Τενόρος εμψυχώνει τους αποκλεισμένους Φλωρεντίνους και συγκινεί

Σκαρφαλωμένος σ’ ένα μπαλκόνι της – υπό καραντίνα – Φλωρεντίας, ο Ιταλός τενόρος Maurizio Marchini, ερμηνεύει την διάσημη άρια «Nessun dorma» από την όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι «Turandot».

During Italy’s quarantine, Italian tenor Maurizio Marchini wanted to do something to spread joy amid all the sadness in Florence.

So climbed on to his balcony and serenaded the entire town.

