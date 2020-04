Ζωή Τηγανούρια: Μια Ελληνίδα στο “We Are 1 World” κατά του κορονοϊού

Το «We are 1 World» που συμμετέχει και η Ελληνίδα Ζωή Τηγανούρια, αποτελεί μία συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησαν οι διάσημοι Καναδοί τραγουδοποιοί Jason McCoy και Jim Payetta. Σκοπός τους είναι καλλιτέχνες από όλη την υφήλιο να ενώσουν τις μουσικές τους δυνάμεις για την καταπολέμηση της πανδημίας του ιού Covid-19 μέσω του Ερυθρού Σταυρού.

Έτσι δημιούργησαν το τραγούδι “We Are One” σε συνεργασία με τους γνωστούς παραγωγούς Russell Broom και Sean Smith (Stingray Pictures), με βίντεο που έφτιαξαν ο κάθε συμμετέχων καλλιτέχνης από το σπίτι του και ενώθηκαν όλα μαζί σε ένα ενιαίο videο clip.

Οι δημιουργοί του τραγουδιού καλούν όλους τους καλλιτέχνες, γνωστούς και μη, να συμμετάσχουν είτε δημιουργώντας την δική τους version κατεβάζοντας (download) το διαθέσιμο υλικό από το site του We Are 1 World είτε φτιάχνοντας μία version εκ νέου!

Μα ακόμη κι εάν δεν είστε καλλιτέχνης, μπορείτε να συμβάλλετε στον σκοπό βοηθώντας τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού που μάχονται στη πρώτη γραμμή κατά του ιού, διαδίδοντας το σε φίλους και γνωστούς μέσω των Social Media.

Εκτός από τη Ζωή Τηγανούρια, στην πρωτότυπη version συμμετέχουν διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο δικός μας Pavlo Simtikidis (με καταγωγή από Καστοριά) καθώς και οι: Aaron Pritchett (Canada), Carolyn Dawn Johnson (Canada & USA), Chris Byrne – Clayton Bellamy – The Road Hammers/The Congregation (Canada), Dan Davidson (Canada), Darren Savard – Dallas Smith (Canada), David Kalmusky (Canada & USA), Deric Ruttan (Canada & USA), Ed Robertson – Barenaked Ladies (Canada), Gordie Johnson – Big Sugar (USA), Greg Morrow-Amy Grant (USA), Harlem Gospel Choir (USA), Hayley Jensen – Australian Idol (Australia), Hunter Brothers (Canada), Jessica Falk (Sweden), Mr. Jay – European Union Band (EU) και πολλοί άλλοι.