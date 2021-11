La Casa de Papel: Το επικό φινάλε πλησιάζει -Δείτε το τρέιλερ του Β’ μέρους της τελευταίας σεζόν

Το δεύτερο μισό της τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix, La Casa de Papel, υπόσχεται να δώσει στους θαυμαστές της σειράς μια ολοκληρωμένη ματιά στη μοίρα του Προφεσόρ, που τον υποδύεται ο Άλβαρο Μόρτε, και της συμμορίας του.

Συγκεκριμένα: «Η Τόκιο (Ούρσουλα Κομπρερό) είναι πλέον νεκρή και ο εχθρός εξακολουθεί να παραμονεύει στην Τράπεζα της Ισπανίας τραυματισμένος, αλλά επικίνδυνος όσο ποτέ. Αντιμετωπίζοντας την πιο σκοτεινή της στιγμή, η συμμορία καταστρώνει ένα νέο τολμηρό σχέδιο για να βγάλει το χρυσό χωρίς να το καταλάβει κανείς. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, ο Καθηγητής ίσως να έκανε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του».

Μαζί με τον Μόρτε το καστ συμπληρώνουν οι Ιτσιάρ Ιτούνιο (Λισαβόνα), Πέδρο Αλόνσο (Βερολίνο), Μιγκέλ Εράν (Ρίο), Χάιμε Λορέντε (Ντένβερ), Έσθερ Ασίμπο (Στοκχόλμη), Ενρίκε Αρς (Αρτούρο), Ντάρκο Πέριτς (Ελσίνκι), Χοβίκ Κεουχκέριαν (Μπογκοτά), Λούκα Πέρος (Μαρσέιγ), Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα (Παλέρμο) και Νάτζουα Νίμρι (επιθεωρήτρια Σιέρρα).

Τι θα δούμε στο φινάλε της σειράς;

To A’ μέρος της 5ης σεζόν έκανε πρεμιέρα στις 3 Σεπτεμβρίου και η αγωνία είχε κορυφωθεί, με τους φανς της σειράς να περιμένουν το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν, για να δουν το φινάλε της πιο δημοφιλούς σειράς των τελευταίων ετών.

«Αποφασίσαμε να δουλέψουμε σε ένα πολύ επιθετικό ύφος και είδος τοποθετώντας τη Συμμορία με την πλάτη στον τοίχο. Στο Vol. 2 επικεντρωθήκαμε στην συναισθηματική κατάσταση των χαρακτήρων. Ένα ταξίδι στον συναισθηματικό τους χάρτη που μας συνδέει απευθείας με την αναχώρησή τους» δήλωσε ο δημιουργός της σειράς Άλεξ Πίνα σε μία πρόσφατη συνέντευξή του.

«Η αδρεναλίνη ζει στο DNA της Τέλειας Ληστείας. Κάθε 30 δευτερόλεπτα γίνεται κάτι που αναστατώνει τους χαρακτήρες και κάτι που δίνει στροφές στη δράση. Η αδρεναλίνη μαζί με τα ολοένα και πιο έντονα συναισθήματα από τους απίθανα περίπλοκους, συγκλονιστικούς και απρόβλεπτους χαρακτήρες συνεχίζονται μέχρι το τέλος της ληστείας στην Τράπεζα της Ισπανίας. Ωστόσο η Συμμορία θα βρεθεί σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις και σε έναν άγριο πόλεμο: είναι το πιο επικό μέρος από όλα τα μέρη που έχουμε γυρίσει» πρόσθεσε.

Το Β’ μέρος της 5ης σεζόν του La Casa de Papel επιστρέφει στο Netflix στις 3 Δεκεμβρίου, επιχειρώντας να δώσει το καλύτερο φινάλε σε μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας αλλά και των τελευταίων ετών.