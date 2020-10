Songbird: Η πρώτη ταινία για τον έρωτα στα χρόνια της πανδημίας είναι γεγονός

Μόλις δόθηκε στην δημοσιότητα μία πρώτη ματιά στο «Songbird», ένα ρομαντικό θρίλερ που λαμβάνει χώρα στην… πανδημία του (εξελιγμένου) κορονοϊού.

Η νέα ταινία του Μάικλ Μπέι (Transformers) με σκηνοθέτη τον Άνταμ Μέισον έχει ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή της Ντέμι Μουρ, του Μπράντλει Γουίτφορντ (Get Out) και του Κρεγκ Ρόμπινσον (The Office).

Το Songbird θα λαμβάνει χώρα στις ΗΠΑ του 2024, όπου ο κορονοϊός είναι τώρα γνωστός ως «Covid-23» και τα ποσοστά θνησιμότητας αγγίζουν το 50%. Ο κόσμος μας είναι ακόμα σε καραντίνα, ενώ οι «μολυσμένοι» Αμερικανοί αναγκάζονται να φύγουν από τα σπίτια τους και να ζήσουν σε στρατόπεδα που βρίσκονται σε καραντίνα.

Σε αυτό το πλαίσιο γνωρίζονται ο Nico και η Σάρα, το πρωταγωνιστικό ζευγάρι. Ο Νίκο, που υποδύεται ο KJ Apa (Riverdale), είναι ένας κούριερ που έχει ανοσία στην ασθένεια και ερωτεύεται την Σάρα (Σοφία Κάρσον), που όμως δεν μπορεί να επισκεφτεί λόγω των αυστηρών μέτρων καραντίνας.

Ο Μέισον, μιλώντας στο Entertainment Weekly, δήλωσε ότι παρά το δυστοπικό περιβάλλον, η ταινία είναι τελικά ένα ρομαντικό δράμα. «Είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, τους οποίους χωρίζουν μόνο μία πόρτα και ο ιός» είπε χαρακτηριστικά.

View this post on Instagram SONGBIRD. 2020. Full trailer premiere tomorrow! @sofiacarson A post shared by KJ Apa (@kjapa) on Oct 28, 2020 at 4:10pm PDT

Το «Songbird» είναι η πρώτη ταινία που πραγματεύεται τον κορονοϊό με τέτοιο τρόπο, και παράλληλα η πρώτη ταινία που γυρίστηκε στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η παραγωγή ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου, ενώ το συνεργείο ήταν χωρισμένο σε τρείς ζώνες, κάτι που κατέστησε δυνατό να γυριστεί η ταινία μέσα σε μόλις 17 μέρες.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα κυκλοφορήσει η ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Μία πρώτη ματιά στην ταινία: