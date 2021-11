Family Weekend: 18 προτάσεις διασκέδασης με τα παιδιά

1. Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα, του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν στο Θέατρο Τέχνης

Η ματαιοδοξία, η υποκρισία, η κολακεία, η αγωνία για το πώς μας βλέπουν «οι άλλοι», είναι κάποια από τα ζητήματα που θίγονται μέσα από το πανέξυπνο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, με τίτλο «Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα». Η αγαπημένη ιστορία που μιλά ουσιαστικά για την ομορφιά και τη δύναμη της ειλικρίνειας και της απλότητας, παρουσιάζεται σε νέα μουσικο-θεατρική διασκευή από το Θέατρο Τέχνης. Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ειδικό preview.

Κυριακή 21/11, 12:00

Εισιτήριο: 8€ | Προπώληση: viva.gr.

Υπόγειο Θεάτρου Τέχνης, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Τηλέφωνο: 2103222760, Τηλέφωνο ταμείου: 2103228706. Ε: [email protected] | https://www.theatro-technis.gr/

2. Τα μαγικά μαξιλάρια, των Γιώργου Δούση και Ευγένιου Τριβιζά στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά «Τα μαγικά μαξιλάρια», το οποίο έγινε όπερα σε μουσική Γιώργου Δούση και λιμπρέτο Ευγένιου Τριβιζά, και θα παρουσιαστεί από τις 14 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη. Σε μια χώρα μακρινή και μυθική, ένας άπληστος άρχοντας, ο Αρπατίλαος ο Πρώτος, αποφασισμένος να αυξήσει την παραγωγή σμαραγδιών στη χώρα του, καταργεί τα πάρτι γενεθλίων, τις Απόκριες, τις διακοπές του καλοκαιριού, όλες τις γιορτές, ακόμα και τις Κυριακές, που μετονομάζονται, κατόπιν εντολής του, σε «Προδευτέρες» και δεν διαφέρουν στο παραμικρό από τις Δευτέρες.

Κυριακή 21/11, 11:00

Εισιτήρια: (απογευματινές και Κυριακή): 10€, 12€, 15€, 20€ • Φοιτητικό, παιδικό: 12€ • Περιορισμένης ορατότητας: 5€ | Προπώληση: ticketservices.gr.

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ. Ταμείων: +30 213 0885700 (Καθημερινά 09.00-21.00). Email: [email protected] | https://www.nationalopera.gr/

3. «Μία εύθραυστη οικογένεια», από την ομάδα Ομάδα The Young Quill στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη και η Ομάδα The Young Quill συνεργάζονται για δεύτερη φορά και παρουσιάζουν το πρωτότυπο έργο «Μια εύθραυστη οικογένεια», εμπνευσμένο από τον «Γυάλινο κόσμο» του Τενεσί Ουίλιαμς, ένα από τα αριστουργήματα του παγκόσμιου θεάτρου. Το έργο διαδραματίζεται στην Αθήνα της δεκαετίας του ΄50 και φωτίζει προβληματισμούς και αντιλήψεις που ισχύουν μέχρι σήμερα. Πραγματεύεται επίσης, τις δυναμικές των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας, λόγω των ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα εκείνη την εποχή. Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου.

Κυριακή 21/11, 18:00

Εισιτήριο: 15€, 10€ | Κλείστε θέσεις εδώ.

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα. Τηλ: 210 3611206. Ε: [email protected] | https://thf.gr/el/

4. Ο εχθρός της τάξης, του Νάιτζελ Γουίλιαμς στην Εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου

Η Εφηβική Σκηνή – Σκηνή «Κατίνα Παξινού» του Εθνικού Θεάτρου παρουσιάζει το έργο «Ο εχθρός της τάξης» του Νάιτζελ Γουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη. Σε μια σχολική αίθουσα οι μαθητές περιμένουν κάποιον καθηγητή. Νέα παιδιά καταστρέφουν οτιδήποτε γι’ αυτούς εκπροσωπεί το σύστημα που το θεωρούν εχθρό τους, όπως και το σχολείο. Αμφισβητούν τα πάντα και τους πάντες, επαναστάτες και αντιρρησίες, θύτες και θύματα την ίδια στιγμή. Η αναμονή τους οδηγεί σε μια «επαναστατική» απόφαση: να γίνουν οι ίδιοι καθηγητές του εαυτού τους ακολουθώντας έναν ανορθόδοξο οδηγό σπουδών.

Σάββατο 20/11 και Κυριακή 21/11, 20:00

Εισιτήριο: 3€ γενική είσοδος | Προπώληση: ticketservices.gr.

Εθνικό Θέατρο – Rex – Σκηνή «Κατίνας Παξινού», Oμόνοια 48, Αθήνα. | ΤΑΜΕΙΑ: 210 3301881-210 3305074 | https://www.n-t.gr/index.php#

5. Θέατρο: «Μια γιορτή στου Νουριάν», από τη Συντεχνία του Γέλιου στο Σύγχρονο Θέατρο

Η Συντεχνία του Γέλιου επιστρέφει με τη νέα εκδοχή της παράστασης «Μια γιορτή στου Νουριάν» στο Σύγχρονο Θέατρο. Η ανατρεπτική κωμωδία για τις προκαταλήψεις, τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών και την πολιτισμική συμφιλίωση του Volker Ludwig, απευθύνεται σε ανθρώπους από 5 ετών. Το έργο προσπαθεί να αναδείξει τις αρετές της ανεκτικότητας, της αλληλοκατανόησης και αυθόρμητης ταύτισης που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους πέραν των εγκλωβισμών που επιβάλλονται από την περιχαράκωση σε εθνικότητες και κοινωνικές τάξεις.

Κυριακή 17/10, 11:30

Εισιτήριο: Από 7€ | Προπώληση: viva.gr.

Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι (Δίπλα στο μετρό Κεραμεικός) | Τηλ. 210 3464380

6. Θέατρο: Η Βασίλισσα των Πάντων: Η παράσταση για βρέφη του Λάμπρου Φισφή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η μαγική και πολύχρωμη βρεφική θεατρική παράσταση «Η Βασίλισσα των πάντων», την σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Λάμπρος Φισφής. Το έργο απευθύνεταισε βρέφη από 10 μηνών, παιδιά ως 3 ετών και τους γονείς τους. Με όχημα τη φαντασία, ταξιδεύει μωρά, παιδιά και γονείς σε έναν κόσμο όπου όλα είναι πιθανά. Μέσα σε 40 λεπτά ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια των θεατών μέρη μαγικά με εξωτικά πουλιά, πολύχρωμα ψάρια, άγριες ζούγκλες, ορμητικά ποτάμια, θορυβώδεις πόλεις, έναστρους ουρανούς και πλούσια παλάτια.

Κυριακή 21/11, 15:00

Εισιτήριο: 18 ευρώ (παιδί + 1 συνοδός), 26 ευρώ (παιδί + 2 συνοδοί), 10 ευρώ επιπλέον συνοδός. | Προπώληση: megaron.gr. και ticketservices.gr.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: [email protected] | https://www.megaron.gr/

7. Μικρή Άρκτος: Εορταστική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Μικρή Άρκτος διοργανώνουν την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021, (11 π.μ.-7 μ.μ.) εορταστική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού. Με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώνεται η εκστρατεία «Αν σας τα τραγουδήσουμε; όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 240 στίχοι, που έγραψαν παιδιά εμπνεόμενα από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και οι στίχοι έγιναν τραγούδι. Τα τραγούδια θα ακουστούν για πρώτη φορά σε μικρές live εκτελέσεις από τους Άγγελο Αγγέλου, Γιώργο Γκώνια, Σπύρο Γραμμένο, Φοίβο Δεληβοριά, Νίκο Ζούδιαρη, Τατιάνα Ζωγράφου, Κώστα Λειβαδά, Τζώρτζια, Αριστείδη Μάραντο, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρη Μπασλάμ, Δάφνη Πανουργιά, Μαρία Παπαγεωργίου, Κώστα Παρίσση, Σταύρο Σιόλα, Μπάμπη Στόκα, Γιώργο Χαρωνίτη, Γιώργη Χριστοδούλου, Burger Project και Dilemma. Πέρα από τα τραγούδια, στη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν καλλιτεχνικά διαδραστικά εργαστήρια και δρώμενα για παιδιά.

Κυριακή 21/11, 11:00 – 18:00

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε με την Κούλα Πανάγου ([email protected], 6987584809) και Αγγελική Δημούλια ([email protected], 6946558928).

Βασιλίσσης Σοφίας 61 (έναντι Χίλτον), Αθήνα.

8. 4ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Από τις 13 έως τις 21 Νοεμβρίου, το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (Athens International Children’s Film Festival-ATHICFF) παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών για παιδιά, εφήβους και γονείς. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο κινηματογράφος Cinemax Κηφισιά 1 & 2 και ο κινηματογράφος Δαναός φιλοξενούν τις προβολές του Φεστιβάλ με 125 μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες για παιδιά, εφήβους και γονείς. Μέρος των προβολών είναι προσβάσιμο σε άτομα με δυσκολία στην κατανόηση, στο φάσμα του αυτισμού και με νοητική υστέρηση. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Σαββατοκύριακα 13-14/11 και 20-21/11

Εισιτήρια: 5 € (προπώληση) • 6 € (ταμείο) | Προπώληση εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

9. Εργαστήρι δημιουργικών κατασκευών: Γλύπτες ή εφευρέτες; Διάλεξη για παιδιά 8-12 ετών στον Πύργο Βιβλίων της ΕΒΕ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ολοκληρώνει, την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, το εργαστήριο, για παιδιά 8-12 ετών, «Εργαστήρι δημιουργικών κατασκευών: Γλύπτες ή εφευρέτες;». Με αφορμή την εγκατάσταση «Σφαίρες» του Takis, μαθαίνουμε πώς προκύπτει το σχήμα της σφαίρας αλλά και γιατί θεωρείται ένα πανάρχαιο ιερό σύμβολο. Στη διάρκεια του εργαστηρίου, χαράζουμε ανάγλυφα μηνύματα πάνω σε μεταλλικά φύλλα και χρησιμοποιώντας εργαλεία μεταλλοπλαστικής σχηματίζουμε ένα φανταστικό σύμπαν από χειροποίητες σφαίρες. Ενσωματώνουμε μαγνήτες στους πόλους και παρακολουθούμε το σύμπαν μας να χορεύει.

Κυριακή 21/11, 11:30

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή εδώ.

Πύργος Βιβλίων Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. | https://www.snfcc.org/

10. Ίδρυμα Takis: Εκπαιδευτικές δράσεις και ξεναγήσεις για όλη την οικογένεια

Το Ίδρυμα Takis διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις για όλη την οικογένεια ένα Σάββατο τον μήνα. Με αφορμή τα έργα του Takis (Σινιάλα, Μαγνητικές Σφαίρες, Ηλεκτρικά Πάνελ, Μαγνητικοί Τοίχοι) τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους περνούν στιγμές διασκέδασης και δημιουργίας μαζί! Ξεναγήσεις, παιχνίδια παρατήρησης, γρίφοι, πειράματα και κατασκευές, εξελίσσονται προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους.

Σάββατο 20/11, 11:30-12:30

Για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών

Κόστος συμμετοχής: 15€ (παιδί και συνοδός). Για κάθε επιπλέον παιδί το κόστος είναι 7€ και για κάθε συνοδό 5€. Αιτήσεις συμμετοχής εδώ.

Takis Foundation – Research Center for the Art and the Sciences, Τέρμα Δερβενακίων – Γεροβουνό – Καματερό, Αθήνα. Τηλ: +30 210 2313410 / +30 210 2389019

11. Περιβάλλον και Σύγχρονοι Καλλιτέχνες: Εργαστήριο για παιδιά 6-10 ετών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στο εργαστήριο για παιδιά 6-10 ετών, με τίτλο, «Περιβάλλον και Σύγχρονοι Καλλιτέχνες» παρουσιάζεται το έργο του Mario Merz. Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τη σχέση της Άρτε Πόβερα με τους κρεμαστούς κήπους. Θα δούνε το έργο του Merz και θα μάθούν πως αποτυπώνονται σε αυτό η χρυσή τομή, αλλά και οι ιδέες της Άρτε Πόβερα. Στο τέλος, θα φτιάξουν μια σπείρα, κρεμαστή, την οποία θα διακοσμήσουν με αληθινά λουλούδια.

Κυριακή 21/11, 11:30 – 13:30

Εισιτήριο: 12€ | Προπώληση: viva.gr.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4. T: 210 7228321-3 | https://cycladic.gr/

12. Είμαι ένα τέρας. Εσύ;: Online εκδήλωση για παιδιά 5-12 ετών στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

3 + 1 τέρατα περιμένουν τους μικρούς βιβλιόφιλους για να αποκαλύψουν την… καλή τους πλευρά! Πάρτε χαρτοσακούλες του μανάβη, μαρκαδόρους, ψαλίδι, καλαμάκια και συρματάκια και ελάτε να την ανακαλύψουμε. Η εκδήλωση παρουσιάζεται με αφορμή τα βιβλία του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, «ΜΕΔΟΥΣΑ – Το βλέμμα που πετρώνει», «ΓΡΥΠΑΣ – Ο φύλακας του Χρυσού» και «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ – Ανίκητος στον Λαβύρινθο» σε εικονογράφηση Στέλιου Λιβανού που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μέλισσα.

Σάββατο 20/11, 11:00

Ελεύθερη είσοδος με προεγγραφή.

Για κρατήσεις θέσεων και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

13. «Ο Χαρτοπόλεμος του Παύλου!»: Εργαστήριο για παιδιά 5-6 ετών στο Ίδρυμα Β. και Ε. Γουλανδρή

Με μεγάλη χαρά, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή υποδέχεται και πάλι τους μικρούς του φίλους και ξεκινά, για μια ακόμα σχολική χρονιά, τα δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά. Ο Χαρτοπόλεμος του Παύλου! είναι ένα εργαστήριο σχεδιασμένο για παιδιά 5-6 ετών, εμπνευσμένο από τον εικαστικό κόσμο καλλιτεχνών που περιλαμβάνονται στη Συλλογή του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή. Μέσα από μία αναδρομή στο έργο καλλιτεχνών της Συλλογής που ασχολήθηκαν κυρίως με το χαρτί και το upcycling, τα παιδιά εμπνέονται και δημιουργούν τις δικές τους μαγικές κατασκευές, μετατρέποντας το χαρτί σε χαρτοπόλεμο και τον χαρτοπόλεμο σε τέχνη.

Σάββατο 13/11, 10:30 – 12:00

Κόστος συμμετοχής: 12€ | Κόστος για Kid και Family Members: 9€

Πληροφορίες: 210 0102156, [email protected] και Εισιτήρια-κρατήσεις: goulandris.gr

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Αθήνα. T 210 7252895. E [email protected]

14. Οι πολιτιστικοί φορείς του Δήμου Αθηναίων προσκαλούν τα παιδιά να γνωρίσουν «Το μουσείο αλλιώς»

Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί τα παιδιά 6-12 ετών να ανακαλύψουν «Το μουσείο αλλιώς» μέσα από μία συναρπαστική διαδραστική ξενάγηση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, με ελεύθερη συμμετοχή, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2021, στους πολιτιστικούς χώρους και τα μουσεία του ΟΠΑΝΔΑ και στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης. Κυριακή 21 Νοεμβρίου, 11:00 – 13:00, ξενάγηση στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων.

Ελεύθερη συμμετοχή. Απαραίτητη κράτηση θέσης.

Τηλ: 2108236635 | Ε: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

15. «Ο κυβισμός, το πορτραίτο μου και η ανακύκλωση!»: Εργαστήριο για παιδιά από 7-12 ετών στο Ίδρυμα Β. και Ε. Γουλανδρή

Με μεγάλη χαρά, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή υποδέχεται και πάλι τους μικρούς του φίλους και ξεκινά, για μια ακόμα σχολική χρονιά, τα δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά. Με το ειδικά σχεδιασμένο εργαστήριο Ο κυβισμός, το πορτραίτο μου και η ανακύκλωση!, τα παιδιά 5-6 και 7-9 ετών έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κυβισμό, με αφετηρία δυο έργα του μεγάλου καλλιτέχνη Pablo Picasso από τη Συλλογή του Ιδρύματος. Μέσα από μια διαδραστική ξενάγηση και μια βιωματική άσκηση παρατήρησης και σύγκρισης, τα παιδιά μαθαίνουν για το καλλιτεχνικό ρεύμα του κυβισμού που αναπαράγει ο καλλιτέχνης στα έργα του. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά πειραματίζονται με την τεχνική του κολλάζ και δημιουργούν τα δικά τους κυβιστικά γλυπτά, μαθαίνοντας παράλληλα τη φιλοσοφία της ανακύκλωσης.

Κυριακή 14/11

Για παιδιά 7-9 ετών: 10:30-12:00 και Για παιδιά 9-12 ετών: 12:30-14:00.

Πληροφορίες: 210 0102156, [email protected] και Εισιτήρια-κρατήσεις: goulandris.gr

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Αθήνα. T 210 7252895. E [email protected]

16. «Ταξίδι στον Χρόνο»: Εργαστήριο για παιδιά 4-5 ετών στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Στο εργαστήρι αυτό ετοιμάζουμε ένα ταξίδι στις Κυκλάδες με αποσκευές μας μια πολυαισθητική βαλίτσα και δύο βιβλία. Ανοίγοντας τη βαλίτσα πέφτουμε πάνω σε μια λεκάνη, έναν χάρτη και κομμάτια από ειδώλια. Τι είναι αυτά και πώς συνδέονται μεταξύ τους, θα το ανακαλύψουμε μαζί σε ένα ταξίδι αναζήτησης μέσα από όλες τις αισθήσεις. Θα αγγίξουμε, θα χαϊδέψουμε, θα δούμε και θα ακούσουμε και στο τέλος θα κόψουμε και θα αφαιρέσουμε για να δημιουργήσουμε τα δικά μας ειδώλια. Ένα ασυνήθιστο υλικό θα πέσει στα χέρια μας και κάτι από τα καλοκαιρινά μας ταξίδια θα πάρει τη μορφή κυκλαδικών ειδωλίων. Μέσα από τα βιβλία θα δούμε την ιστορία των κυκλαδικών ειδωλίων, από τι φτιάχνονταν, πώς τα σκάλιζαν, τι αναπαριστούσαν και θα τους δώσουμε ονόματα.

Σάββατο 20/11, 11:00-13:00, Κυριακή 21/11, 11:30-13:30 και Σάββατο 27/11, 11:00-13:00

Εισιτήριο: 12€ | Προπώληση: viva.gr.

Mέγιστος αριθμός παιδιών: 15

Πληροφορίες: Τ: 210 7294220, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4. T: 210 7228321-3 | https://cycladic.gr/

17. «Ο Τζίκης ο Τζιτζίκης»: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 4-5 ετών στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος

Το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος παρουσιάζει, από τις 30 Οκτωβρίου ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας 4 έως 5 ετών. Παρακολουθήστε το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., το εργαστήριο «Ο Τζίκης ο Τζιτζίκης»: Καλοκαίρι, τραγούδι, χορός και ξεγνοιασιά… ή μήπως δεν είναι έτσι; Στο δάσος της ΙΜΕοχώρας, τα Τζιτζίκια έπαψαν να τραγουδούν και να χορεύουν. Ο Τζίκης ο Τζιτζίκης, ένας φοβερός μαέστρος και τενόρος, έχασε τη χορωδία του και ψάχνει να βρει καινούριους φίλους για να τον βοηθήσουν να ξαναφέρει το χορό και το τραγούδι.

Σάββατο 20/11 και Κυριακή 21/11, 11:00 π.μ.

Κόστος συμμετοχής: 8€ το παιδί, 4€ ο ενήλικας. | Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση Τ. 212 254 0000.

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος. Τηλ: 212 254 0000. E: [email protected]

18. Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, νέους και ενήλικες στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη διοργανώνει στους χώρους του σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους. Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου, 16:30 – 17:30 θα ξεκινήσει η δεύτερη ενότητα του εργαστηρίου «Άκου! Ένας πίνακας τραγουδάει…», για παιδιά 5-8 ετών. Οι ζωγραφικοί πίνακες ζωντανεύουν και μας αποκαλύπτουν μυστικά! Εικόνες που εξιστορούν, ιστορίες που τραγουδιούνται και αναπάντεχες συμπτώσεις μας οδηγούν, σε ένα διαφορετικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα. Τηλ: 210 3611206. Ε: [email protected] | https://thf.gr/el/