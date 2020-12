Online Agenda: 39 ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες που βλέπουμε διαδικτυακά, το Σαββατοκύριακο 19-20/12

Θέατρο

«Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια» – Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει σε live streaming, το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020, στις 20:30, από το Θέατρο Rex – «Σκηνή Ελένη Παπαδάκη», το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια», σε σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα. Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης στον πρόλογο που συνέταξε στην πρώτη έκδοση του έργου αναφέρει: «Η Στέλλα αποτυπώνει τις επιθυμίες και τις ελπίδες μιας μετεμφυλιακής Ελλάδας, καταπονημένης από τον μεγάλο πόλεμο, τον εμφύλιο, και πιθανότατα τραυματισμένης από ισχυρές και βίαιες οικογενειακές συγκρούσεις. Επιπροσθέτως, φέρεται να είναι πολύ περισσότερο υπόλογη στις κοινωνικές επιταγές της εποχής για γάμο και κοινωνική ενσωμάτωση (…) γεγονός που καθιστά την «επανάστασή» της να μην παντρευτεί(…) μια σπασμωδική ενέργεια άρνησης και αυτοκαταστροφής ενός βαθιά τραυματισμένου κοριτσιού από τις επιβαρυμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μιας Ελλάδας που δεν ξέρει ούτε πώς να υπάρξει ούτε τι ακριβώς είναι σε εκείνα τα δίσεκτα χρόνια». Περισσότερες πληροφορίες για την online παράσταση δείτε εδώ.

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου | 20:30

Τιμή εισιτηρίου: 8€

Η απευθείας μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα livestream.n-t.gr μέσω κωδικού πρόσβασης με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

«Οιδίπους» και «Μεγάλη Χίμαιρα» στο Θέατρο Πορεία

Το Θέατρο Πορεία και Θέατρο Προσκήνιο συμπράττουν στο πλαίσιο των διαδικτυακών τους δράσεων και παρουσιάζουν τον «Οιδίποδα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά για μία μοναδική live streaming προβολή το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, στις 21:00. Τρεις αφηγητές ανασύρουν επί σκηνής την ιστορία του Οιδίποδα, του ανθρώπου που ήταν μοιραίο να φτάσει στην γνώση και σε όλη την οδύνη που αυτή επιφέρει. Σε ένα νεκρικό τοπίο, ένα τοπίο λοιμού, ο Οιδίπους-βασιλιάς της Θήβας, επιχειρεί να μάθει την αιτία της «αρρώστιας», την αιτία που όλος ο λαός του «νοσεί». Η διαδικασία αυτής της έρευνας οδηγεί στην επώδυνη απάντηση. Η αρρώστια είναι ο ίδιος. Παίζουν: Μιχάλης Σαράντης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης.

Σάββατο 19/12 | 21:00

Τιμή Εισιτηρίου: 7€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Η παράσταση σταθμός του Θεάτρου Πορεία, η «Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου και διασκευή Στρατή Πασχάλη, έρχεται την Κυριακή, 13, 20 και το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020, στις 20:00, σε online ζωντανή μετάδοση. Σε αυτό το επικό ερωτικό μελόδραμα παρακολουθούμε την ιστορία μιας παθιασμένης με την ελληνική κλασική παιδεία Γαλλίδας, της Μαρίνας Μπαρέ, που έρχεται να ζήσει στην Ελλάδα ερωτευμένη και παντρεμένη με έναν Έλληνα εφοπλιστή. Ερχόμενη σε επαφή, όμως, με την ίδια τη χώρα των ονείρων της, συναντά τις δικές της Χίμαιρες: το δραματικό τοπίο, τραχύ κι αισθησιακό ταυτόχρονα, την παρασύρει σε μια μοιραία δίνη πάθους, πυροδοτεί τα παλιά ψυχολογικά της τραύματα και την οδηγεί στην αυτοκαταστροφή.

Κυριακή 20/12 | 20:00

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, θα προβληθεί για έξι μοναδικές προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 3 Ιανουαρίου 2021, online μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση Λάμπρου Πηγούνη με μουσικό επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ο «Αμερικάνος», Τζων Στόθισον είναι ένας «ξένος μέσα στον κόσμο του». Φυσικά, δεν είναι ούτε ξένος ούτε Αμερικάνος, αλλά ένας Έλληνας μετανάστης, που ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του, όπου κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Σάββατο 19/12, 20:00 | Κυριακή 20/12, 18:00

Τιμή εισιτηρίου: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Ποντικοπαγίδα» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι «Η Ποντικοπαγίδα», που παρουσιάζεται φέτος στον Νέο Ακάδημο σε παραγωγή Happy Productions, και έγινε sold out από την πρώτη κιόλας παράσταση, θα παιχτεί σε Online Streaming High Definition 1080p, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων τις ημέρες των γιορτών, από 19 Δεκεμβρίου 2020. Σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας, την ώρα που το χιόνι πέφτει πυκνό. Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα. Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Παίζουν: Κωνσταντάκη Μαρία, Λίτσης Ερρίκος, Λουκάκη Δανάη, Οικονομίδου Ράνια, Πολυζωίδης Σήφης, Πουρσανίδης Νίκος, Συριόπουλος Μιχάλης, Τότσικας Αποστόλης.

Σάββατο 19/12 | Διαθέσιμη από τις 20:00 έως τις 23:00

Τιμή εισιτηρίου: 9.90€

Για λεπτομέρειες και αγορά εισιτηρίου εδώ.

«Εφτά καραντινάτες ιστορίες» – Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου

Το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου δίνει φωνή σε ιστορίες που γράφτηκαν μέσα στην καραντίνα, με την παράσταση «Εφτά καραντινάτες ιστορίες» – Ζωντανά από τη Βίλα Ζωγράφου, στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2020 και 16 και 17 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30, με δωρεάν είσοδο στο κανάλι (https://www.youtube.com/channel/UCw7bo5XTCkpc2pxpmCE1Z3g). Εφτά ηθοποιοί συναντιούνται στη Βίλα Ζωγράφου και δραματοποιούν ιστορίες συγγραφέων εμπνευσμένες από τις μέρες του αναγκαστικού περιορισμού, σε μια θεατρική άσκηση καραντίνας, προσφέροντας μια ανάσα αισιοδοξίας, μια στιγμή συμπαράστασης στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι. Ο Δημήτρης Καραβιώτης, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Σοφία Πανάγου, η Αλεξάνδρα Παντελάκη, η Θεοδώρα Σιάρκου, η Γιάννα Σταυράκη, ο Τάσος Σωτηράκης και ο Κίμων Γρηγοράκης (φωνή παιδιού) διηγούνται τις ιστορίες των Σάκη Σερέφα, Γιώργου Χρυσοβιτσάνου, Όλγας Μοσχοχωρίτου, Κώστα Ποντικόπουλου, Κατερίνας Ανωγιαννάκη, Καρίνας Βέρδη και Αγγελή Καναπίτσα.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του!» – Θέατρο ΉΒΗ

Η κωμωδία «Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του!», που παρουσιάστηκε στο Θέατρο ΉΒΗ με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη, θα προβληθεί διαδικτυακά για δύο μαγνητοσκοπημένες προβολές, το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:30, μέσω της πλατφόρμας του viva.gr. Ένας ανομολόγητος έρωτας που κρατάει είκοσι χρόνια. Ένας γάμος που διαλύεται από μία απιστία. Κι ένας άλλος που αναβάλλεται επ’ αόριστον, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στον γαμπρό. Ένας πρώην, ένας νυν, αναρίθμητα ραντεβού μέσω ίντερνετ κι ένα σπίτι που όσο περνά η ώρα… πλημμυρίζει. Κυριολεκτικά. Και πριν βουλιάξουν οριστικά, θα πρέπει να πούνε την αλήθεια. Όλοι σε όλους. Παίζουν: Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Μαριλού Κατσαφάδου, Ανθή Σαββάκη, Γιώργος Σαββίδης, Γιάννης Κουκουράκης, Πάνος Νάτσης, Αποστόλης Ψαρρός και η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12 | 19:30

Τιμή Εισιτηρίου: 12,99€

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίου εδώ.

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Με νέες ιδέες κι ένα ενεργό πλαίσιο επικοινωνίας τύπου chat, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί ένα πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο επικοινωνίας και διαδραστικότητας. «Ο Ραφτάκος των λέξεων», ένα σύγχρονο παραμύθι, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.

Σάββατο 19/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρ0

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς και σε σκηνοθεσία – διασκευή Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, είναι διαθέσιμη για on demand online προβολή, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας inplayer.com/apriori/. Ο πλούσιος και τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ , ο οποίος μισεί κυριολεκτικά τα Χριστούγεννα, βιώνει μέσα σε μία μόνο νύχτα, μία αποκάλυψη τρομαχτική, μα συνάμα τόσο λυτρωτική. Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μπάζας, Νίκος Βατικιώτης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλεξία Στολιδάκη κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Τιμή εισιτηρίου: 9€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Αρκάς – «Η Ζωή Μετά» – viva.gr

Η επιτυχημένη παράσταση «Η Ζωή Μετά», βασισμένη στον Αρκά και σε σκηνοθεσία – θεατρική διασκευή Δημήτρη Αγορά, παρουσιάζεται σε live streaming, για δύο μοναδικές προοβολές, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:30, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Γιαννόπουλος , Θανάσης Βισκαδουράκης , Παντελής Καναράκης, Πέτρος Μπουσουλόπουλος , Χρήστος Τριπόδης και Δημήτρης Αγοράς. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12 | 19:30

Τιμή εισιτηρίου: 9.90€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Της Φωτιάς και του Αέρα» – Θέατρο Αερόπλοιο

Το Θέατρο Αερόπλοιο, με 35 χρόνια εμπειρίας στο παιδικό θέατρο, παρουσιάζει την Κυριακή 20, 27 Δεκεμβρίου 2020, στις 17:30 καθώς και την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:30, με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε κείμενο – σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή. Η παράσταση θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Τρία βασιλόπουλα ξεκινούν ένα ταξίδι μακρινό! Ποιος από τους τρεις θα καταφέρει να φέρει το γιατρικό για να γιατρέψει τον γέρο βασιλιά πατέρα τους; Ποιός θα νικήσει τη φωτιά και τον αέρα; Ποιός θα τα βάλει με δράκους και δρακόπουλα; Κούκλες, μάσκες, μαριονέτες, επιστρατεύονται. Δράκοι κωμικοί και γκαφατζήδες κάνουν τα παιδιά να ξεκαρδίζονται στα γέλια Κόσμοι θαυμαστοί φανερώνονται μπροστά με ήρωες γενναίους και παραμυθένιους. Ένα βασίλειο κοιμισμένο… και τρεις βασιλοπούλες με αντικείμενα μαγικά. Παίζουν: Λαμπρινή Θάνου, Αθηνά Χατζηαθανασίου.

Κυριακή 20/12 | 17:30

Εισιτήριο: 10€

Αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Πάτωμα» – Radio Play Theater

Η παράσταση θεάτρου ραδιοφώνου, «Το Πάτωμα», σε κείμενο Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη, είναι διαθέσιμη, online, από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας iroes.art . Σ’ ένα δυστοπικό περιβάλλον, δύο άνδρες «συναντιούνται», όμως δεν μπορούν να ιδωθούν. Ο ένας περπατά στην επιφάνεια του πατώματος, ενώ ο άλλος βρίσκεται από κάτω, καθώς το πάτωμα τον έχει καταπιεί. Ο «κάτω» ζητά από τον «πάνω» να τον βοηθήσει για να βγει. Είναι όμως ο άνδρας της επιφάνειας διατεθειμένος να προσφέρει τη βοήθειά του στον παγιδευμένο άνδρα; Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Πέτρος Λαγούτης.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί διαδικτυακά, από τις 17 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2020, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες ελληνικές παραστάσεις

Το 2ο solo show του Stand-Up Comedian Λάμπρου Φισφή, «Δές το Θετικό», συνεχίζει τον κύκλο του στο διαδίκτυο με on demand προβολές, έως το 2021, μέσω viva.gr. Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζουν online, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, με το διήγημα «Ο Ξένος» της Αθηνάς Κακούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη (δωρεάν). Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση: Η «Αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, «Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου, «Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και «Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού (δωρεάν).

Ολόκληρη η stand up comedy παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, «Κακός Παράδεισος» διαθέσιμη on demand, για διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του stand-up comedian. Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση δείτε εδώ. Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν διαθέτει, σε podcast, το audio έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, «Αυτοί που Κοιτούν» , με τους Θανάση Δόβρη, Μιχάλη Πανάδη, Σωτήρη Τσακομίδη και Νίκο Στεργιώτη (δωρεάν). Παράλληλα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διαθέτει, για δωρεάν ψηφιακή παρακολούθηση, την παράσταση «Τα Βραβεία μου». Θεατρική μεταφορά του έργου του Αυστριακού Τόμας Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

«My Beautiful Laundrette» – Curve Theatre

Το Curve Theatre διαθέτει έως ότου ανοίξουν οι πόρτες του ξανά, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση «Ωραίο μου Πλυντήριο», βασισμένο στο υποψήφιο για όσκαρ ομότιτλο σενάριο του Hanif Kureishi. Μια παραγωγή του 2019, σε σκηνοθεσία Nikolai Foster και πρωτότυπη μουσική από τους Pet Shop Boys. Τοποθετημένο στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας της Θάτσερ, το έργο αφορά την ιστορία του νεαρού Βρετανό-Πακιστανού, Ομάρ, ο οποίος αναζωογονεί την παρηκμασμένη επιχείρηση πλυντηρίων του θείου του. Ερχόμενος αντιμέτωπος, με μια φασιστική συμμορία, ο Ομάρ αναγνωρίζει ανάμεσά τους έναν παλιό συμμαθητή, τον Τζόνι, και χρησιμοποιεί το μεταξύ τους παρελθόν για να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«A Christmas Carol» – Old Vic: In Camera

Το ιστορικό Old Vic του Λονδίνου, στο πλαίσιο της σειράς «Old Vic: In Camera», παρουσιάζει, από τις 12 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020, μέσω live streaming, τη θεατρική διασκευή της κλασικής νουβέλας του Τσάρλς Ντίκενς, «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Matthew Warchus και διασκευή Jack Thorne. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του κακότροπου Εμπενίζερ Σκρουτζ βρίσκεται ο Βρετανός ηθοποιός Andrew Lincoln.

Σάββατο 19/12 (15:00 και 21:00)

Εισιτήρια: Από 55£ έως 80£ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Μέσω zoom. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσικό Θέατρο

«The Sea Between My Soul» – Ίδρυμα Ωνάση

Το ροκ μιούζικαλ «The Sea Between My Soul» του Raed Yassin κάνει live παγκόσμια πρεμιέρα, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00, με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους, στο επίσημο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Ταριχευμένα ζώα καταλαμβάνουν τη σκηνή και τραγουδούν για τη μακρά ιστορία θανάτων και φόνων στη Μεσόγειο. Μπορεί το παράλογο τραγούδι τους να αποκαλύψει κάτι για τον κόσμο γύρω μας; Η υβριδική διεπιστημονική πρακτική του Ραέντ Γιασίν αποτυπώνεται σε μια πολυαισθητηριακή θεατρική παράσταση και μια μουσικογλυπτική φαντασμαγορία.

Κυριακή 20/12 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Europa» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η θεατρική μεταφορά του «Europa» του Λαρς φον Τρίερ, μια συμπαραγωγή του Ελληνογερμανικού Θεάτρου με την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωστόπουλου θα μεταδοθεί, online και δωρεάν, στην GNO TV, τη νέα διαδικτυακή τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για δύο μοναδικές προβολές στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2020 στις 20.30. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στα γερμανικά με ελληνικούς υπότιτλους. Ένας νεαρός ιδεαλιστής, γερμανοαμερικανικής καταγωγής, έρχεται στη Γερμανία το 1945 και άθελά του γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα: τους φανατικούς ναζί, τους λεγόμενους «Werwolf», και τις μυστικές αμερικανικές υπηρεσίες. Απαιτείται ηλεκτρονική προεγγραφή που εξασφαλίζει κωδικό πρόσβασης στην GNO TV μέσω του www.ticketservices.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σάββατο 19/12 | 20:30

Δωρεάν | Εγγραφές εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει την δωρεάν online αναμετάδοση σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, η όπερα «Μπορίς Γκοντουνόφ» του Μοδέστου Μούσοργκσκι, με τον René Pape στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα επικό αριστούργημα που εξιστορεί τα βάσανα και τις δοκιμασίες του ρώσικου λαού σε μια από τις κρισιμότερες σελίδες της ιστορίας τους. Και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, η όπερα «Ναμπούκο» του Τζουζέπε Βέρντι, με τον εμβληματικό Plácido Domingo στον ομώνυμο ρόλο, του Βασιλιά της Βαβυλωνίας ο οποίος οδηγείται, από θεϊκή παρέμβαση, στην τρέλα, όταν ανακηρύσσει τον εαυτό του Θεό, όμως αργότερα μετανοεί και θεραπεύεται.

Σάββατο 19/12 («Μπόρις Γκοντούνοφ») – Κυριακή 20/12 («Ναμπούκοφ)

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Κρατική Όπερα της Βιέννης

Η Κρατική Όπερα της Βιέννης συνεχίζει τις online αναμεταδόσεις κορυφαίων παραγωγών της, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της. Σειρά έχει το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), η όπερα του Ρίχαρντ Στράους «Ηλέκτρα», με την Ricarda Merbeth στον ομώνυμο ρόλο και την Doris Soffel στον ρόλο της Κλυταιμνήστρας. Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) σειρά έχει η όπερα «Otello» του Τζουζέπε Βέρντι, βασισμένη στο ομότιτλο αριστούργημα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, με τον δημοφιλή τενόρο Roberto Alagna, στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Απαιτείται εγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Καβαλερία Ρουστικάνα» – Teatro di San Carlo

Το Teatro San Carlo της Νάπολης μας δίνει τη δυνατότητα, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2020, να νοικιάσουμε την παράσταση της όπερας του Πιέτρο Μασκάνι «Καβαλερία Ρουστικάνα». Μια παραγωγή του 2020, σε μουσική διεύθυνση Juraj Valčuha, με τους Elīna Garanča, Jonas Kaufmann και Claudio Sgura. Η όπερα, που εγκαινίασε την περίοδο του Ιταλικού Βερισμού, βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζιοβάννι Βέργκα. Στην αγροτική Σικελία του 1880 ο Turiddu επιστρέφει από την στρατιωτική του θητεία και ανακαλύπτει ότι η αγαπημένη του Lola έχει παντρευτεί κάποιον άλλον. Θέλοντας να την κάνει να ζηλέψει, ο Turridu συνάπτει σχέση με την αφελή, νεαρή Santuzza, η οποία τρέφει αληθινά συναισθήματα γι’ αυτόν. Καθώς, το πάθος των παλιών εραστών, όμως, αναζωπυρώνεται, η τραγωδία είναι μόνο μερικά βήματα μακριά.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Διαθέσιμη για 24 ώρες

Εισιτήριο: 2,99€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Kinky Boots» – The Show Must Go On

Το επίσημο κανάλι του Andrew Lloyd Webber στου youtube, «The Show Must Go On», συνεχίζει να προσφέρει, για δωρεάν online παρακολούθηση, μερικά από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ όλων των εποχών. Την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) σειρά έχει το μιούζικαλ των Cyndi Lauper και Harvey Fierstein, «Kinky Boots». Ο Τσάρλι είναι ένας εργοστασιάρχης που παλεύει να σώσει την οικογενειακή επιχείριση. Η Λόλα είναι μια λαμπερή performer με μια αλλόκοτη αλλά καταπληκτική ιδέα. Με λίγη συμπόνια και αρκετή κατανόηση αυτό το απρόσμενο δίδυμο μαθαίνει να αποδέχεται τις διαφορές τους και δημιουργεί μια σειρά από στιλέτο, που παρόμοια τους ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί. Πρωταγωνιστούν: Matt Henry και Killian Donnelly. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως και 48ώρες μετά την πρώτη προβολή.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Χορός

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

11o Athens Video Dance Project

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού – «Athens Video Dance Project» έρχεται online, 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου 2020, με ελεύθερη πρόσβαση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει 70 μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους έργα από είκοσι διαφορετικές χώρες, τα οποία ενορχηστρώνουν μια δημιουργική πλατφόρμα καινοτόμων πρότζεκτ και υπογραμμίζουν τις συνεργείες μεταξύ διαφορετικών καλλιτεχνικών ρευμάτων. Οι online προβολές θα είναι διαθέσιμες από τις 18 Δεκεμβρίου 2020, στις 12 μ.μ. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Δωρεάν |Όλο το 24ώρο

Παρακολουθήστε το φεστιβάλ εδώ.

Μουσική

Χορωδία, οι Σολίστ και το Σύνολο Βalthasar Neumann- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τα περίφημα Σύνολα Μπαλτάζαρ Νόυμαν και ο συναρπαστικός μαέστρος τους Τόμας Χένγκελμπροκ ερμηνεύουν τη «Μεγάλη καθολική λειτουργία» του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, στις 12:00 μ.μ., σε ζωντανή μετάδοση από το Αμβούργο, στο πλαίσιο των δωρεάν διαδικτυακών εορταστικών εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ένα έργο που ο συνθέτης δούλευε έως το τέλος της ζωής του, απόσταγμα της τέχνης του και από τις κορυφαίες στιγμές της μουσικής δημιουργίας. Η συναυλία θα προβληθεί ζωντανά στο site και στη σελίδα facebook του Μεγάρου μέσω της ιστοσελίδας της Φιλαρμονικής του Έλβα (Elbphilharmonie & Laeiszhalle).

Κυριακή 20/12 | 12:00 μ.μ.

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μπαρόκ – Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις διαδικτυακές μεταδόσεις νέων παραγωγών της, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 19:00, με τη Χριστουγεννιάτικη συναυλία, που μας ταξιδεύει στην εποχή μπαρόκ, μέσα από έργα σημαντικών εκπροσώπων της, όπως Βιβάλντι, Σκαρλάτι και Χαίντελ. Διεύθυνση ορχήστρας/τσέμπαλο: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος, Βιολοντσέλο: Δήμος Γκουνταρούλης, Μέτζο σοπράνο: Θεοδώρα Μπάκα. Δωρεάν μετάδοση, από το κανάλι της ΚΟΘ στο Youtube (TheTSSO) και τη σελίδα της στο Facebook.

Κυριακή 20/12 | 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σίμος Παπάνας – Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Ηρακλείου

Ο Σίμος Παπάνας, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην μεγάλη σκηνή της αίθουσας «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ΠΣΚΗ, το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00, δύο σπουδαία έργα του ρεπερτορίου για βιολί, ανασκευάζοντας ερμηνευτικά την πρακτική των μουσικών μονομαχιών του Baroque. Την «Παρτίτα Αριθμός 2 σε Ρε ελάσσονα BWV 1004» του Johann Sebastian Bach (1685-1750) και τη «Σονάτα για βιολί και basso continuo σε Σολ ελάσσονα», γνωστή και με την ονομασία «Η τρίλια του διαβόλου», του Giuseppe Tartini (1692-1770). Live Streaming από την επίσημη σελίδα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου: https://www.cccc.gr/gr/live-streaming.

Σάββατο 19/12 | 21:00

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Scorpions – Rock ‘n’ Roll Fantasy Camp

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα Scorpions θα εμφανιστεί, το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), σε μια μοναδική live streaming μουσική διαδραστική εκδήλωση, μέσω της πλατφόρμας Rock ‘n’ Roll Fantasy Camp. Στο πλαίσιο της online σειράς Master Class Series, οι Scorpions θα μοιραστούν μαζί μας τεχνικές και επαγγελματικές συμβουλές, ιστορίες και πολλά ακόμη. Θέματα προς συζήτηση: Ηχογραφήσεις, πως είναι να είσαι μέλος μιας μπάντας, ζητήματα σχετικά με τη μουσική, τα φωνητικά κ.α. Κάθε συμμετέχων θα έχει την ευκαιρία να θέσει τουλάχιστον μια ερώτηση προς το συγκρότημα. Μέσω zoom και με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Σάββατο 19/12 | 22:00

Εισιτήρια: Από 25$

Περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων εδώ.

Boy George & Culture Club – Wembley

O Boy George και η μπάντα του θα εμφανιστούν, το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, στις 22:00 (ώρα Αγγλίας | 20/12 00:00 π.μ. ώρα Ελλάδας), για μια μοναδική συναυλία σε απευθείας μετάδοση από την SSE Arena του Wembley. «Είναι καιρός να βρούμε ένα ουράνιο τόξο σε αυτό το σκοτάδι. Όλοι αναζητούν για νέους τρόπους επικοινωνίας, ας γίνει η μουσική ο δορυφόρος μας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε, μέσα από τη μουσική μας, να σας μεταφέρουμε αισιοδοξία και ελπίδα, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε», σημειώνει ο σπουδαίος ερμηνευτής.

Σάββατο 19/12 | 22:00 (ώρα Αγγλίας)

Εισιτήρια: 18,00 £ – 193,00 £ | Αγορά εισιτηρίων εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«A Christmas Symphony» – Sarah Brightman

Η Αγγλίδα σοπράνο – ηθοποιός Sarah Brightman θα πραγματοποιήσει, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:30 (ώρα Ελλάδος), την πρώτη της live streaming συναυλία, με πολλούς special guests, ανάμεσά τους και τον σπουδαίο συνθέτη Andrew Lloyd Webber. Μια μουσική βραδιά με χριστουγεννιάτικες κλασικές μελωδίες, η οποία έρχεται να φτιάξει την γιορτινή μας διάθεση. Μετά την αγορά εισιτηρίου θα λάβετε ένα email με περαιτέρω οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την συναυλία. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κυριακή 20/12 | 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήρια: 18$ – 200$ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Φεστιβάλ

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:30, πρεμιέρα για το «Μich nicht» του Νίκου Ιωακείμ, σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Διαθέσιμη έως 16/1/2021

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

2ο Mind the fact festival (2020)

Το 2ο Mind the fact festival έρχεται, online, από τις 16-20 Δεκεμβρίου 2020, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα www.mindthefact.gr, με performances, εκθέσεις κ.α. Η φετινή θεματική «we need more space» πραγματεύεται την έννοια του χώρου: ψηφιακού, φυσικού, προσωπικού, κοινωνικού, πλανητικού. Άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικά μέρη της γης ενώνουν τις φωνές τους και δημιουργούν. Πρόσφυγες που διαμένουν σε διαφορετικές ηπείρους συναντιούνται σε μια κοινή θεατρική πρόβα στο διαδίκτυο. Άστεγοι συμπολίτες μας μιλούν για το δικό τους εγκλεισμό, μέσα από το τηλέφωνο. Αυτόχθονες της Αμερικής διεκδικούν πίσω τη γη τους, ενώ πολίτες της Ευρώπης στέλνουν μηνύματα για την αλληλεγγύη και γράφουν μουσική για τη δημοκρατία. Καλλιτέχνες εξερευνούν νέες ιδέες και πρακτικές για να προσεγγίσουν το απομακρυσμένο κοινό τους. Μέσα από έργα που πραγματεύονται τη διαφορετικότητα, την πολυσυλλεκτικότητα και την πολυφωνία, όλοι οι συμμετέχοντες του mind the f act προτείνουν στους θεατές έναν κόσμο, αν όχι καλύτερο, ενδεχομένως πιο ειλικρινή.

16-20 Δεκεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ

Artens Festival

Η ARTENS διοργανώνει ένα πενθήμερο online φεστιβάλ 16 – 20 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα την έμφυλη βία και τίτλο «Τι εννοείς δεν είσαι ευτυχισμένη;». Με γνώμονα τη δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας με τον εαυτό μας αλλά και με τους γύρω μας, με άξονα τη δυναμική παρουσία των γυναικών με στόχο την ευημερία της κοινωνίας, το ARTENS Festival παρουσιάζει τις απαντήσεις που δίνουν οι συμμετέχοντες ομιλητές και εικαστικοί δημιουργοί, μέσω ομιλιών, φωτογραφικού και αρχειακού υλικού, video, installations, film, video art, ποιητικών συλλογών και διηγημάτων, sound art, performances κ.ά.. Tο φεστιβάλ θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην σελίδα της Artens, καθώς και στο επίσημο ψηφιακό κανάλι του οργανισμού στο youtube. Τέλος σε προγραμματισμένες ομιλίες μέσω της πλατφόρμας zoom meetings.

16-20 Δεκεμβρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εκθέσεις

«1821: Πριν και μετά» – Μουσείο Μπενάκη

Μέσα από ένα βίντεο, οι επιμελητές της έκθεσης «1821: Πριν και μετά» του Μουσείου Μπενάκη και ιστορικοί, Τάσος Σακελλαρόπουλος και Μαρία Δημητριάδου, μας ξεναγούν εικονικά στο στήσιμο της έκθεσης, που θα εγκαινιαστεί τον Μάρτιο του 2021. Η βιντεο-περιήγηση θα ξεκινήσει από το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, όπου θα ανακαλύψουμε την αφετηρία, το σκεπτικό, την ταυτότητα και τη δομή της έκθεσης. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138, για να γευτούμε την ατμόσφαιρα της προετοιμασίας της. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ.

Σινεμά

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Σαββατοκύριακα με online προβολές ταινιών για όλη την οικογένεια

Οι αγαπημένες κυριακάτικες προβολές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για όλη την οικογένεια, μεταφέρονται, από 19 Δεκεμβρίου, από το Ολύμπιον στο online.filmfestival.gr και παιδιά και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παρέα, από την ασφάλεια του σπιτιού τους, συγκινητικές, αστείες, συναρπαστικές ιστορίες που θα ενθουσιάσουν. Οι online προβολές ξεκινούν στις 10 το πρωί του Σαββάτου, και ολοκληρώνονται στις 10 το βράδυ της Κυριακής. Τιμή εισιτηρίου: 3€. Πρώτη ταινία: «Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο», διαθέσιμη το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Εισιτήριο: 3€

Δείτε την ταινία εδώ.

«Με τα μάτια ανοιχτά»: 6ο Αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ

Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν, 17-21 Δεκεμβρίου 2020, για 6η συνεχή χρονιά το Αφιέρωμα στο Ελληνικό Nτοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά» στην διαδικτυακή του εκδοχή. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες δωρεάν με όριο τους 300 θεατές ανά ταινία σε συνεχή ροή για τέσσερεις μέρες στο www.hellasdoc.gr το οποίο θα ανοίξει στις 9 το πρωί τις Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου 2020 και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 9 το πρωί της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2020.

17-21 Δεκεμβρίου 2020 | Διαθέσιμες όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το Φεστιβάλ εδώ.

11o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου – «Γέφυρες»

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου – «Γέφυρες», έρχεται, 11-25 Δεκεμβρίου 2020, με ένα εορταστικό διαδικτυακό πρόγραμμα. Το διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 90 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, εκ των οποίων 18 Ελληνικές ταινίες, σε διάφορα είδη -όπως μυθοπλασία, τεκμηρίωση και κινούμενα σχέδια- πρόσφατης παραγωγής, από όλο τον κόσμο σε 12 κατηγορίες. Στις διαδικτυακές προβολές, τιμητική συμμετοχή έχει η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Nimic» με τον Ματ Ντίλον. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

11-25 Δεκεμβρίου

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

Εκδηλώσεις

Δίπλα σου… από μακριά: Online τηλεμαραθώνιος αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους στον πολιτισμό

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020 στις 18:00 ο μεγάλος διαδικτυακός τηλεμαραθώνιος, «Δίπλα σου… από μακριά», με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει ένα ποσό που θα διατεθεί στα σωματεία εργαζομένων προκειμένου να στηριχτούν οι εργαζόμενοι. Ζωντανά από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, καλλιτέχνες, τεχνικοί και δημοσιογράφοι του πολιτισμού συζητούν για τη νέα πραγματικότητα του κλάδου με παράλληλες μουσικές και θεατρικές δράσεις. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί με live streaming από ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης των συμμετεχόντων φορέων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κυριακή 20/12 | 18:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το νέο καλλιτεχνικό πρότζεκτ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αποτελείται από μια σειρά online βίντεο του εικαστικού και video designer Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή 7 δημιουργών συνεργαζόμενων με το ΔΘΠ: Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Γιοβανίδης , Τάκης Τζαμαργιάς, Πατρίσια Απέργη, Δημήτρης Καραντζάς – Φοίβος Δεληβοριάς, Ζωή Χατζηαντωνίου και Άντζελα Μπρούσκου. Κάθε βίντεο θα αναρτάται στο επίσημο κανάλι του ΔΘΠ στο youtube, κάθε Τρίτη στις 18:00.

Σάββατο 19/12 – Κυριακή 20/12

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε το 4ο βίντεο της Πατρίσια Απέργη εδώ.