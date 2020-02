Belle and Sebastian, Digital 21 και Stefan Olsdal στο Rockwave 2020

Οι Belle and Sebastian, άξιοι πρεσβευτές της βρετανικής indie, καθώς και οι Digital 21 + Stefan Olsdal θα πλαισιώσουν τους Placebo, στα 25α γενέθλια του Rockwave Festival, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020, στο TerraVibe Park στην Μαλακάσα! Μια μαγευτική βραδιά γεμάτη τραγούδια με τα οποία έχουμε χορέψει, ερωτευθεί, ταυτιστεί.

Μελωδικοί και αισθαντικοί, οι Belle and Sebastian, στα 25α γενέθλια του Rockwave

Το συγκρότημα από τη Γλασκώβη, 26 χρόνια μετά την ίδρυσή του (1994) από τον ανήσυχο και χαρισματικό Stuart Murdoch, έρχεται να πλουτίσει με την ευαισθησία των στίχων και της μουσικής του το Rockwave Festival. Δίκαια θεωρούνται οι «μελωδοί της νέας εποχής». Η alternative indie μουσική των Belle & Sebastian – με καταγωγή στη folk-rock αλλά και στην pop των ’60s – χρωματίζει ιδανικά το line up της δεύτερης μέρας του Rockwave πριν τους headliners Placebo. Με το γειωμένο ρομαντισμό και την κομψή μελωδικότητα τους θα μας προσφέρουν τα συστατικά του μουσικού τους σύμπαντος, χαρίζοντας μας πολλά και αγαπημένα τραγούδια (I want the World to Stop, I’m a Cuckoo, Fold your Hands Child, The Boy with the Arab Strap, Legal Man, Lazy Line Painter Jane, This Is Just A Modern Rock Song, If You’re Feeling Sinister, Another Sunny Day, Sister Buddha, The Party Line, We Were Beautiful και τόσα άλλα).

Λίγα λόγια για τους Belle and Sebastian

Η επίσημη ιστορία τους ξεκινά το 1996 στη Γλασκώβη, όταν κυκλοφορούν, στην ίδια χρονιά, τα δύο πρώτα άλμπουμ τους σε μια περίοδο όπου μεσουρανούσε η βρετανική ποπ. Ο Stuart Murdoch επέλεξε τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ με οδηγό το ένστικτό του, σε ένα τοπικό καφέ, για να υλοποιήσει ένα μουσικό project για το πανεπιστήμιο, με τον ίδιο να είναι ο κύριος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, πιανίστας και κιθαρίστας του συγκροτήματος. Μένοντας έξω από κάθε κατηγοριοποίηση, τα μέλη του γκρουπ διαμόρφωσαν μια sui generis μουσική ταυτότητα και δημόσια εικόνα, προστατεύοντας την προσωπικότητά τους και δίνοντας συναυλίες στα πιο απρόσμενα μέρη όπως καφέ, εκκλησίες και βιβλιοθήκες, ακόμα και σε σπίτια. Τότε όλοι τους δεσμεύτηκαν να κρατήσουν αυτό το νέο μουσικό εγχείρημα σε μικρή κλίμακα, ώστε να διατηρήσουν τις προσωπικές ισορροπίες τους και να μη διαλυθεί η ζωή τους.

Έχοντας πίσω τους μια επιτυχημένη καριέρα που τους απέφερε ένα Brit Αward (1999) και υποψηφιότητες στα βραβεία Mercury Music Prize και Ivor Novello Award, οι Belle and Sebastian συνεχίζουν στο σήμερα τη μουσική τους πορεία, γεμάτοι έμπνευση και πάθος.

Οι Belle and Sebastian σήμερα

Οι Belle and Sebastian ήταν και παραμένουν «πολιτικό» συγκρότημα απλά και μόνο μέσα από την εμφανή ανεξαρτησία τους από τη μουσική βιομηχανία αλλά και την ηθική πρακτική του DIY που υιοθέτησαν. Σε όλη τη διαδρομή τους, έμειναν πιστοί στην τέχνη της τραγουδοποιΐας, μακριά από συμβατικούς κανόνες. Η σοφιστικέ και κομψή ειρωνεία που τους διακρίνει είναι μια μορφή κριτικής ενώ η ζωντανή σχέση με το κοινό τους τους κάνει ιδιαίτερα επιδραστικούς στη μουσικόφιλη κοινότητα. Οι Belle and Sebastian με το «How do you solve your human problems» δεν υπόσχονται μαγικές λύσεις στα ανθρώπινα προβλήματα. Προσφέρουν όμως προβληματισμό, αυθεντική συγκίνηση και εξαίσια μουσική. Στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν την αρχή μιας λύσης… Ας τους απολαύσουμε στη σκηνή του Rockwave Festival 2020.