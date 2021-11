Nothing But Thieves: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το βρετανικό συγκρότημα που έρχεται στην Ελλάδα το 2022

Μετά από πολλές αναβολές λόγω της πανδημίας, οι Nothing But Thieves, τους οποίους περιμέναμε με ανυπομονησία στο περσινό EJEKT Festival, θα έρθουν επιτέλους για πρώτη φορά στη χώρα μας για μία μοναδική συναυλία στο EJEKT του 2022.

Ένα από τα καλύτερα “χαρτιά” της νέας φουρνιάς της Βρετανικής ροκ μουσικής, οι Nothing but Thieves είναι το δεύτερο όνομα που ανακοινώθηκε για το πολυαναμενόμενο φεστιβάλ, μετά τους βετεράνους Muse, που φυσικά θα είναι και οι headliners.

Όσοι αγαπάμε το συγκρότημα και ανυπομονούμε για την πρώτη συναυλία των Nothing but Thieves στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2022 μάς μοιάζει πολύ (μα πολύ!) μακρινό. Θα κάνουμε όμως υπομονή και μέχρι τότε σας δίνουμε μερικούς λόγους για να αγαπήσετε κι εσείς το πιο φρέσκο βρετανικό συγκρότημα αυτή τη στιγμή.

Τι πρέπει να ξέρετε για τους Nothing But Thieves;

Όλα ξεκίνησαν το 2012 στο Έσσεξ της Αγγλίας, όταν μια παρέα φίλων από το γυμνάσιο ένωσε το μουσικό τους ταλέντο και αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ροκ συγκρότημα με τίτλο, Nothing But Thieves.

Τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος είναι ο τραγουδιστής Conor Mason, οι κιθαρίστες Joe Langridge Brown και Dominic Craik και το πρώην πια μέλος του γκρουπ, Dave Dickinson. Αργότερα, προστέθηκαν ο μπασίστας Philip Blake και ο ντράμερ James Price.

Το όνομα της μπάντας είναι εμπνευσμένο από το παρακάτω ρητό του Βολταίρου: «Don’t be impressionable, your religious leaders are nothing but mega thieves» (Μην επηρεάζεσαι τόσο εύκολα, οι θρησκόληπτοι ηγέτες σου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μεγάλοι κλέφτες).

Εκτός από τον Γάλλο φιλόσοφο και συγγραφέα, το συγκρότημα δηλώνει πως η μουσική τους είναι επηρεασμένη από τα συγκροτήματα Radiohead, Queens of the Stone Age, Led Zeppelin, Foo Fighters, καθώς επίσης και από τον Jeff Buckley. Πρόκειται, λοιπόν, για μια μπάντα με ροκ διάθεση, η οποία σε συνδυασμό με την οπερατική φωνή του Conor, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο εναλλακτικά και διαφορετικά ροκ συγκροτήματα στον κόσμο.

Τρία άλμπουμ που πρέπει σίγουρα να ακούσετε

#1 Nothing But Thieves

Οι Nothing But Thieves έκαναν το ντεμπούτο τους με το τραγούδι “Graveyard Whistling” στις 18 Ιουλίου 2014 και στις 16 Οκτωβρίου 2015 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο “Nothing But Thieves”.

Σχετικά με το άλμπουμ, ο Conor Mason σχολίασε πως η μπάντα ήθελε το κάθε τραγούδι να είναι ξεχωριστό, να έχει την δική του προσωπικότητα και να λέει την δική του ιστορία. Για το λόγο αυτό δεν δόθηκε στο άλμπουμ τίτλος από κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι.

Τα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν το Wake Up Call, Trip Switch, If I Get High, Graveyard Whistling και το Ban All The Music.

#2 Broken Machine

Δύο χρόνια αργότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, το συγκρότημα κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του με τον τίτλο του τραγουδιού «Broken Machine», λαμβάνοντας στην δεύτερη θέση στη λίστα με τα καλύτερα μουσικά άλμπουμ της Αγγλίας.

Το συγκεκριμένο κομμάτι για τον Conor, είναι μια μεταφορά για όλα όσα μοιάζουν να είναι τέλεια επιφανειακά, αλλά στην πραγματικότητα είναι δυσλειτουργικά. Αυτό μπορεί να αφορά είτε ένα πολιτικό σύστημα, είτε μια ψυχική κατάσταση, είτε μια ανθρώπινη σχέση.

Τα τραγούδια που έκαναν επιτυχία από αυτό το άλμπουμ ήταν το Broken Machine, Particles, Sorry, Amsterdam, I’m Not Made By Design και Live Like Animals.

#3 Moral Panic

Το τρίτο και πιο πρόσφατο άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου 2020 με τίτλο Moral Panic, με τα τραγούδια Is Everybody Going Crazy, Moral Panic, Unperson και Real Love Song να ξεχωρίζουν.

Με 700.000 πωλήσεις των άλμπουμ τους και 75 εκατομμύρια streams, οι Nothing But Thieves κατάφεραν να αναδείξουν την μουσική τους και να γίνουν ένα από τα αγαπημένα ανερχόμενα μουσικά συγκροτήματα του κόσμου .

Η μπάντα με τα ροκ ακούσματα και την συγκλονιστική, οπερατική φωνή του Conor Mason, έρχεται στις 29 Ιουνίου 2022 να ανοίξει την συναυλία των Muse στο Ejekt Festival και να μας ξεσηκώσει με τα μοναδικά τραγούδια τους.