Online Agenda: 22 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 7 Δεκεμβρίου

Θέατρο

«Σ’ εσάς που με ακούτε» – Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός τιμά τη μνήμη της Λούλας Αναγνωστάκη προβάλλοντας δωρεάν και online, ανήμερα των γενεθλίων της, στις 4 Δεκεμβρίου και για μία εβδομάδα, τις παραστάσεις των έργων της. Αρχής γενομένης από την παράσταση «Σ’ εσάς που με ακούτε», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Οι ήρωες του έργου, ως επί το πλείστο διαφορετικής εθνικότητας και γλώσσας, συναντιούνται σε μια πολυπολιτισμική πόλη – transito, που βάλλεται από τη βιαιότητα της αστυνομίας. Με τα μικρόφωνα ανά χείρας μιλούν σε μια νοητή διαδήλωση, «σ’ αυτούς που τους ακούνε».

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Τα βραβεία μου» – ΚΠΙΣΝ: Παραβάσεις

Οι «Παραβάσεις», το θεατρικό αναλόγιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που παρουσίασαν την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, σε live streaming από τον Φάρο, «Τα βραβεία μου» του Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου, είναι διαθέσιμες, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, στο www.snfcc.org/ParabasesBernhard. Με βασικό εργαλείο το καυστικό χιούμορ, ο Μπέρνχαρντ εκφράζει την αποστροφή του για τα καλλιτεχνικά βραβεία ξεσκεπάζοντας την κενότητα και τη γελοιότητα των λογοτεχνικών θεσμών και των γραφειοκρατών, αλλά και την αντιφατική στάση του ίδιου που τα αποδεχόταν για το χρηματικό έπαθλο που τα συνόδευε, το οποίο τον ανακούφιζε προσωρινά από το οικονομικό του αδιέξοδο.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρό

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μας κρατάει συντροφιά και σε αυτή την καραντίνα, με παραστάσεις διαθέσιμες για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Διαθέσιμες επιλογές αποτελούν η «Αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, «Το Σώσε» του Michael Frayn, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, «Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου, «Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και «Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Αυτοί που Κοιτούν» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν προσφέρει, από τις 1 Δεκεμβρίου 2020, το audio έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, «Αυτοί που Κοιτούν», διαθέσιμο σε podcast. «Αυτοί που κοιτούν. Αυτοί που μας προσέχουν. Έχουν τα μάτια ορθάνοιχτα προς κάθε κατεύθυνση και δεν αφήνουν κανέναν να εισβάλει. Κανέναν να εισχωρήσει». Κείμενο – Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου, Ερμηνεύουν οι: Θανάσης Δόβρης, Μιχάλης Πανάδης, Σωτήρης Τσακομίδης και Νίκος Στεργιώτης.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Οθέλλος» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας εγκαινιάζει τη νέα on demand ψηφιακή πλατφόρμα, «National Theatre at Home», και μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε, από το σπίτι, μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του. Ο Adrian Lester («Hustle», «Riviera») υποδύεται τον Οθέλλο και ο Rory Kinnear («Black Mirror», «Penny Dreadful») τον Ιάγο, σε αυτή την τραγωδία ζήλιας και κτηνώδους εκδίκησης του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Οργισμένος επειδή αγνοήθηκε για προαγωγή, ο Ιάγος συνομωτεί ώστε να πάρει εκδίκηση από τον στρατηγό του Οθέλλο.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη για 3 ημέρες από την ενοικίαση.

Τιμή ενοικίασης: 9.34€

Ενοικιάστε την παράσταση εδώ.



«Ριχάρδος Β΄» – Shakespeare’s Globe

Η δημοφιλής και μνημειώδης παραγωγή του ιστορικού έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Ριχάρδος Β΄» από το Shakespeare’s Globe και την Swinging The Lens, η οποία απέσπασε ενθουσιαστικές κριτικές. όταν και παρουσιάστηκε το 2019 στο Sam Wanamaker Playhouse, είναι διαθέσιμη για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσω του youtube. Σε σκηνοθεσία των Adjoa Andoh και Lynette Linton, η παράσταση, για πρώτη φορά στη βρετανική σκηνή, όσον αφορά ανέβασμα Σαίξπηρ, απαρτίζεται από ένα εξ’ ολοκλήρου γυναικείο και μη λευκό καστ. Πρόκειται για την ιστορία του Μεσαιωνικού Βασιλιά, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τους σφετεριστές της εξουσίας, απελπισμένος να κρατηθεί στο θρόνο.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη για όλο το 24ωρό

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Έξι πρόσωπα αναζητούν συγγραφέα» – Odéon. Théâtre de l’Europe

Για τους γαλλομαθείς, στη σελίδα του Odéon – Théâtre de l’Europe, είναι διαθέσιμη από τις 4 Δεκεμβρίου 2020, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, η παράσταση του έργου «Έξι πρόσωπα αναζητούν συγγραφέα» του Ιταλού δραματουργού Λουίτζι Πιραντέλλο. Μια παραγωγή του 2012, σε σκηνοθεσία Stéphane Braunschweig. Μια ομάδα μισο-δημιουργημένων χαρακτήρων, εγκαταλελειμμένων από τον συγγραφέα τους, εισβάλουν σε ένα θέατρο κατά τη διάρκεια των προβών ενός θιάσου, με αίτημα να υπάρξουν.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη για όλο το 24ωρό

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Πάρκο» – Schaubühne

Για τους γερμανομαθείς, η βερολινέζικη Schaubühne προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση του έργου «Το Πάρκο» του Γερμανού θεατρικού συγγραφέα, μυθιστοριογράφου και ποιητή Μπότο Στράους. Μια παραγωγή του 1984, σε σκηνοθεσία Πέτερ Στάιν. Η Τιτάνια και ο Όμπερον, από το «Όνειρο Θερινής Νυχτός» του Σαίξπηρ, βρίσκονται σε ένα μουντό πάρκο, σε μια γερμανική πόλη του σήμερα. Οι δύο ήρωες ευελπιστούν να αναζωπυρώσουν την δύναμη της αγάπης και της αρμονίας πάνω στη γη.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

‘Οπερα

«Τόσκα» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει την δωρεάν αναμετάδοση σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει, την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, η καθηλωτική όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι, «Τόσκα», μια παραγωγή του 1978, σε μουσική διεύθυνση James Conlon. Στον ρόλο του Cavaradossi, του ζωγράφου και επαναστάτη ο οποίος ερωτεύεται τη διάσημη ερμηνεύτρια Τόσκα (εδώ η μαγευτική Shirley Verrett), βρίσκεται ο εμβληματικός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρόττι.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Δευτέρα 7/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Φάλσταφ» – Βαυαρική Κρατική Όπερα

Από τις 5 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 9 Ιανουαρίου 2021, έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε on demand, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Βαυαρικής Κρατικής Όπερας, την όπερα του Τζουζέπε Βέρντι, «Φάλσταφ», βασισμένη στις «Εύθυμες Κυράδες του Ουίνδσορ» και, εν μέρει, στον «Ερρίκο Δ΄» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Ο Sir John Falstaff, με την ακόρεστη επιθυμία για φαγητό και ποτό, ξεμένει από χρήματα. Για τον λόγο αυτό καταστρώνει, ένα πονηρό, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, σχέδιο, ώστε να αιχμαλωτίσει τις καρδιές των δύο πιο πλούσιων Κυράδων της πόλης και κατ’ επέκταση την περιουσία των συζύγων τους. Η παράσταση μαγνητοσκοπήθηκε την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη για 24 ώρες από την ενοικίαση

Τιμή ενοικίασης: 14,90€

Ενοικιάστε την παράσταση εδώ.

Με γερμανικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Χορός

«Chroma»/ «Grace»/ «Takademe»/ «Revelations» – Alvin Ailey American Dance Theater

Ο θίασος χορού Alvin Ailey American Dance Theater και το Lincoln Center At The Movies προσφέρουν, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μια performance χορού του θιάσου στο Lincoln Center. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Wayne McGregor, Ronald K. Brown, Robert Battle και Alvin Ailey. Η ηχητική περιγραφή του φιλμ είναι διαθέσιμη εδώ.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Palermo Palermo» – Ίδρυμα Πίνα Μπάους

Το Ίδρυμα Πίνα Μπάους προσφέρει, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση χορού «Palermo Palermo», σε σκηνοθεσία και χορογραφία της θρυλικής Πίνα Μπάους. Μια συμπαραγωγή του Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, του Teatro Biondo Stabile Palermo και του Andres Neumann International.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Μουσική

Dis)playing Attica – Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Το πρόγραμμα (Dis)playing Attica, μια πρωτοβουλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, αποτελείται από 8 μικρές μαγνητοσκοπημένες συναυλίες μουσικών συνόλων της ΚΟΑ, σε διάφορα σημεία της Αττικής, η κάθε μια από τις οποίες θα αναρτάται κάθε Πέμπτη, online, στο κανάλι της ΚΟΑ στο youtube. Οι «συναυλίες» παρέχουν μια ευρεία ποικιλία μουσικών επιλογών, από το αμιγώς κλασικό ρεπερτόριο, έως την κιν/φική μουσική, τη τζαζ, αλλά και το ελληνικό έντεχνο.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Music That Connects Us All» – National Philarmonic at Strathmore

Η ορχήστρα National Philarmonic, στις ΗΠΑ, προσφέρει, μέσα από το επίσημο κανάλι της στο youtube, για δωρεάν online παρακολούθηση, το ρεσιτάλ πιάνου «Music That Connects Us All». Ο βιρτουόζος πιανίστας και δάσκαλος, Brian Ganz,παρουσιάζει τις αγαπημένες του μελωδίες από τον Πολωνό συνθέτη Φρεντερίκ Σοπέν. Παράλληλα ο μουσικός διευθυντής και μαέστρος της ορχήστρας Piotr Gajewski πραγματοποιεί συζήτηση με τον Gazn, όσον αφορά τον στόχο του τελευταίου να ερμηνεύσει όλα τα έργα του μεγάλου Πολωνού συνθέτη.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμo όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Έκθεση

«Tondo» – Εικαστικός Κύκλος Sianti gallery

Ο Εικαστικός Κύκλος Sianti gallery προσκαλεί το κοινό και το καλωσορίζει και διαδικτυακά τώρα πια, στην ομαδική έκθεση «Tondo: Κύκλος-Ζωή-Τέχνη». Σε μία εικαστική πρωτοτυπία 18 σημαντικοί καλλιτέχνες, ζωγράφοι και γλύπτες δουλεύουν σε μία στρογγυλή επιφάνεια δίνοντας έμφαση στο κέντρο της εικόνας. Δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αυτάρκειας ή έναν αποχωρισμό από τον περιβάλλοντα χώρο το αποτέλεσμα είναι μία εκπληκτική απεικόνιση των ατελείωτων δυνατοτήτων που περιέχονται σε έναν κύκλο. Πραγματοποιήστε ένα virtual 360 tour της έκθεσης εδώ.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Evripides Art Gallery

Η Evripides Art Gallery προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν online περιήγησης, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, σε τέσσερις εκθέσεις της, οι οποίες διοργανώθηκαν πρόσφατα. Μπορείτε να επισκεφθείτε ή να ξαναδείτε, λοιπόν, τις εκθέσεις τεσσάρων καταξιωμένων εικαστικών: Έλενα Κυρκιλή, «Surfacing The Scenes Within» , «Γιάννης Ευθυμίου ζωγραφική», Στέλλα Καπεζάνου, «Baby One More Time» και Κωνσταντίνος Νίκου, «Yearning for truth». Παράλληλα, μέσα από το facebook και το instagram της γκαλερί, ένας από τους καλλιτέχνες θα παρουσιάζει κάθε μέρα την ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα έργο τέχνης.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στις εκθέσεις από εδώ.

Άλλες εκθέσεις

Επιπλέον διαθέσιμες εκθέσεις: Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσφέρει, μέσα από την ιστοσελίδα του, τη δυνατότητα της δωρεάν διαδικτυακής περιήγησης σε τρεις πρόσφατες περιοδικές εκθέσεις του. «Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα Playmobil» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο όπου μέσα από την εικονική περιήγηση αντλούμε πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και γνωρίζουμε πρωταγωνιστές της εποχής. Και η έκθεση «Βάλτους Χ΄: Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» μέσα από τον ιστότοπο https://valtousx.gr/360-virtual-tour/, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να εντοπίσει μέσα στην πόλη και να αναδείξει την αφανή εγκληματικότητα που συνδέεται με τις ρατσιστικές επιθέσεις στον δημόσιο χώρο.

Σινεμά

«Η πιο Σύντομη Νύχτα» – Ινστιτούτο Θερβάντες

Το Ινστιτούτο Θερβάντες διοργανώνει, για τον μήνα Δεκέμβριο, τον κύκλο των δωρεάν, online, κινηματογραφικών προβολών, με ταινίες μικρού μήκους από γυναίκες δημιουργούς. Η επιλογή των τεσσάρων ταινιών αντικατοπτρίζει διαφορετικά μεταξύ τους παραδείγματα της σύγχρονης παραγωγής ταινιών μικρού μήκους: Δύο ταινίες μυθοπλασίας, ένα ντοκιμαντέρ και μια ταινία μοντάζ. Από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στις 21:00 έως και 48 ώρες μετά, θα είναι διαθέσιμη, στο επίσημο κανάλι του Ινστιτούτου Θερβάντες στο vimeo, η ταινία «Dúctiles» της Marisa Benito.

Δευτέρα 7/12 | 21:00

Δωρεάν | Διαθέσιμη για 48 ώρες

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Συναντήσεις με Αξιοσημείωτους Ανθρώπους» – Ίδρυμα Ωνάση

Το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube, από τις 27 Νοεμβρίου 2020 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020, προσφέρει, για δωρεάν online παρακολούθηση, τέσσερις ταινίες από τη σειρά ντοκιμαντέρ του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, με τίτλο «Συναντήσεις με Αξιοσημείωτους Ανθρώπους». Επιπλέον, μέσα από μια νέα διαδραστική πλατφόρμα και οι 12 ταινίες της σειράς μετατρέπονται στα πρώτα ελληνικά διαδραστικά ντοκιμαντέρ, επιτρέποντας στον θεατή να γίνει ο ίδιος μέρος της ιστορίας, ζώντας την, διευρυμένη στον χώρο και στον χρόνο, με επαυξημένο υλικό, μέσα από έναν διαδραστικό τρόπο αναπαραγωγής.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε τα ντοκιμαντέρ εδώ.

Εκδηλώσεις

«Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το νέο καλλιτεχνικό πρότζεκτ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αποτελείται από μια σειρά online βίντεο του εικαστικού και video designer Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή 7 δημιουργών συνεργαζόμενων με το ΔΘΠ: Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Γιοβανίδης , Τάκης Τζαμαργιάς, Δημήτρης Καραντζάς – Φοίβος Δεληβοριάς, Ζωή Χατζηαντωνίου και Άντζελα Μπρούσκου. Κάθε βίντεο θα αναρτάται στο επίσημο κανάλι του ΔΘΠ στο youtube, κάθε Τρίτη στις 18:00.

Δευτέρα 7/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το πρώτο βίντεο εδώ.

«Φθινόπωρο all’italiana OnLine» από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών μας προσκαλούν σε μια φθινοπωρινή περίοδο πλούσια σε online εκδηλώσεις με επίκεντρο τον πολιτισμό «Made in Italy». Έως τις 9 Δεκεμβρίου 2020 θα διατίθενται online σε όλη την ελληνική επικράτεια διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικά με τη μουσική, το σινεμά, το θέατρο, το χορό, τη μαγειρική, τη μόδα και το ντιζάιν. Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Δευτέρα 7/12

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν μετά από εγγραφή εδώ.