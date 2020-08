Ο Sean Connery γίνεται 90: Γιατί σταμάτησε τις ταινίες;

Έχει σταματήσει από το 2003

Ο ηθοποιός Sean Connery, που έχει πρωταγωνιστήσει και ως James Bond, έχει γίνει γνωστός μέσα από αρκετές δουλειές του. Παραδείγματα είναι κάποιες επιτυχημένες ταινίες όπως «The Man Who Would be King» και «Indiana Jones and the Last Crusade».

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ακούσαμε μόνο τη φωνή του το 2012 στην ταινία «Sir Billi», δεν τον έχουμε δει στη μεγάλη οθόνη από το 2003.

«Σταματώ οριστικά»

Ο ηθοποιός ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί οριστικά από τον χώρο του σινεμά το 2006. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε σε ένα Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, «σταματά οριστικά».

Η παραγωγή της ταινίας «The League of Extraordinary Gentlemen» ήταν μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες του 2003. Ο Connery είχε εκφράσει από την αρχή τη δυσαρέσκεια και τη διαφωνία του με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Stephen Norrington. Μάλιστα, πολλές ήταν οι φορές που προσπάθησε ο ίδιος να διορθώσει και να βελτιώσει μεγάλο μέρος της δουλειάς για την ταινία.

«Μόνο μια ταινία Indiana Jones θα μπορούσε να με επαναφέρει»

Ο Σκοτσέζος ηθοποιός παραδέχτηκε με ένα ποστ στην προσωπική του σελίδα πως μόνο μία νέα ταινία «Indiana Jones» θα μπορούσε να τον επαναφέρει στον χώρο. Ωστόσο, όπως τόνισε, η απόσυρσή του για την ώρα «έχει πλάκα».