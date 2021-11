Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 14 προτάσεις για την Κυριακή 21 Νοεμβρίου

1. «RIBOCA2, and suddenly it all blossoms»: Προβολή της ταινίας των Rebecca Lamarche και Vadel, Dāvis Sīmanis στο πλαίσιο της 7ης Μπιενάλε της Αθήνας

Η Μπιενάλε της Αθήνας και η Διεθνής Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης της Ρίγας (RIBOCA) σε συνεργασία με το International Biennial Association (IBA) σάς προσκαλούν την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις 18:30 στην πρεμιέρα της ταινίας «RIBOCA2, and suddenly it all blossoms», στην Αθήνα. Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση. Ένα ταξίδι στην πολυπλοκότητα της εποχής μας, μια περιπλάνηση μεταξύ ελπίδων, επιθυμιών και αμφιβολιών που εκτυλίσσεται σε ένα ταρκοφσκικό σκηνικό καθοδηγούμενη από τα έργα της RIBOCA2. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Κυριακή 20/11, 18:30

Εισιτήρια εδώ.

Πρώην Εμπορικό Κέντρο Fokas, Σταδίου 41 | https://eclipse.athensbiennale.org/

2. Η Ιστορία της Γης: Ψηφιακή παράσταση στο Πλανητάριο από το Ίδρυμα Ευγενίδου

Πώς γεννήθηκε και πώς εξελίχθηκε η Γη μας στο πέρασμα του χρόνου; Πώς σχηματίστηκαν οι οροσειρές στην επιφάνειά της, αλλά και οι βαθιές τάφροι στον ωκεάνιο πυθμένα; Πώς προκαλούνται οι σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις; Και γιατί σήμερα η Αφροδίτη και ο Άρης είναι τόσο εχθρικοί στην ζωή, σε αντίθεση με τον πλανήτη μας; Παρόλο που γνωρίζουμε ήδη πολλά, η προσπάθειά μας να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για την γένεση και την εξέλιξη του Ηλιακού συστήματος συνεχίζεται. Το Ίδρυμα Ευγενίδου μας προσκαλεί, 19-21 Νοεμβρίου, σ’ ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο για να ανακαλύψουμε την «Ιστορία της Γης».

Κυριακή 21/11, 13:00, 19:00

Προτεινόμενο για ηλικίες 10+ | Κλείστε τα εισιτήρια σας εδώ.

Ίδρυμα Ευγενίδου – Πλανητάριο Αθήνας, Λεωφόρος Συγγρού 387, Αθήνα. Τηλέφωνο: (+30) 210 9469600. Ε: [email protected]

3. 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας: Έρχεται δια ζώσης με βραβευμένες ταινίες

Από τις 19 έως και τις 21 Νοεμβρίου, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, οι σινεφίλ θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα αφιέρωμα στο γερμανικό σινεμά με τίτλο «Μετά την Πτώση του Τείχους», που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε, τον «Θεόφιλο» του Λάκη Παπαστάθη, με αφορμή τα 200 Χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και τις δεκαέξι διακεκριμένες μικρού μήκους ταινίες της φετινής διοργάνωσης. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

19-21 Νοεμβρίου

Για αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, Kούμα 28, Λάρισα. Τηλ: 241 028 7508

4. Italy On Stage: Διαδικτυακό Φεστιβάλ Σύγχρονου Ιταλικού Πολιτισμού

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας, προσκαλούν τους σινεφίλ, φιλότεχνους και θιασώτες της ιταλικής κουλτούρας και γαστρονομίας που ζουν στην Ελλάδα, στο Διαδικτυακό Φεστιβάλ Σύγχρονου Ιταλικού Πολιτισμού ItalyOnStage -ένα πλούσιο πρόγραμμα με online προβολές που πραγματοποιείται από το Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή της ιταλικής τέχνης που περιλαμβάνει 93 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ αλλά και επεισόδια επιλεγμένων τηλεοπτικών ή διαδικτυακών σειρών ποικίλης διάρκειας.

5 Νοεμβρίου – 16 Ιανουαρίου

Δωρεάν | Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Για παρακολούθηση εδώ.

5. Art Athina Virtual 2021

H Art Athina επιστρέφει διαδικτυακά μέσω της online πλατφόρμας της. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν δωρεάν στις 58 γκαλερί και project spaces, να συναντήσουν τους καλλιτέχνες και το έργο τους, 24 ώρες το 24ωρο έως τα τέλη Νοεμβρίου. Το Art Athina Virtual 2021 θα συνοδεύεται από ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με Live Talks & Art Athina Podcast, στο φουαγιέ του Θεάτρου Παλλάς, καθώς και άλλες δράσεις.

Διαθέσιμη δωρεάν έως 30/11

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

6. Τhessaloniki Photobiennale 2021: Η τέχνη της φωτογραφίας ξανά στο επίκεντρο μέσα από 19 εκθέσεις

Η Thessaloniki PhotoBiennale 2021 υποδέχεται το κοινό έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 μ’ ένα πρόγραμμα 19 εκθέσεων ελληνικής και διεθνούς φωτογραφίας, με τη συμμετοχή 94 καλλιτεχνών από 18 χώρες, σε 13 χώρους στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας ξανά τη φωτογραφία στο επίκεντρο, προτείνοντας ταξίδια, προκαλώντας αναρωτήσεις και προβληματισμούς, με… ήχους και πολλές εικόνες.

Διάρκεια εκθέσεων έως 20/2/2022

Για αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.photobiennale-greece.gr/

7. Έκλειψη: Η 7η Μπιενάλε «ζωντανεύει» το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Έπειτα από αναβολή ενός έτους, λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η Μπιενάλε της Αθήνας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την 7η έκδοσή της, με τίτλο «Eclipse», ζωντανεύοντας τρία ιστορικά εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Aφηγήσεις από σύγχρονες μαύρες, κουήρ, μελλοντολογικές και ριζοσπαστικές φωνές συνδιαλέγονται με πρακτικές τελετουργίας, κατασκευής κόσμων και αλληλοσυνδέσεων. H «Eclipse» παρουσιάζει ένα διατοπικό κεφάλαιο σύγχρονης σκέψης που προασπίζει την επαναδιερεύνηση των ταυτοτήτων και τον μετασχηματισμό της ιστορίας.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο https://eclipse.athensbiennale.org/.

8. Μυστήριο 2 | Λόγια του Ρολογιού: Η Ληδία Κονίορδου ερμηνεύει Άγγελο Σικελιανό στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας

Μια σειρά πρωτότυπων ηχητικών περφόρμανς σηματοδοτούν το Μυστήριο 2 | Λόγια του Ρολογιού, που διοργανώνει η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Επιχρωματίζοντας το Ρολόι, το μνημειώδες τοπόσημο της πόλης που δεσπόζει στον λόφο του Αρχαιολογικού Χώρου της Ελευσίνας, τα Λόγια του Ρολογιού φιλοξενούν την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 στις 16.30 τη Λυδία Κονιόρδου. Σε μια ξεχωριστή απαγγελία ορατή από τον πεζόδρομο της οδού Νικολαΐδου, η καλλιτέχνις θα δώσει πνοή στο αριστουργηματικό ποίημα του Άγγελου Σικελιανού «Ιερά Οδός», καθώς και σε αποσπάσματα από την «Ελευσίνια Διαθήκη» του, και στο πλαίσιο ενός μουσικού διαλόγου με τον συνθέτη Τάκη Φαραζή, θα αποκαλύψει πτυχές της ιστορίας αλλά και της μυθολογίας της αγαπημένης πόλης του ποιητή, της Ελευσίνας και του εμβληματικού δρόμου που οδηγεί σε αυτήν.

Κυριακή 21/11, 16:30

Η περφόρμανς θα είναι ορατή από τον πεζόδρομο της οδού Νικολαΐδου.

Ρολόι, Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας, Ελευσίνα | 2023 eleusis .eu

9. Αθηναϊκες διαδρομές βιβλίου: Ο πολιτισμός συναντά την καθημερινότητα της πόλης μέσα από συναρπαστικές περιηγήσεις του Δήμου Αθηναίων

Οι Αθηναϊκες διαδρομές που διοργανώνει το Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων συνεχίζουν με μία ακόμα διαδρομή για αυτή την εβδομάδα. Τη Κυριακή 21 Νοεμβρίου, 12:00 – 14:00, περπατάμε στη πόλη με το συγγραφέα Βαγγέλη Ραπτόπουλο, στην Αθήνα που αγάπησε, παρέα με τα βιβλία του, το πρόσφατο αυτοβιογραφικό «Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί» και τα μυθιστορήματα του «Διόδια» και «Λούλα». Η διαδρομή ξεκινά με αφετηρία τις εκδόσεις Κέδρος (Γ. Γενναδίου 3), θα προχωρήσουμε την Ακαδημίας, συνεχίζοντας στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, μεταξύ Ακαδημίας και Πανεπιστημίου με τερματισμό το εμπορικό κέντρο Atrium.

Κυριακή 21/11, 12:00 – 14:00

Δωρεάν συμμετοχή με απαραίτητη κράτηση θέσης.

Σημείο Συνάντησης: Αφετηρία εκδόσεις Κέδρος (Γ. Γενναδίου 3), Αθήνα.



10. Η Πλάκα της Φιλομήλας Λαπατά: Περιήγηση στην Πλάκα από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και το Greek Cultural Institute θα έχουν τη χαρά να υποδεχθούν τη συγγραφέα Φιλομήλα Λαπατά που θα μας ξεναγήσει με τον δικό της μοναδικό τρόπο στην Πλάκα, ακολουθώντας τους ήρωες των μυθιστορημάτων της και κυρίως της «Επιστροφής» (εκδόσεις Ψυχογιός).

Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις 11:00

Κόστος ξενάγησης: 12 €/άτομο. Φοιτητές, Κάτοχοι κάρτας ανεργίας: 10€ /άτομο. Παιδιά έως 15 ετών: 8 €/άτομο (με τη συνοδεία ενηλίκου). Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής εδώ.

Σημείο συνάντησης: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Τριπόδων 23 Πλάκα. Για την εξασφάλιση της θέσης σας απαραίτητη είναι η προπληρωμή/ Πληροφορίες: 2103250341 [email protected] και https://ekedisy.gr/i-plaka-tis-filomilas-lapata/.

11. 15η Ποδηλατική Βόλτα και Ανοιχτή Συζήτηση «Ποδήλατο και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»

Η Ομάδα Ποδηλατική Ελευσίνα και η Ομάδα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Ελευσίνας διοργανώνουν την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 την 15η Ποδηλατική Βόλτα, καθώς και Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα «Ποδήλατο και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και το εργαστήριο Youth Lab. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της βόλτας στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό, στα γραφεία της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης της Ελευσίνας 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

10.00: Συγκέντρωση Πλατεία Λαού, Ελευθερίου Βενιζέλου & Πίνδου

12:00: Έναρξη συζήτησης – Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, Ι. Τραυλού, Ελευσίνα.

2023 eleusis .eu

12. Μια Βοσκοπούλα Αγάπησα: Αναμνήσεις μιας μουσικής αποστολής στην Ελλάδα του 1875 του Λουί-Αλμπέρ Μπουργκώ-Ντυκουντραί στη GNO TV

Ένα νέο οπτικοακουστικό αφήγημα βασισμένο στις αναμνήσεις μιας μουσικής αποστολής στην Ελλάδα του 1875 του Λουί-Αλμπέρ Μπουργκώ-Ντυκουντραί με τίτλο «Μια βοσκοπούλα αγάπησα»… έρχεται στην GNO TV από τις 16 Νοεμβρίου. Τον χειμώνα του 1875, o Λουί-Αλμπέρ Μπουργκώ-Ντυκουντραί έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, γοητευμένος από την αμεσότητα και την ειλικρίνεια των ελληνικών λαϊκών ήχων. Συλλέγει και εκδίδει Τριάντα λαϊκές μελωδίες από την Ελλάδα και την Ανατολή (1876), παραδίνοντας ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια για την πρόσληψη της ελληνικής λαϊκής μουσικής από τους Ευρωπαίους μουσικούς, ενώ συγχρόνως θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας Εθνικής Σχολής. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης/ bijoux de kant. Αρχική ιδέα – Έρευνα – Μουσική οργάνωση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος.

Από 16 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες και παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

13. Θέατρο Σταθμός: Podcast του «Κροκόδειλου» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι με τη φωνή του Κώστα Βασαρδάνη

Το Θέατρο Σταθμός επιστρέφει στη ψηφιακή του δράση. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη γέννηση του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, το θέατρο Σταθμός δίνει τη δυνατότητα στους φίλους του να ακούσουν δωρεάν στη σελίδα του το podecast «Ο Κροκόδειλος» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι με τη φωνή του Κώστα Βασαρδάνη και σε ηχητική επιμέλεια του Αντώνη Παπακωνσταντίνου. Με τον «Κροκόδειλο» (1865), ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του, ο Ντοστογιέφσκι στηρίζει τη διαμάχη μεταξύ των διανοούμενων διαφόρων προοδευτικών ρευμάτων.

Δωρεάν

Ακούστε το podcast εδώ.

14. Online Θέατρο: Μάρθα – Μια ιστορία από το Μεσολόγγι: Το μουσικoποιητικό έργο του Νίκου Ξυδάκη έρχεται στη GNO TV

Το νέο μουσικoποιητικό έργο «Μάρθα: Μια ιστορία από το Μεσολόγγι» του Νίκου Ξυδάκη σε λιμπρέτο του Διονύση Καψάλη κάνει πρεμιέρα στην GNO TV, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η μορφή της Μάρθας, της μάνας που «έπαψε να ζηλεύει το πουλάκι που βρήκε ένα μικρό σπόρο και τραγούδησε» από τα σχεδιάσματα του Διονύσιου Σολωμού για τους Ελεύθερους πολιορκημένους, βρίσκεται στο κέντρο αυτής της μουσικοποιητικής σύνθεσης που επιχειρεί να αποδώσει ένα από τα κορυφαία επεισόδια της Ελληνικής Επανάστασης, την πολιορκία και έξοδο του Μεσολογγίου την άνοιξη του 1826 – ιδωμένη, αυτή τη φορά, από τη γυναικεία σκοπιά.

Διαθέσιμη έως 31 Δεκεμβρίου

Εισιτήριο: 5€ | Προπώληση: ticketservices.gr και στα ταμεία της ΕΛΣ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00).

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.