυτοσαρκαστική διάθεση του ποιητή όχι μόνο η δική του μορφή, μα και συμπεριφορές που παραμένουν οικείες ακόμη και σήμερα. Διανομή: Θοδωρής Θεοδωρίδης, Σοφία Δερμιτζάκη, Ελένη Στρατάκη και Κωσταντίνος Μιχελάκης.

Δευτέρα 4/1 | 21:15

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Καρυοθράυστης» – Κρατική Όπερα της Βιέννης



H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) την παράσταση μπαλέτου «Καρυοθραύστης», σε μουσική Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι και χορογραφία Ρούντολφ Νουρέγιεφ. Μια παραγωγή του 2018, σε μουσική διεύθυνση Kevin Rhodes. Η ιστορία της Clara, της οποίας το χριστουγεννιάτικο δώρο- ένας καρυοθραύστης- μεταμορφώνεται τη νύχτα σε Πρίγκιπα. Μαζί ξεκινούν ένα φανταστικό, περιπετειώδες ταξίδι. Παίζουν: Natascha Mair, Robert Gabdullin, Rikako Shibamoto, Arne Vandervelde κ.α.

Δευτέρα 4/1 | 20:00

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Δευτέρα 4/1

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

«Τα Παραμύθια του Χόφμαν» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision προσφέρει, για διδικτυακή παρακολούθηση σημαντικές παραγωγές όπερας περισσότερων από 17 διαφορετικών χωρών. Σειρά έχει, έως τις 27 Ιανουαρίου 2021, η όπερα του Ζακ Όφενμπαχ «Τα παραμύθια του Χόφμαν». Μια παραγωγή της Κωμικής Όπερας του Βερολίνου (2015), σε μουσική διεύθυνση Stefan Blunier και σκηνοθεσία Barrie Kosky. Πρωταγωνιστούν στον ρόλο του Χόφμαν, εναλλάξ, Uwe Schönbeck, Dominik Köninger και Edgaras Montvidas. Η καλπάζουσα φαντασία του ποιητή Χόφμαν μετατρέπει το ανέβασμα του «Ντον Τζιοβάννι» του Μότσαρτ σε ένα τρελό ταξίδι σε παράξενους κόσμους.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Με αγγλικούς υπότιτλους

Δείτε την όπερα εδώ.

«A History of Water in the Middle East» – Royal Court

Η ραδιοφωνική παράσταση «A History of Water in the Middle East» της Sabrina Mahfouz, σε σκηνοθεσία Stef O’Driscoll, θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν online ακρόαση, έως τις 30 Ιανουαρίου 2021, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Royal Court. Μια μουσική παράσταση του 2019, η οποία μέσα από την προσωπική οπτική της Mahfouz, αλλά και την παγκόσμια οπτική, εξερευνά πως ο ιμπεριαλισμός έχει διαμορφώσει«τοπία, ζωές, κληρονομιές».

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Γλώσσα: Αγγλικά

Ακούστε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ποιες εμβληματικές ταινίες των ’90s κλείνουν 25 χρόνια το 2021;

Χορός

«Αδελφοί Καραμαζόφ» – Christmas Theater On Line

Ζήστε την μαγεία του σύγχρονου χορού από το σπίτι σας με ένα αριστούργημα από τον μετρ του είδους. Η παράσταση «Αδελφοί Καραμάζοφ» από το Eifman Ballet έρχεται στο Christmas Theater On Line με τέσσερις προβολές 4-6 Ιανουαρίου 2021. Κάθε χορογραφία του Μπορίς Άιφμαν αποτελεί από μόνη της μέγα διεθνές χορευτικό γεγονός. Εδώ σε μουσική των Σεργκέι Ραχμάνινοφ, Ρίχαρντ Βάγκνερ, και Μοντέστ Μουσόργκσκι. Υπόθεση: Η ζωή τριών αδελφών, που δεν έχουν τίποτε κοινό μεταξύ τους (του ορμητικού και αχαλίνωτου στα πάθη Ντιμήτρι, του συγκρατημένου αλλά ψυχικά αδύνατου και άβουλου Ιβάν και του αγνού ονειροπόλου Αλιόσα), σε συνάρτηση με την ακόλαστη και έκλυτη ζωή του πατέρα τους, του Φιόντορ Παύλοβιτς Καραμάζοφ, που τα εγκατέλειψε άστοργα, όταν ήταν πολύ μικρά και ορφανά από μητέρα.

Δευτέρα 4/1 | 20:00

Εισιτήριο: 15€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Alice Adventures in Wonderland» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, στο πλαίσιο του εορταστικού-online προγράμματός της, παρουσιάζει, για on demand παρακολούθηση, το μπαλέτο «Alice Adventures in Wonderland», έως τις 21 Ιανουαρίου 2021. Χορογραφία: Christopher Wheeldon, μουσική: Joby Talbot και μουσική διεύθυνση: Koen Kessels. Στο ρόλο της Αλίκης η Lauren Cuthbertson. Σε ένα πάρτυ στον κήπο, ένα ηλιόλουστο απόγευμα η Αλίκη βλέπει με έκπληξη τον φίλο των γονιών της Lewis Carroll να μετατρέπεται σε ένα λευκό κουνέλι. Όταν τον ακολουθεί στην κουνελότρυπα τα γεογνότα γίνονται όλο και πιο περίεργα (εισιτήριο: 2.76€). Επιπλέον διαθέσιμες παραστάσεις από τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου: Η όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, δωρεάν, από τις 25 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) έως τις 6 Ιανουαρίου 2021. Την ίδια περίοδο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε δωρεάν την παράσταση μπαλέτου «Δον Κιχώτης».

Δευτέρα 4/1

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ H πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Άννας Βίσση από το Θέατρο Παλλάς προβάλλεται και πάλι

Μουσική

Φωνητικό Ρεσιτάλ – Σκάλα του Μιλάνου

Την Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), η Σκάλα του Μιλάνου παρουσιάζει ένα διαδικτυακό φωνητικό ρεσιτάλ, με τον βαρύτονο Markus Werba. Ο Werba επιστρέφει στη La Scala, ύστερα από τις πολυάριθμες επιτυχίες του εκεί, για μια βραδιά Lieder, με τη συνοδεία του πιανίστα James Bailieu και έργα του Γερμανού συνθέτη Ρόμπερτ Σούμαν.

Δευτέρα 4/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Δείτε το ρεσιτάλ εδώ.

Σινεμά

Χριστουγεννιάτικες online προβολές της Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου

Η Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου παρουσιάζει, σε online προβολές, τέσσερις ποιοτικές χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές ταινίες για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Οι ταινίες είναι διαθέσιμες στην ψηφιακή πλατφόρμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας με μειωμένο εισιτήριο 3,5 ευρώ. Οι ταινίες: «Μια ιστορία για τον Άη Βασίλη», «Το αλογάκι της Γουίνκι», «Μέσα στη Χριστουγεννιάτικη Νύχτα» και «Χριστούγεννα της Λουτσία».

Δευτέρα 4/1

Ενοικίαση: 3.50€

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Εορταστικό πρόγραμμα με online streaming ποροβλές

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, συνεχίζει τις επιτυχημένες προβολές της στην πλατφόρμα online.tainiothiki.gr, και προτείνει για τις γιορτές ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Οι θεατές, από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, και με εισιτήριο 3 ευρώ, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν online δύο αφιερώματα: Επιλογές από τους θησαυρούς της Ταινιοθήκης: τους «Απάχηδες των Αθηνών» (1930) και, μαζί, ως δώρο, τις «Περιπέτειες του Βιλλάρ». Και οι δύο αυτές ταινίες θα είναι διαθέσιμες για όλους χωρίς geo-blocking. Σινεφίλ επιλογές από το σύγχρονο κινηματογράφο: έξι ξεχωριστές κινηματογραφικές δημιουργίες, σε συνεργασία με την Weirdwave. Πρόκειται για ταινίες μυθοπλασίας από το 1978 έως το 2017, που ξεχωρίζουν θεματικά και αισθητικά, μας έρχονται από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ (Κάνες, Βενετία, Βερολίνο, Τορόντο, Λοκάρνο) και κάποιες έχουν σημαντικές διακρίσεις στις αποσκευές τους όπως όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Δείτε τις ταινίες αναλυτικά εδώ.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 3€

Για αγορά εισιτηρίου και προβολή ταινιών δείτε εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Έτος Δάντη: Η Ιταλία ξεκινά τις εκδηλώσεις με μία εικονική έκθεση στην γκαλερί Ουφίτσι

Φεστιβάλ

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:30, πρεμιέρα για τις «Μουσικές καλημέρΕΛΣ» των Μαργαρίτα Συγγενιώτου, Δημήτρη Δημόπουλου, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ασθενίδη.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμο έως τις 30/1

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.

Εκθέσεις

«Back Home, Kypselian Salon» – Snehta Residency



Η Snehta Residency παρουσιάζει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, την ψηφιακή έκθεση «Back Home, Kypselian Salon», στην οποία μπορείτε να περιηγηθείτε από εδώ. Ανάμεσα στα έργα της μόνιμης συλλογής, στο φετινό Salon υπάρχουν και νέες δημιουργίες από καλλιτέχνες που πραγματοποιούν τα πρώτα εικαστικά τους «βήματα». Τα έργα εκτίθενται σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αύγουστος Βεϊνόγλου, John Bicknell, Catriona Gallagher, Ιωάννα Γκούμα, Απόστολος Ζερδεβάς, Στάθης-Αλέξανδρος Ζούλιας, Steven C. Harvey, Elsa Henderson, Eva Isleifsdottir, Ismene King, Βασιλική Κούκου, Δήμητρα Κουστερίδου, Βασιλική Λευκαδίτη, Eleanor Lines, Θεοδώρα Μαλάμου, Νίκος Μάντζιος, Tommaso Mauriello, Ζωή Μουτσόκου, Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη, Παντελής Παντελόπουλος, Σοφία Παπαπολύζου, Ίρις Πλαϊτάκη, Lucas Recchione, Joseph Stokes, Florent Frizet, Αμαλία Χαρικιοπούλου, Αριστέα Χαρωνίτη, Su Wang.

Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμη έως τις 10/1

Περιηγηθείτε στην έκθεση από εδώ.

«Οπτικοπιοώντας την ανθρωπότητα» – Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού

Το πρώτο επίσημο «παρών» του δηλώνει το Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την ψηφιακή έκθεση «Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα» που είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα res.momus.gr. Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 100 έργα τέχνης 62 καλλιτεχνών από τις συλλογές των φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο (Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Δευτέρα 4/1

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» που μόλις ολοκληρώθηκε, αναδεικνύει τις πολύπλευρες πτυχές των εκθεμάτων του, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους μουσειακούς του χώρους και στο διαδίκτυο και δημιουργεί έναν νέο, συναρπαστικό κόσμο για μικρούς και μεγάλους. Ο νέος ιστοχώρος www.theacropolismuseum.gr παρουσιάζει το Μουσείο και τους εκθεσιακούς του χώρους, δίνει πληροφορίες για την επίσκεψη, τις περιοδικές εκθέσεις, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και οικογενειακές δραστηριότητες, την έρευνα, τη συντήρηση, τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα παρουσιάζει το σύνολο των εκθεμάτων του καθιστώντας τα προσβάσιμα στην παγκόσμια κοινότητα. Για τους μικρούς φίλους του Μουσείου δημιουργήθηκε μία ειδική ιστοσελίδα, το www.acropolismuseumkids.gr, η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και τα προσκαλεί να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο του Μουσείου διασκεδάζοντας. Ευφάνταστα παιχνίδια, ευχάριστα βίντεο και μία σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες τα παρακινούν να σκεφτούν, να ανακαλύψουν, να παίξουν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν.

Δευτέρα 4/1

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

UBUNTU – Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Περιηγηθείτε διαδικτυακά στην ομαδική έκθεση «UBUNTU-Πέντε δωμάτια από τη Συλλογή Χάρη Δαυίδ», η οποία παρουσιάστηκε, από τις 19 Σεπτεμβρίου 2020, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η έκθεση αποτελείται από έργα αντιπροσωπευτικών δημιουργών της σύγχρονης αφρικανικής τέχνης, Αφρικανών καλλιτεχνών και καλλιτεχνών της αφρικανικής διασποράς. Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Ifeoma Anyaeji, Lyle Ashton Harris, Κader Attia, Sanford Biggers, Virginia Chihota, Godfried Donkor, Ibrahim El-Salahi, Andrew Esiebo, Mary Evans, Ellen Gallagher, Theaster Gates, Lauren Halsey, Romuald Hazoumè, Lubaina Himid, Kudzanai-Violet Hwami, Taiye Idahor, Rashid Johnson, Moshekwa Langa, Kemang Wa Lehulere, Senzeni Marasela, Mohau Modisakeng, Meleko Mokgosi, Zanele Muholi, Wangechi Mutu, Kori Newkirk,Toyin Ojih Odutola, Chris Ofili, Pamela Phatsimo Sunstrum,Tschabalala Self, Yinka Shonibare, Shinique Smith, Hank Willis Thomas, Kara Walker, Lynette Yiadom-Boakye.

Δευτέρα 4/1

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση από εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Μήδεια του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μάρθας Φριντζήλα, σε live streaming από το Εθνικό Θέατρο

Εκδηλώσεις

«Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» – Online Αναγνώσεις

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν σιγά σιγά, καλλιτέχνες – φίλοι της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής παρουσιάζουν μια σειρά δωρεάν, χριστουγεννιάτικων, online αναγνώσεων, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας». Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στις 12:00 μ.μ., τέσσερις αγαπημένοι καλλιτέχνες, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Άρης Σερβετάλης και ο Νίκος Κουρής, διαβάζουν το Πρωτοχρονιάτικο διήγημα του Φώτη Κόντογλου «Το βλογημένο το μαντρί».



Δευτέρα 4/1

Διαθέσιμο έως τις 10/1

Δωρεάν

Ακούστε την ανάγνωση εδώ.

Θέατρο Τέχνης – «Χρόνια Πολλά με Έλληνες Ποιητές»

Ανακαλύψτε τη σειρά μικρών, χειροποίητων videos «Χρόνια πολλά με Έλληνες ποιητές»: κάθε μέρα της εορταστικής περιόδου, ένας καλλιτέχνης-συνεργάτης του Θεάτρου Τέχνης διαβάζει το «εορταστικό» ποίημα ενός μεγάλου Έλληνα ποιητή των τελευταίων 200 χρόνων.

Δευτέρα 4/1

Δωρεάν

Δείτε τα βίντεο εδώ.

«Digital Merry Tales» – Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει, έως τις 7 Ιανουαρίου 2021, μια σειρά online βίντεο, με τίτλο «Digital Merry Tales» .Τραγούδι, μουσική, παραμύθια, κάλαντα, μικρές αφηγήσεις κι εκμυστηρεύσεις, ευχές. Σε πείσμα των καιρών, αλλά με ευαισθησία, δύναμη κι αισιοδοξία, το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης προσκαλεί τον κόσμο να δει και να ακούσει κάτι όμορφο κι ανθρώπινο: Τριάντα τέσσερις καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα, τραγουδοποιοί, μουσικοί, αφηγητές και παραμυθάδες, ηθοποιοί και σκηνοθέτες φτιάχνουν το δικό τους home video για όλους εμάς. Φοίβος Δεληβοριάς, Σαββίνα Γιαννάτου, Μυρτώ Παπαθανασίου, Φώτης Σιώτας, Δημήτρης Τσεκούρας, Γιάννης Διονυσίου, Παναγιώτης Κάιτατζης, Μάρθα Φριντζήλα, Βασίλης Μαντζούκης, Ναταλία Λαμπαδάκη , Δημήτρης Μυστακίδης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Ανθή Θάνου, Αλέξανδρος Μακρής, Σίμος Κακάλας, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Τάσος Ράτζος, Θεοδώρα Μπάκα κ.α.

Δευτέρα 4/1

Δωρεάν

Δείτε τα βίντεο εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η Ωραία Κοιμωμένη, από το μπαλέτο της Σκάλας του Μιλάνου στο Christmas Theater Online

«Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά στους άδειους δρόμους της πόλης αποχαιρετά το 2020 με τη δική της «Μετακίνηση 7», μετά μουσικής, την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της ομότιτλης online δράσης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Γιατί η μουσική είναι ζωή και ελπίδα. Για μια νέα χρονιά γεμάτη δημιουργία.

Δευτέρα 4/1

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.