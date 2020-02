OSCAR 2020: Το φόρεμα της Natalie Portman έκρυβε ένα δυνατό μήνυμα για τις γυναίκες

Η Natalie Portman επέλεξε, για τη βραδιά των Oscars να φορέσει ένα μαύρο φόρεμα, του οίκου Dior, με διαφάνειες και χρυσές λεπτομέρειες, συνδυασμένο με μία επίσης μαύρη κάπα. Με το φόρεμα αυτό πέτυχε το όνομά της να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες και κομψές σταρ στο κόκκινο χαλί των Oscars, ενώ ταυτόχρονα έκρυβε και ένα μήνυμα υπέρ των γυναικών που σκηνοθετούν ταινίες, αλλά δεν προτείνονται για βραβείο Οσκαρ!

Το μήνυμα ήταν κεντημένο πάνω στο φόρεμά της κι αυτό περιλάμβανε τα ονόματα των γυναικών σκηνοθετών που δεν ήταν υποψήφιες στην αντίστοιχη κατηγορία των βραβείων.

Η δημοσιογράφος των Los Angeles Times, Amy Kaufman, ζήτησε από την ηθοποιό να εξηγήσει την κίνησή της αυτή. Απαντώντας, η ηθοποιός εξήγησε πως στο φόρεμά της αναγράφονταν τα ονόματα των Lulu Wang, Greta Gerwig, Lorene Scafaria, Marielle Heller και Mari Diop και άλλων γυναικών.

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren’t nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf

