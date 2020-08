Ο Αντόνιο Μπαντέρας ξεπέρασε τον κορονοϊό και μοιράζεται την εμπειρία του

Ο Ισπανός ηθοποιός Αντόνιο Μπαντέρας, ο οποίος φέτος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ με το «Πόνος και Δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, δεν έχει πλέον κορονοϊό.

«Μετά από 21 ημέρες πειθαρχικού περιορισμού, μπορώ να πω ότι σήμερα ξεπέρασα τη μόλυνση του Covid-19», έγραψε ο Μπαντέρας στο Twitter. «Θεραπεύθηκα. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν σε εκείνους που δεν ήταν τόσο τυχεροί όσο εγώ και σε εκείνους που υπέφεραν περισσότερο από εμένα. Εύχομαι επίσης δύναμη σε αυτούς που βρίσκονται στη μέση του αγώνα».

After 21 days of disciplinary confinement I can say now that today I overcame the Covid 19 infection. I am cured. My thoughts go to those who weren’t as fortunate as me, and to those who suffered more than I did. I also wish strength to the ones who are in the middle of the fight

