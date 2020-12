Μουσική Online: Οι livestream συναυλίες που θα δούμε τον Δεκέμβρη

Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος διοργανώνει μεγάλη διαδικτυακή συναυλία στο μέγαρο μουσικής με τίτλο «Για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι!», στις 13 Δεκεμβρίου, στις 21:00, ζωντανά, μέσα από την πλατφόρμα estage.gr. Ο κάθε θεατής θα μπορεί να παρακολουθήσει τη Συναυλία μετά από την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Συλλόγου, επιλέγοντας ανάμεσα στα ποσά των 3€, 5€ ή 10€, ανάλογα την ενίσχυση που επιθυμεί. Περισσότερες πληροφορίες για τους μουσικούς που συμμετέχουν εδώ.

15 Δεκεμβρίου

The Stars Come Out To Sing at Christmas

Ο φημισμένος κιθαρίστας Niles Rodgers παρουσιάζει την συναυλία, με τίτλο «The Stars Come Out To Sing at Christmas», μία ετήσια φιλανθρωπική γιορτή που στηρίζει την μουσική θεραπεία. Οι καλλιτέχνες που θα ερμηνεύσουν εκείνη την βραδιά είναι οι Rod Stewart, Robbie Williams, Florence Welch, Cliff Richard, One Republic, καθώς και ο ίδιος ο Niles Rodgers. Μπορείτε να δείτε το livestream εδώ στις 21:00 το βράδυ.

Foo Fighters

Η Amazon Music παρουσιάζει το αγαπημένο ροκ συγκρότημα για μία μοναδική εορταστική συναυλία με τίτλο, «Holiday Plays: Foo Fighters». Το event θα παρουσιάσει ο ανερχόμενος ράπερ Lil Nas X. Δείτε το livestream εδώ στις 3 το πρωί.

17 Δεκεμβρίου

Bebe Rexha

Η πλατφόρμα LiveXLive παρουσιάζει μία συναυλία με την Αμερικανίδα pop star, με τίτλο «A Night With Bebe Rexha». Θα ακούσουμε τα μεγάλυτερα hits της τραγουδίστριας, από το «Me, Myself & I» μέχρι και την νέα της συνεργασία της με την Doja Cat. Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 δολάρια, ενώ το livestream μπορείτε να το δείτε εδώ στις 3 το πρωί.

Lewis Capaldi

Η μουσική πλατφόρμα Pandora παρουσιάζει τον Βρετανό μουσικό Lewis Capaldi σε μία συναυλία, με τίτλο «Celebrate The Magic of Home». Μπορείτε να παρακολουθήσετε το livestream δωρεάν εδώ.

18 Δεκεμβρίου

Μία συναυλία για το Music is Art από τους Goo Goo Dolls

Ο Robby Takac των Goo Goo Dolls παρουσιάζει την συναυλία «Streaming On The Web Sing Along Thing», η οποία βοηθάει τον οργανισμό Music Is Art. Η συναυλία θα περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αλλά και αγαπημένα κομμάτια των Goo Goo Dolls. Τα εισιτήρια δεν έχουν συγκεκριμένη τιμή, αλλά μπορείτε να «πληρώσετε όσο θέλετε», εδώ.

19 Δεκεμβρίου

Scorpions

Το Rock ‘n’ Roll Fantasy Camp παρουσιάζει μία livestream συναυλία με τους θρυλικούς Scorpions. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 25 δολάρια και μπορείτε να τα αγοράσετε εδώ. Η συναυλία ξεκινά στις 10 το βράδυ.

21 Δεκεμβρίου

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρουσιάζει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του πολυβραβευμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου. Mια ξεχωριστή συναυλία για όλη την οικογένεια, η οποία θα μας εισάγει στη γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Δείτε τη συναυλία εδώ.

27 Δεκεμβρίου

Ο Γιώργος Σαμπάνης από την Ακτή Πειραιώς

Ο Γιώργος Σαμπάνης, την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου στις 21:00 α βρεθεί με όλο του το μουσικό πλήρωμα στην «Ακτή Πειραιώς» και υπόσχεται να μας ταξιδέψει πίσω, στους γνώριμους…δρόμους της διασκέδασης, της παρέας και της ανεμελιάς, μέσα από ένα ανεπανάληπτο live streaming concert. Τα εισιτήρια κοστίζουν 5 ευρώ και μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Irene Skylakaki Trio από το Θέατρο Πορεία

Μετά από αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, η τραγουδίστρια/τραγουδοποιός Irene Skylakaki επέστρεψε εδώ και λίγους μήνες στην Ελλάδα και με τον καινούριο της δίσκο με τον τίτλο Souvenir να έχει κυκλοφορήσει πριν μερικές μέρες ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερo και ατμοφαιρικό live stream session με το trio project της, στo Θέατρο Πορεία στις 27 Δεκεμβρίου στις 21:00. Δείτε την συναυλία και αγοράστε τα εισιτήρια εδώ.

28 Δεκεμβρίου

Ο Κωστής Μαραβέγιας από το ΚΠΙΣΝ

Τρεις ημέρες πριν αποχαιρετήσουμε το 2020, το ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει, στο πλαίσιο του εορταστικού του προγράμματος, τον Κωστή Μαραβέγια σε μια συναυλία με ισχυρές δόσεις αισιοδοξίας. Ο δημοφιλής συνθέτης, τραγουδοποιός και πολυοργανίστας θα ανέβει στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος στις 20:30 με μια μουσική παράσταση ευφορικών μουσικών του κόσμου, συναισθημάτων, θετικής ενέργειας και αγάπης. Δείτε την παράσταση εδώ.

30 Δεκεμβρίου

Η Patti Smith σε ένα show για τα γενέθλια της

Η Patti Smith παρουσιάζει το ετήσιο show των γενεθλίων της και παράλληλα την πρώτη της συναυλία με ολόκληρη τη μπάντα της, από τότε που άρχισε η πανδημία. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 δολάρια και μπορείτε να τα βρείτε εδώ. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 4 το πρωί.

31 Δεκεμβρίου

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με τους BTS

Το φαινόμενο της K-Pop ετοιμάζει μία φαντασμαγορική livestream συναυλία την τελευταία ημέρα του 2020. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Φυσικά, δεν θα είναι μόνοι τους, αφού θα εμφανιστεί επίσης η Halsey, αλλά και ο Steve Aoki. Εισιτήρια θα βρείτε εδώ.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με τον Justin Bieber

Ο «πρίγκιπας» της pop ετοιμάζει επίσης μία συναυλία για την τελευταία μέρα του χρόνου. Λόγω της διαφοράς ώρας, όμως, η συναυλία θα ξεκινήσει λίγες ώρες αφού έχουμε ήδη μπει στο νέο έτος, και συγκεκριμένα στις 5 το πρωί, ώρα Ελλάδος. Μπορείτε να δείτε την συναυλία on demand και την 1η Ιανουαρίου, στις 10 το βράδυ. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 25 δολάρια και μπορείτε να τα προμηθευτείτε εδώ.