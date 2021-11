Ο Μάθιου Μακόναχι έγινε 52 και εμείς θυμόμαστε τις καλύτερες στιγμές του στον κινηματογράφο

Από τότε που μπήκε στη ζωή -και στις οθόνες- μας το 1993 με τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στο επικό Dazed & Confused, ο Μάθιου Μακόναχι δεν έχει σταματήσει να μας εκπλήσσει.

Μέσα σε 20 χρόνια καριέρας έχει σίγουρα πολλές επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες στο βιογραφικό του. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχει αποδείξει πως δεν είναι απλά ένα όμορφο πρόσωπο. Φυσικά, αυτό δεν έγινε αμέσως, αφού τα πρώτα χρόνια ομολογουμένως πρωταγωνιστούσε σχεδόν αποκλειστικά σε ρομαντικές κομεντί, ως ο κουλ τύπος που θέλουν όλες οι γυναίκες.

Κουλ τύπος παρέμεινε, αλλά αυτό δεν τον σταμάτησε από το να κάνει το μεγάλο βήμα και να πάρει το ρίσκο που τόσο ανάγκη είχε η καριέρα του. Έτσι, σταμάτησε να δέχεται ρόλους σε «ανάλαφρες» κωμωδίες και κομεντί και έβαλε στόχο να αποδείξει το μεγάλο του ταλέντο. Και έτσι έγινε, σε ταινίες όπως το «Interstellar», αλλά και στην τηλεόραση με την πρώτη σεζόν του «True Detective» -για το οποίο δε θα μιλήσουμε εδώ, αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ήταν (και εκεί) καθηλωτικός.

Με αφορμή τα 52α γενέθλιά του, λοιπόν, εμείς ρίχνουμε μια ματιά στους ρόλους που έχουν καθορίσει την καριέρα του στον κινηματογράφο και αποδεικνύουν ότι ο Μάθιου Μακόναχι είναι πολλά περισσότερα από ένας γοητευτικός Χολιγουντιανός αστέρας.

Νεανικά Μπερδέματα (Dazed and Confused)

Από τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στον κινηματογράφο, σε ηλικία 24 ετών, ο Μάθιου Μακόναχι απέδειξε ότι ήταν ο «κουλ» τύπος που έλειπε από το Χόλιγουντ. Ενσαρκώνοντας τον Γούντερσον, έναν χαλαρό τύπου -που σίγουρα δεν ήταν ο πιο ώριμος, ούτε ο πιο σωστός άνθρωπος- ο Μακόναχι δημιούργησε έναν διαχρονικό χαρακτήρα, χωρίς να γίνει καρικατούρα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε την επική του ατάκα «All right, all right, all right».

Ένα καλοκαίρι (Mud)

Σε αυτή την υπέροχη ανεξάρτητη δραματική ταινία, ο Μάθιου Μακόναχι ενσάρκωσε τον Mud, έναν φυγά που καταζητείται για φόνο και καθώς αναζητεί τη μεγάλη του αγάπη, δημιουργεί μία πανέμορφη φιλία με δύο παιδιά που θέλουν να ζήσουν μια μεγάλη περιπέτεια. Μπορεί να μην είναι από τις πιο διάσημες ταινίες του Μάθιου Μακόναχι, είναι όμως μία από τις πιο συγκινητικές, τρυφερές και γεμάτες νόημα δουλειές του ηθοποιού.

Interstellar

Τι να πει κανείς για το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, που μας συγκίνησε, -σίγουρα- μας μπέρδεψε και κυρίως μας έκανε να δούμε τον Μάθιου Μακόναχι στην πιο ώριμη φάση του; Στο Interstellar, o Μακόναχι υποδύεται έναν αστροναύτη που ταξιδεύει στο διάστημα, για να σώσει το μέλλον της ανθρωπότητας, θυσιάζοντας μία ζωή με τα παιδιά του στη Γη. Μαζί με την Αν Χάθαγουέι, έδωσε σίγουρα μία ερμηνεία ζωής, που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Dallas Buyers Club

Μετά το Interstellar, ίσως ο πιο απαιτητικός ρόλος σε όλη του την καριέρα να είναι εκείνος του Ρον Γούντρουφ στο Dallas Buyers Club. Ο Μακόναχι υποδύθηκε έναν άνδρα με AIDS που κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τον εαυτό του -αλλά και άλλους ασθενείς- να πάρουν τη φαρμακευτική αγωγή, που τόσο χρειάζονται για να επιβιώσουν. Για τον ρόλο αυτό έχασε 20 ολόκληρα κιλά και δικαίως κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.