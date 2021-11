Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 13 προτάσεις για την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου

1. 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιστρέφει στο σπίτι του, τις κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 4 έως την Κυριακή 14 Νοεμβρίου. Στο 62ο ΦΚΘ, θα προβληθούν 197 ταινίες στην ιστορική έδρα του θεσμού, στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, παρακολουθούμε 144 ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.

4-14 Νοεμβρίου

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

2. Maria by Callas: Προβολή του ντοκιμαντέρ του Τομ Βολφ στον κινηματογράφο Δαναό

Ο Tom Volf έρχεται στο Δαναό συνομιλεί με το Αθηναϊκό κοινό και μας παρουσιάζει το μοναδικό υλικό που έχει ανακαλύψει για την κορυφαία Ελληνίδα σοπράνο. Μέσα από συνεντεύξεις της, σπάνιο υλικό από τις παραστάσεις της και οπτικό αρχείο η ταινία εξιστορεί τη ζωή της διασημότερης τραγουδίστριας όπερας, με τα δικά της λόγια. Απόλυτη Καλλιτέχνης που έγινε διεθνές ίνδαλμα, γυναίκα που ερωτεύτηκε μοιραία και πέρα από το συνηθισμένο, η ταινία «Maria by Callas: η Μαρία Κάλλας εξομολογείται» είναι η ιστορία μιας ζωής ξεχωριστής, σε πρώτο πρόσωπο. Η Κάλλας αποκαλύπτει τη Μαρία και φανερώνει μια προσωπικότητα φλογερή όσο και ευάλωτη.

Παρασκευή 5/11, 20:00

Προπώληση εισιτηρίων εδώ.

Κινηματογράφος Δαναός, Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα. Τηλ: 210 6922655. Ε: [email protected] | www.danaoscinema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι πρεμιέρες της εβδομάδας: 9 ταινίες στις αίθουσες

3. MAPHO: Έκθεση των σπουδαστών φωτογραφίας της σχολής ΑΚΤΟ στο Snehta Residency

To Snehta υποδέχεται εκθεσιακά τους σπουδαστές φωτογραφίας της σχολής ΑΚΤΟ στο πλαίσιο του προγράμματος MAPHO – Master of Arts in Photography and Visual Language. Οι σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος μελετούν το έργο σύγχρονων καλλιτεχνών και δοκιμάζουν τα όρια και το ρόλο της φωτογραφικής εικόνας μέσα από την έρευνα και τον πειραματισμό στην ψηφιακή και αναλογική φωτογραφία, στην κινούμενη εικόνα, όπως και τον ρόλο που φέρει η φωτογραφία στο σύγχρονο οπτικό πολιτισμό.

Εγκαίνια: Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, 18:00

Διάρκεια έκθεσης: 5-19 Νοεμβρίου

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα & Τρίτη 16:00 – 20:00, Τετάρτη 10:00 – 16:00, Παρασκευή 14:00 – 19:00.

Snehta Residency, Ιωάννου Δροσοπούλου 47, Αθήνα. Τηλ: 21 3040 2918. Ε: [email protected] | www.snehtaresidency.org

4. «Άγριο Θηρίο»: Ατομική έκθεση της Αναστασίας Κωνσταντάκου στον χώρο τέχνης Etch / ink

Το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών σας προσκαλεί στα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης χαρακτικής της Αναστασίας Κωνσταντάκου με τίτλο «Άγριο Θηρίο» που πραγματοποιείται στο χώρο τέχνης Etch / ink την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου. Η γνωστή εικαστικός και σκηνογράφος δημιουργεί εικόνες παράδοξες, συνδυάζοντας εικόνες οικοδομών υπό κατασκευή που όλοι βλέπουμε καθημερινά γύρω μας με την παρουσία άγριων ζώων μέσα σ´αυτές. Εργοτάξια και βιομηχανικά τοπία γίνονται το αφιλόξενο σκηνικό φόντο που πλαισιώνει τις φιγούρες των ζώων, δημιουργώντας μία αίσθηση εγκλωβισμού και αλλοτρίωσης.

Εγκαίνια: Παρασκευή 5 Νοεμβρίου | 18.30-22.30

Διάρκεια έκθεσης: 5 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή 17.00-21.00, Σάββατο 11.00-15.00.

Χώρος τέχνης ETCH INK, Αργυρουπόλεως 16 και Κλεφτών & Αρματολών 20, Λυκαβηττός, Αθήνα | athens-printmaking.com

5. Art Athina Virtual 2021

H Art Athina επιστρέφει διαδικτυακά μέσω της online πλατφόρμας της. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν δωρεάν στις 58 γκαλερί και project spaces, να συναντήσουν τους καλλιτέχνες και το έργο τους, 24 ώρες το 24ωρο έως τα τέλη Νοεμβρίου. Το Art Athina Virtual 2021 θα συνοδεύεται από ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με Live Talks & Art Athina Podcast, στο φουαγιέ του Θεάτρου Παλλάς, καθώς και άλλες δράσεις.

Διαθέσιμη δωρεάν έως 30/11

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

6. Τhessaloniki Photobiennale 2021: Η τέχνη της φωτογραφίας ξανά στο επίκεντρο μέσα από 19 εκθέσεις

Η Thessaloniki PhotoBiennale 2021 υποδέχεται το κοινό έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 μ’ ένα πρόγραμμα 19 εκθέσεων ελληνικής και διεθνούς φωτογραφίας, με τη συμμετοχή 94 καλλιτεχνών από 18 χώρες, σε 13 χώρους στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας ξανά τη φωτογραφία στο επίκεντρο, προτείνοντας ταξίδια, προκαλώντας αναρωτήσεις και προβληματισμούς, με… ήχους και πολλές εικόνες.

Διάρκεια εκθέσεων έως 20/2/2022

Για αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.photobiennale-greece.gr/

7. Έκλειψη: Η 7η Μπιενάλε «ζωντανεύει» το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Έπειτα από αναβολή ενός έτους, λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η Μπιενάλε της Αθήνας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την 7η έκδοσή της, με τίτλο «Eclipse», ζωντανεύοντας τρία ιστορικά εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Aφηγήσεις από σύγχρονες μαύρες, κουήρ, μελλοντολογικές και ριζοσπαστικές φωνές συνδιαλέγονται με πρακτικές τελετουργίας, κατασκευής κόσμων και αλληλοσυνδέσεων. H «Eclipse» παρουσιάζει ένα διατοπικό κεφάλαιο σύγχρονης σκέψης που προασπίζει την επαναδιερεύνηση των ταυτοτήτων και τον μετασχηματισμό της ιστορίας.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο https://eclipse.athensbiennale.org/.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Όταν η Κλάρα Χάσκιλ κάθισε στο πιάνο: Το ιστορικό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ στη Φωνή της Ελλάδας της ΕΡΤ

8. Ίχνη: Το ανθρώπινο αποτύπωμα στον χώρο και τον χρόνο, μέσα από ένα ηχητικό installation στο Μουσείο Μπενάκη

Η ιδιαίτερη performance με τίτλο «Ίχνη» παρουσιάζεται τον Νοέμβριο στο Μουσείο Μπενάκη/ Πειραιώς 138 από την Ομάδα Σύγχρονη Χορού της Πέρσας Σταματοπούλου. Το project διαπραγματεύεται την καταγραφή του ανθρώπινου αποτυπώματος, στο χώρο και το χρόνο, μέσα από ένα ηχητικό installation, αντλώντας υλικό από γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Ένα κολλάζ ακουστικών ερεθισμάτων γίνεται η αφορμή να στηθεί μία γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, συναρμολογώντας το αφήγημα ενός κόσμου που μοιάζει να προχωράει μέσα από την επανάληψη του.

Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Νοεμβρίου, 19:30

Εισιτήριο: 10€ | Εισιτήρια διατίθενται στα ταμεία του Μουσείου, Πέμπτη και Κυριακή 10.00 – 18.00, Παρασκευή και Σάββατο 10.00 – 22.00 (Τηλεφωνικές κρατήσεις δεν γίνονται) και στο tickets.benaki.org.

Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα. Τηλ: 210 345 3111. Ε: [email protected] | www.benaki.org

9. Πρωτοπόροι του Ελληνικού Rock: Παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Αλεξίου στο Κύτταρο

Το νέο βιβλίο του Γιάννη Αλεξίου, με τίτλο «Πρωτοπόροι του Ελληνικού Rock», παρουσιάζεται, την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, στο Κύτταρο. Live Rock Happenings, special guests, D.J. sets αποκλειστικά με βινύλια του Ελληνικού Rock, προβολές και φυσικά ένα πάνελ με καταξιωμένους ανθρώπους της σκηνής μας, σας περιμένουν στο μεγάλο πάρτι. Η ιστορία του Ελληνικού Rock από τη δεκαετία του 60 έως σήμερα σ’ ένα πρωτότυπο βιβλίο. Πέντε δεκαετίες γεμάτες ηλεκτρισμό, με τους πρωτοπόρους του Ελληνικού Rock ν’ αφηγούνται, χωρίς περικοπές, την εποποιία του Rock’n’Roll στην Ελλάδα, στο δημοσιογράφο Γιάννη Αλεξίου.

Παρασκευή 5/11, 22:00 (Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00)

Είσοδος δωρεάν: Περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων | Παραλαβή προσκλήσεων: ΚΥΤΤΑΡΟ: 9-12 πμ & 5-7 μμ καθημερινά και MUSIC CORNER: Πανεπιστημίου 56 > 9 πμ- 9 μμ.

Κύτταρο Live – Ηπείρου 48 & Αχαρνών – www.kyttarolive.gr |210 8224134 – 697 764 1373 & [email protected]

10. The New Infinity Athens 2021: Τριήμερο Φεστιβάλ για τον τεχνο-οπτικό πολιτισμό από το Onassis Culture

Το Onassis Culture φέρνει για πρώτη φορά στην πόλη το φεστιβάλ The New Infinity Athens 2021, σε συνεργασία με την Μπιενάλε της Αθήνας, το Berliner Festpiele και το Ίδρυμα Ευγενίδου. Ένα τριήμερο φεστιβάλ που διερευνά τις άπειρες δυνατότητες του τεχνο-οπτικού πολιτισμού μέσα από μια σειρά εμβληματικών έργων που παρουσιάζονται στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Κινηματογραφιστές, σχεδιαστές παιχνιδιών, εικαστικοί, μουσικοί εμπνέονται από τα χθες, το σήμερα και το αύριο και μας προσκαλούν σε τρεις μέρες γεμάτες αστρική σκόνη.

4-6 Νοεμβρίου | Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης εδώ.

Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387 | https://www.eef.edu.gr/

11. 13ο Φεστιβάλ «Λογοτεχνία Εν Αθήναις»

Η μαγεία των γραμμάτων έρχεται με το 13ο Φεστιβάλ «Λογοτεχνία Εν Αθήναις». Εξέχοντες συγγραφείς, κριτικοί λογοτεχνίας και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα, τη Λατινική Αμερική, την Ισπανία και την Πορτογαλία θα δώσουν ραντεβού στο ΛΕΑ για να προσεγγίσουν, να αξιολογήσουν και να ορίσουν ζωτικά ζητήματα σχετικά με τον πολιτισμό, και ειδικά με τη λογοτεχνία και τον ρόλο της στα νέα δεδομένα και στον τρόπο ζωής που φαίνεται να αλλάζει. Παρασκευή 5/11, 19:00: Στρογγυλό Τραπέζι – «Μετανάστευση και Λογοτεχνία»: Συζήτηση με τους συγγραφείς Λεονάρτο Τόνους και Φερνάντο Ιουασάκι. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ζωντανά στο YouTube ή Facebook.

11 Οκτωβρίου έως 18 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

12. Πάτα PAUSE: Hybrid (Δια ζώσης & Live Streaming) δωρεάν σεμινάριο από το Innovathens

Το INNOVATHENS, ο Κόμβος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, μας προσκαλεί την Παρασκευή 5 και 19 Νοεμβρίου στο υβριδικό (δια ζώσης και live streaming), δωρεάν σεμινάριο «Πάτα Pause», με εισηγήτρια την Ειρήνη Κάσδαγλη. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με την έννοιας της ενσυνειδητότητας (mindfulness), καθώς και η απόκτηση βασικών τεχνικών εξάσκησης της ενσυνειδητότητας στη καθημερίνη μας ζωή σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Παρασκευή 5/11, 11:00 – 12:30

Δωρεάν | Για δια ζώσης εγγραφτείτε εδώ. Παρακολουθείστε το livestreaming εδώ.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων – Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2, Πειραιώς 100 Γκάζι, Αθήνα | Τηλ: 213 0109300-3. Ε: [email protected] |https://innovathens.gr/

13. 5η Γιορτή Μελιού στο Ζάππειο

Η 5η Γιορτή Μελιού έρχεται, από την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, στο Ζάππειο. Στην 5η Γιορτή του Μελιού θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε περισσότερες από 400 ποικιλίες μελιού, να ενημερωθείτε για τις μοναδικές ιδιότητες τους από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Παρασκευή 5/11, 10:00 – 21:00

Προαύλιος Χώρος, Ζάππειο, Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, Αθήνα.