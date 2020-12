Η Billie Eilish ακυρώνει την παγκόσμια περιοδεία της

Η Billie Eilish αποφάσισε να ακυρώσει και επίσημα την παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο «When All Fall Asleep, Where Do We Go?», εξηγώντας ότι δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις.

Με ανάρτηση της στο Instagram, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Μακάρι να μπορούσα να σας έβλεπα στην περιοδεία φέτος. Μου έχει λείψει τόσο πολύ να παίζω για εσάς και να είμαι στη σκηνή, δεν μπορώ καν να το σκέφτομαι». Η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Σκεφτήκαμε όσο το δυνατόν περισσότερα σενάρια για την περιοδεία, αλλά κανένα δεν είναι δυνατό και, αν και ξέρω ότι όλοι θέλετε να κρατήσετε τα εισιτήριά σας και τα vip pass, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για όλους είναι για να πάρετε τα χρήματα πίσω το συντομότερο δυνατό.»

Η Eilish συμβούλεψε όσους έχουν εισιτήρια να παρακολουθούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το σημείο αγοράς τους για πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων και είπε ότι θα ενημερώσει τους θαυμαστές της όταν τα εισιτήρια θα αρχίσουν να πωλούνται για την επόμενη περιοδεία της.

Η Eilish κατάφερε να δώσει μόνο τρεις συναυλίες στην περιοδεία της το Μάρτιο, προτού αναβληθεί μέχρι νεωτέρας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Eilish έκανε μια ενημέρωση για το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της «When All All Fall Asleep, Where Do We Go?» στην ετήσια συνέντευξή της με το Vanity Fair.

«Αυτή τη στιγμή έχω ήδη γράψει 16 τραγούδια» είπε η τραγουδίστρια. «Εργαζόμαστε. Και μ’αρέσει πολύ».

«Νομίζω ότι ο Finneas και εγώ αρχίζουμε επιτέλους να μπαίνουμε σε μια σειρά. Γράφουμε και τελειώνουμε τραγούδια πολύ γρήγορα», εξήγησε. «Είμαι πολύ καλύτερη πλέον σε αυτό. Μου αρέσει πολύ περισσότερο. Πραγματικά το απολαμβάνω τώρα περισσότερο από ποτέ», είπε σχετικά με τη συγγραφή τραγουδιών σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.